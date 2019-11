Film stasera in TV: da non perdere oggi, venerdì 29 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Non sono un assassino, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Thriller italiano del 2019 per la regia di Andrea Zaccariello, con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini, Barbara Ronchi e Vincenzo De Michele. Il vice questore Francesco Prencipe esce di casa e raggiunge il suo migliore amico Giovanni, che non vede da quasi due anni. Solo un brevissimo colloquio. Quella stessa mattina Giovanni viene trovato morto, freddato da un colpo di pistola. E come discolparsi?

Film commedia da vedere stasera in TV

Un marito a metà, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film francese del 2017 per la regia di Alexandra Leclère, con Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré, Hélène Vincent, Jackie Berroyer. Sandrine è sposata da 15 anni ed è madre di due figli quando scopre che il marito la tradisce. Superato lo shock iniziale, decide di incontrale Virginie, la rivela, e farle una proposta imbarazzante: condividere Jean. Virginie è d’accordo e le due donne introducono l’uomo al nuovo stile di vita: quello che al marito fedifrago pare inizialmente un sogno, si rivelerà presto un incubo…

Bibi e il Segreto della Polvere Magica, ore 21 su Sky Cinema Family

Film commedia del 2004 per la regia di Franziska Buch, con Sidonie von Krosigk, Marie-Louise Stahl, Corinna Harfouch e Katja Riemann. Bibi, ragazzina curiosa di magia, passa troppo tempo a esercitarsi nella stregoneria e troppo poco a studiare. Per rimediare ai suoi brutti voti, deve passare le vacanze estive in un austero collegio nel castello di Altenberg, dove legherà con Elea, compagna di classe su una sedia a rotelle.

Little Italy – Pizza, amore e fantasia, ore 21 su Sky Cinema Romance

Commedia canadese di Donald Petrie con Emma Roberts, Hayden Christensen, Alyssa Milano, Danny Aiello e Andrea Martin. Sal e Vince erano migliori amici e avevano creato una delle pizze più amate e leggendarie della Little Italy, ma le cose sono cambiate. I due hanno litigato, si sono divisi e ognuno ha aperto la sua pizzeria iniziando una guerra commerciale che va avanti da 15 anni. Mentre Sal e Vince occupano il tempo cercando di sabotarsi a vicenda, i loro figli però si innamorano pazzamente l’uno dell’altra.

One for the money, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Regia di Julie Anne Robinson. Un film con Katherine Heigl, Jason O’Mara, Daniel Sunjata, John Leguizamo, Sherri Shepherd. Stephanie Plum, è da poco single e divorziata. Nel corso di un pranzo in famiglia rivela ai genitori, a sei mesi dal licenziamento, di essere senza lavoro e di lì a poco anche senza auto. La nonna riesce a procurarle un impiego dal cugino, il quale si occupa di recupero crediti. Il suo primo incarico come cacciatrice di taglie è ritrovare Joe Morelli, un poliziotto ricercato per aver ucciso un uomo. La pellicola, tratta da un romanzo di Janet Evanovich, intreccia con una certa abilità gli ingredienti del thriller e dell'action movie con quelli della commedia sentimentale.

Disastro a Hollywood, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Commedia americana del 2008 per la regia di Barry Levinson, con Robert De Niro, Bruce Willis, Sean Penn, Stanley Tucci e Michael Wincott. Ben è un produttore in declino alla ricerca di fondi per sistemare le sue finanze. Nel frattempo cerca di riconquistare l'ex moglie, di cui è ancora innamorato, mentre la figlia, adolescente, gli nasconde qualcosa. Deve anche gestire il problematico protagonista del suo film e convincere il regista ad apportare significativi cambiamenti alla pellicola in produzione.

Il ciclone, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Film commedia diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni , con Massimo Ceccherini, Lorena Forteza e Tosca d’Aquino. La vita di Levante, giovane ragioniere della provincia toscana, viene travolta da un autentico ciclone: l’arrivo in città di una compagnia di ballerine spagnole. L’uomo si innamora di Caterina e il resto è storia. Al film ha partecipato anche il grande Mario Monicelli che ha prestato la voce a Gino, nonno di Levante.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Casino Royale, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film diretto da Martin Campbell, con Daniel Craig per la prima volta nel ruolo di James Bond. Dopo aver ricevuto la licenza d'uccidere, l'agente segreto britannico si reca in Madagascar dove spera di ritrovare Le Chiffre, uno dei maggiori finanziatori di alcune organizzazioni terroristiche. L'uomo insegue il criminale dalle Bahamas fino a Miami, passando per i tavoli da gioco del Montenegro. Su Sky Cinema Collection continua la saga degli 007 .

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Biancaneve e il cacciatore, ore 21 su Sky Cinema Action

Regia di Rupert Sanders per la rilettura cinematografica della famosa fiaba. Un film con Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Sam Claflin, Ian McShane. Rupert Sanders rilegge la fiaba dei fratelli Grimm e realizza un film dalle tinte dark in costume, contraddistinto da modifiche sostanziali nella caratterizzazione dei personaggi e nella struttura stessa dello sviluppo narrativo. Il film scorre veloce e cattura l'attenzione del pubblico, le interpretazioni dei tre attori principali sono credibili, buoni gli effetti speciali.

I vichinghi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film per la regia di Richard Fleischer, con Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Borgnine. I mari del Nord Europa sono controllati dai Vichinghi, guerrieri scandinavi che seminano terrore anche sulle coste inglesi. Il film si snoda tra battaglie sanguinose, violenza, principesse contese ed eredi al trono tenuti nascosti. Un classico del genere storico-avventuroso, con attori in piena forma e un budget, per i tempi, davvero impressionante.

Three Kings, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film d’avventura del 1999 per la regia di David O. Russell, con George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube e Spike Jonze. Una pattuglia di tre soldati decide di mettere le mani su un tesoro ben nascosto dagli iracheni. Si tratta del mitico oro che Saddam Hussein ha sottratto al Kuwait e che ora è nascosto in chissà quale angolo del paese. Questa caccia aprirà nuovi spiragli sull’operazione “Desert Storm”.

Jurassic World, ore 21:15 su Premium Cinema HD

Film d’azione del 2015 diretto da Colin Trevorrow, con Vincent D'Onofrio, Judy Greer, Bryce Dallas, Howard Brian Tee e Irrfan Khan. Usando il DNA di vari animali, i genetisti hanno creato un nuovo dinosauro spaventoso. La pellicola è il quarto capitolo della saga di Jurassic Park e un film ideale per i fan della storia sui dinosauri e di chi ama l’azione e i colpi di scena.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Cassandra Crossing, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Regia di George Pan Cosmatos. Un film con Richard Harris, Sophia Loren, Ingrid Thulin, Burt Lancaster, Martin Sheen, Ava Gardner. Mentre cercano di far esplodere una bomba al palazzo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di Ginevra, tre terroristi svedesi contraggono un terribile e sconosciuto virus: solamente uno di loro riesce a sopravvivere e si dà alla fuga su un treno in direzione Stoccolma. Appurata la presenza dell'attentatore infetto sul convoglio, i servizi segreti americani ordinano di deviare la corsa verso una zona della Polonia dove si erge un ponte che in pochi sanno essere pericolante, il Cassandra Crossing. Tra i mille passeggeri, il dottor Jonathan Chamberlain e un altro gruppo di risoluti uomini cercheranno di salvare il maggior numero di persone. Sophia Loren e un cast di star hollywoodiane per un thriller catastrofico.

Ultimo tango a Parigi, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Regia di Bernardo Bertolucci , con Marlon Brando e Maria Schneider. Un uomo, rimasto vedovo della moglie suicida, si aggira per Parigi in preda a una irrefrenabile malinconia. L’incontro con una giovanissima ragazza borghese e il loro fulmineo rapporto sessuale cambierà la vita di entrambi. Ma l’uomo sembra imprigionato in una sorta di ossessione erotica, che solo in un primo tempo è condivisa dalla giovane, combattuta fra l'attrazione e il disgusto per il maturo amante e il fascino del coetaneo Tom. “ L’ultimo tango a Parigi ” è uno straordinario esempio dell’immenso talento di Bernardo Bertolucci.

Arrestatemi, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film francese del 2013 per la regia di Jean-Paul Lilienfeld, con Sophie Marceau, Miou-Miou, Marc Barbé e Valerie Bodson. Una sera, una donna si presenta al vicino commissariato per denunciare un crimine commesso da lei stessa. Anni prima, stanca di un marito ubriacone e violento, lo ha spinto dall'ottavo piano e ne ha causato la morte. Ad accoglierla c'è la tenente Pontoise, alle sue ultime ore di lavoro prima della pensione. Il colloquio che segue rivela una serie di dettagli sul passato della donna e farà emergere qualche dubbio su come procedere.

L’uomo che vide l’infinito, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Regia di Matt Brown. Un film con Dev Patel, Jeremy Irons, Devika Bhise, Toby Jones, Stephen Fry, Jeremy Northam. Un film sul matematico Srinivasa Ramanujan, scoperto da G.H. Hardy, che riconobbe la sua brillantezza nonostante la mancanza di istruzione. La storia vera di un’amicizia che ha cambiato per sempre il mondo della matematica.

