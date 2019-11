The Prodigy - Il figlio del male presto su Sky Cinema

Un montaggio serrato per un horror che gioca sulla mancanza di innocenza di un bambino che, al contrario, ha atteggiamenti inquietanti. Mentre in Ohio un criminale viene ucciso dalla polizia, in Pennsylvania nasce il primo figlio di John e Sarah, Miles. Fin dall’inizio Miles si dimostra un bambino molto intelligente, ma anche molto particolare. Ma presto i suoi atteggiamenti iniziano a diventare spaventosi e allarmanti. The Prodigy - Il figlio del male ti aspetta mercoledì 27 novembre alle 21.00 su Sky Cinema Suspense.

Montgomery County, Ohio. Una ragazza, Margaret, riesce a fuggire da una casa in cui era segregata. Fox Chapel, Pennsylvania. I coniugi John e Sarah si precipitano in ospedale perché è prossima la nascita del loro figlio. Intanto, in Ohio, la polizia arriva alla casa di Edward Scarka, l'uomo che aveva rapito Margaret. Edward esce tenendo qualcosa dietro la schiena. Quando la porta in avanti, la polizia gli spara temendo si tratti di un'arma, ma scoprendo che ciò che teneva era la mano amputata di Margaret. Pochi istanti dopo la morte di Edward, nasce il figlio dei Bloom, Miles. Sin dall'inizio Miles si mostra un bambino particolare: a parte il fatto di avere gli occhi di due diversi colori, è molto calmo e intelligente, schiaccia i ragni e parla ungherese nel sonno. Ma, come si accorgeranno ben presto i genitori, c'è di peggio.