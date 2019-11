I racconti di Parvana, la trama del film

Noto anche come “Sotto il burqa” (dal nome del romanzo di Deborah Ellis da cui è tratto), “I racconti di Parvana - The Breadwinner” è un film d’animazione del 2017, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival e lanciato lo stesso anno in molti Paesi del mondo.

Nelle sale italiane il 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, “I racconti di Parvana - The Breadwinner” è un cartone animato con una produttrice d’eccezione: Angelina Jolie.

“I racconti di Parvana - The Breadwinner”: la trama

Parvana è una ragazzina di 11 anni, che vive a Kabul coi genitori e i fratelli: la diciottenne Soraya e Zaki, di soli due anni. In un Afghanistan violento e controllato dai talebani, un giorno suo padre viene ingiustamente arrestato in quanto un suo ex allievo, diventato estremista, lo denuncia come nemico dell’Islam.

La famiglia rimane così senza un punto di riferimento e senza una fonte di reddito, rischiando di morire di fame. È a quel punto che Parvana decide di tagliarsi i capelli e di indossare abiti maschili per poter lavorare e occuparsi di sua madre e dei suoi fratelli. Spacciandosi per suo cugino Aatish prende il posto del padre nella sua attività, quella di lettore e scrittore di lettere al mercato: durante il primo giorno di lavoro incontra Shauzia, una vecchia compagna di scuola anche lei travestita da ragazzo. E, insieme, le due cominciano a lavorare assiduamente.

Ma sono soprattutto le storie, a salvare Parvana. La ragazzina, infatti, per superare i momenti più tristi e più duri, inizia a raccontare ai presenti la storia di un ragazzo derubato dei semi necessari alla coltivazione dai mostri del Re Elefante, il più terribile dei demoni. Per sconfiggerlo, il giovane deve trovare tre oggetti magici. Ed è a quel punto che la sua storia incontra quella di Parvana stessa.

“I racconti di Parvana - The Breadwinner”: le parole della regista

Candidato ai Golden Globe e agli Oscar come Miglior film d’animazione, “I racconti di Parvana - The Breadwinner” è stato così commentato dalla regista Nora Twomey: «Il film è stato girato non solo con un messaggio politico sui diritti delle donne, ma cercando di raccontare in maniera pragmatica questa storia attraverso gli occhi di una bambina che si fa coraggio, prende il destino nelle mani, e decide di tagliarsi i capelli per travestirsi da ragazzo trasformandosi nel capofamiglia».

Quando uscì negli Stati Uniti, il film (nonostante al botteghino fu un flop) registrò critiche molto positive. “Le straordinarie immagini di The Breadwinner sono accompagnate da una storia che osa confrontarsi coi problemi della vita reale con onestà insolita”, scrisse Rotten Tomatoes. Mentre il Los Angeles Times lo recensì così: “The Breadwinner ci ricorda ancora una volta che il meglio dell'animazione ci porta ovunque e in qualsiasi momento”.