Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 25 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

L’agenzia dei bugiardi, or 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia italiana per la regia di Volfango De Biasi, con Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi e Paolo Ruffini. Il seducente Fred, l’esperto di tecnologia Diego e l’apprendista narcolettico Paolo sono componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è "Meglio una bella bugia che una brutta verità". Fred si innamora di Clio, paladina della sincerità a tutti i costi, alla quale quindi non può svelare qual è il suo vero lavoro. La situazione si complica quando Fred scopre che il padre di Clio, Alberto, è un suo cliente, che si è rivolto all'agenzia per nascondere alla moglie Irene una scappatella con la sua giovane amante Cinzia. Un film esilarante, da non perdere.

Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi, ore 21 su Sky Cinema Family

Regia di Tobi Baumann. Un film con Milo Parker, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Christian Tramitz, Karoline Herfurth. Il piccolo e solitario Tom scopre nella sua cantina Hugo, un fantasma verde e gelatinoso fuggito dal maniero dove abitava a causa dell’arrivo di uno spirito malvagio. Tom decide di chiedere aiuto alla scontrosa Hetty, un’acchiappafantasmi appena licenziata dalla sua organizzazione segreta, con la quale riusciranno a sconfiggere il terribile nemico. A caccia di spettri in una commedia fantastica.

Tutti in piedi, ore 21 su Sky Cinema Romance

Una divertente e intensa commedia romantica francese, diretta nel 2018 da Franck Dubosc, con Claude Brasseur, Gérard Darmon, Elsa Zylberstein, Franck Dubosc e Alexandra Lamy. Jocelyn è un uomo d’affari di successo, un inguaribile seduttore e un bugiardo incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla, Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento. L’equivoco, che inizialmente sembra essere solo un gioco divertente, diventa complicato quando Julie gli presenta sua sorella Florence che, costretta su una sedia a rotelle a seguito di un incidente stradale, non ha perso la voglia di vivere a pieno e sembra abbattere qualsiasi barriera col suo irresistibile sorriso. È allora che, in bilico sull’esile filo di una insostenibile bugia, Jocelyn inventa una doppia vita: una in piedi e una sulla sedia a rotelle.

Mollami, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana del 2019 diretta da Matteo Gentiloni, con Alessandro Sperduti, Mariachiara Giannetta, Gianmarco Tognazzi, Caterina Guzzanti e Martina Gatti. Veronica ha 17 anni, una dipendenza da allucinogeni e un trauma del passato legato alla morte del fratello. Dopo essere finita di nuovo fuori controllo, viene inviata dal padre in una clinica riabilitativa. La ragazza, però, non ne vuole sapere di finire in riabilitazione, così decide di scappare per raggiungere la madre che non vede da dieci anni. farle cambiare idea sarà molto difficile.

Un corpo da reato, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Commedia americana del 2000 per la regia di Harald Zwart, con Liv Tyler, Matt Dillon, John Goodman, Michael Douglas, Paul Reiser. Jewel è una maliziosa e disponibile per un barista con una casa che va in pezzi, un poliziotto religioso, un avvocato e un killer. La storia è articolata attorno alla bellezza della donna e i ricordi che questi uomini hanno maturato di lei.

Indovina chi viene a Natale? Ore 21:10 su Premium Cinema

Commedia italiana del 2013 per la regia di Fausto Brizzi, con Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Raoul Bova, Carlo Buccirosso, Cristiana Capotondi e Angela Finocchiaro. In una famiglia allargata, una coppia attende per le feste di Natale l'arrivo della figlia e del misterioso fidanzato che non hanno mai visto. Nel frattempo, un uomo vede i figli della compagna per la prima volta ma questi faranno di tutto per cacciarlo da casa. Una vedova inconsolabile e un fratellastro irrisolto contribuiranno con la loro parte a portare disastri, equivoci e risate, prima dell'immancabile lieto fine.

Private Parts, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Commedia cinebiografica del disc-jockey più irriverente e provocatorio d’America, Howard Stern. Per la regia di Betty Thomas, con Howard Stern, Mary McCormack, Alison Stern e Richard Portnow. Dagli anni Sessanta ai giorni nostri, una carriera sferzante, ilare e leggiadra, senza un attimo di tregua o di noia.

Film drammatico da vedere stasera in TV

Se la strada potesse parlare, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico americano per la regia di Barry Jenkins, con Kiki Layne, Stephan James, Teyonah Parris e Regina King. Tish, giovane donna di Harlem, si innamora di Fonny. La loro relazione sembra andare per il verso giusto fino al giorno in cui Fonny viene arrestato con l’accusa di aver violentato una donna. Incinta, Tish intraprenderà una dura corsa contro il tempo per provare l’innocenza del suo amato prima che il figlio venga al mondo. Un capolavoro da non perdere.

Nome di donna, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film drammatico italiano del 2018 per la regia di Marco Tullio Giordana, con Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Stefano Scandaletti, Michela Cescon, Bebo Storti. All'inizio dell'estate, Nina Martini, una madre single, ottiene un lavoro temporaneo nel residence per anziani Barrata e va a vivere lì con la figlia Caterina. Ha così modo di entrare in relazione con una altra trentina di donne che vi lavorano, alcune italiane e altre - la maggioranza - straniere. Ben presto però scopre che Marco Torri, il manager della struttura, ha messo in piedi un sistema basato su piccoli favori sessuali, ben protetto dalle sfere ecclesiastiche. Mentre indaga sugli episodi per far luce sullo squallore, Nina viene isolata dalle colleghe che temono di perdere il posto e citata in giudizio per diffamazione.

La vendetta di una donna, ore 21:05 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico francese del 1989 per la regia di Jacques Doillon, con Isabelle Huppert, Béatrice Dalle, Laurence Cote. Suzy è stata l’amante di André. Inaspettatamente, nell’hotel in cui soleva vedersi con l’uomo, incontra Cécile, la moglie di André. Cécile le dice che André è morto da un anno. Apparentemente cordiale, Cécile ha però scoperto il tradimento del marito ed è assetata di vendetta.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Dalla Russia con amore, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Film d’avventura del 1963 diretto da Terence Young, con Sean Connery, Daniela Bianchi, Pedro Armendáiz, Lotte Lenya e Robert Shaw. I servizi segreti inglesi inviano l’agente 007 James Bond a Istanbul per sottrarre ai russi il lector, un decifratore universale conteso anche da una pericolosissima organizzazione criminale. Sulle tracce di Bond viene messa la segretaria dell’ambasciata russa, Tatiana, che inconsapevolmente lavora per la società criminale.

Robin Hood, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Film d’azione del 2010 diretto da Ridley Scott, con Russell Crowe, Cate Blanchett, William Hurt, Mark Strong, Mark Addy e Oscar Isaac. Robin Hood è un arciere dell’armata di Riccardo Cuor di Leone, destinato a diventare un eroe leggendario.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Faster, ore 21 su Sky Cinema Action

Film del 2010 per la regia di George Tillman Jr, con Dwayne Johnson, Billy Bob Thornton, Moon Bloodgood e Oliver Jackson-Cohen. Un ex carcerato si mette alla ricerca degli uomini che hanno tradito il fratello, provocandone la morte, durante una rapina anni prima. Nel corso della sua missione vendicativa gli si mettono alle calcagna un attempato poliziotto e un killer egocentrico.

Fire Down Below – L’inferno sepolto, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film d’azione americano per la regia di Felix Enriquez Alcalà, con Steven Seagal, Marg Helgenberger, Stephen Lang. Incredibili quantità di sostanze tossiche vengono sepolte nelle zone collinose del Kentucky. Responsabile di tale scempio è l'opportunista senza scrupoli Orin Hammer. Il losco individuo è a capo di una vera e propria organizzazione criminale. L'ambientalista Jack Taggart gli dichiara guerra. Hammer e la sua banda sono inoltre sospettati di un omicidio. Si sono infatti resi responsabili dell'omicidio di un ex collega di Jack. Se nessuno tenterà di fermarli l'intero patrimonio naturalistico dello stato americano verrà completamente distrutto.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Lost River, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film del 2014 per la regia di Ryan Gosling, con Christina Hendricks, Soirse Ronan, Iain De Caestecker e Matt Smith. Sull’onirico e surreale sfondo di una città sul punto di scomparire, Billy, madre single di due figli, cade vittima di un universo di fantasie macabre e oscure mentre il figlio scopre una strada segreta che porta a un villaggio subacqueo. Dalle profondità del mistero fino alla luce del mattino, il cammino è lungo e pieno di ostacoli.

Film biografici da vedere stasera in TV

Volo Pan Am 73, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film biografico del 2016 diretto da Ram Madhvani, con Farrah Khan, Waqar Khan, Anjali Khurana, Alex Kozyrev, Svetlana Kurochkina e Arnold Malek. La pellicola porta sul piccolo schermo la storia vera dell’hostess del volo Pan Am 73 che ha sacrificato la propria vita per mettere in salvo tutti i passeggeri.

