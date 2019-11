A Tor Bella Monaca non piove mai, il trailer del film

Il 28 novembre giunge in sala il primo film da regista dell'attore Marco Bocci, A Tor Bella Monaca non piove mai. Una pellicola tratta dal suo romanzo omonimo

Il 28 novembre arriva al cinema A Tor Bella Monaca non piove mai, film che vede l'esordio come regista dell'attore e scrittore Marco Bocci. La pellicola è tratta dal suo omonimo romanzo, edito nel 2016. Un film nel quale Bocci non recita, preferendo restare dietro la macchina da presa, lasciando spazio a Libero De Renzo e Andrea Sartoretti, attori protagonisti, posti al fianco di Antonia Liskova e Giorgio Colangeli, tra gli altri.

A Tor Bella Monaca non piove mai, la trama

Il film punta lo sguardo sulla vita di Mauro, interpretato da Libero De Rienzo. Ha 35 anni e ha sempre vissuto secondo le regole, nonostante il quartiere di Roma in cui vive, Tor Bella Monaca, gli abbia negli anni presentato svariati esempi alternativi, per così dire. È alla ricerca di un lavoro legale, così da potersi costruire un futuro al fianco della propria fidanzata, Samantha (Antonia Liskova). Non chiede la Luna ma nella periferia di una grande città italiana anche un lavoro umile ma onesto può rivelarsi un’utopia.

Tutto il suo sistema di valori crolla nel momento in cui Samantha lo lascia. Un evento che lo sprona a guardare oltre a cercare la fatidica svolta in maniera differente. Convinto dai suoi amici, decide di optare per la strada del crimine, rapinando la mafia cinese. Questa nuova realtà viene vissuta al fianco del fratello Romolo, interpretato da Andrea Sartoretti, che negli ultimi anni ha tentato a fatica di lasciare il mondo del crimine alle spalle. Bocci racconta di come la periferia italiana trasformi le persone, costringendo spesso a gesti folli. Il destino di molti giovani viene deciso dall’impossibilità di optare per la via corretta. Ecco il messaggio che traspare dalla pellicola, che offre al tempo stesso un altro esempio, quello della famiglia dei due che, seppur tra mille soprusi e dolori, ha sempre resistito alla tentazione dei soldi facili.

A Tor Bella Monaca non piove mai, cosa sapere

Nel 2016 è giunto nelle libreria A Tor Bella Monaca non piove mai, scritto dall'attore Marco Bocci. Un libro duro, dal quale è stato tratto il suo primo film come regista. Il tutto si svolge nella periferia di Roma che, come tutte le periferie del mondo, costringe a una vita di sacrifici, di lacrime e incertezze. Si ha l'idea di non essere in controllo della propria esistenza, svegliandosi ogni giorno senza essere certi del proprio lavoro, della propria casa e dei propri affetti.

Mauro Borri ha sempre rispettato le regole ma perde la sua fidanzata, che lo molla per un dottore, ovvero per un uomo che ha di fatto la possibilità di godere della vita, senza limitarsi a sopravvivere un altro giorno. Il libro propone due facce della stessa medaglia. Da una parte c’è chi come Mauro vede nella criminalità l’ultima spiaggia, la possibilità di una svolta a lungo attesa e mai giunta. Sospinto da due amici, tenta di rapinare la mafia cinese, ignaro di ciò che lo attende dall’altra parte della barricata. A fare da contraltare c’è Romolo, suo fratello. Il mondo del crimine lo conosce bene e dopo alcuni anni passati in carcere sta lottando duramente per tirare a campare onestamente. Per lui sopravvivere può bastare, perché ha visto con i propri occhi come questo non sia affatto il fondo. C’è dell’altro e fa paura.