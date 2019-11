Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 24 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Mollami, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2019 diretta da Matteo Gentiloni, con Alessandro Sperduti, Mariachiara Giannetta, Gianmarco Tognazzi, Caterina Guzzanti e Martina Gatti. Veronica ha 17 anni, una dipendenza da allucinogeni e un trauma del passato legato alla morte del fratello. Dopo essere finita di nuovo fuori controllo, viene inviata dal padre in una clinica riabilitativa. La ragazza, però, non ne vuole sapere di finire in riabilitazione, così decide di scappare per raggiungere la madre che non vede da dieci anni. farle cambiare idea sarà molto difficile.

Un amore a 5 stelle, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Jennifer Lopez è la protagonista di questa commedia romantica del 2002, diretta da Wayne Wang, con Stanley Tucci, Ralph Fiennes, Bob Hoskins e Natasha Richardson. Marisa Ventura è una ragazza madre del Bronx che lavora come cameriera in un albergo a 5 stelle di Manhattan, il Beresford Hotel. La donna aspira a una condizione migliore, ma la vita gli ha insegnato a contare solo su stessa e a restare con i piedi piantati per terra. Un giorno al Beresford Hotel arriva Christopher Hall, affascinante rampollo di una dinastia di politici, che adesso corre per il senato. Per un divertente equivoco, l’uomo conosce Marisa, che crede erroneamente una facoltosa cliente dell’albergo. I due si innamorano e la giovane assapora per un attimo il gusto della celebrità prima che le cose tornino al loro giusto posto. Ma il figlio di Marisa, Ty, si mette in mezzo per un lieto fine annunciato, ma non scontato.

A scuola con papà, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 1986 diretto da Alan Metter, con Rodney Dangerfield, Burt Young, Sally Kellerman e Keith Gordon. Il proprietario di una catena di supermercati decide di iscriversi all’università perché preoccupato della timidezza e insicurezza del figlio. La sua esuberanza e simpatia lo rendono popolare nell’ateneo e gli permettono di avere anche una love story con una bella professoressa.

Un'impresa da Dio, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia diretto da Tom Shadyac, con Steve Carell, Morgan Freeman, Lauren Graham, John Goodman e John Michael Higgins. Mentre il neoeletto Evan si prepara ad affrontare il suo primo giorno al Congresso, Dio lo sceglie per costruire un'arca che salverà amici e conoscenti da un imminente catastrofico diluvio. Seguito ideale di “Una settimana da Dio” con Jim Carrey.

Film biografici da vedere stasera in TV

Volo Pan Am 73, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film biografico del 2016 diretto da Ram Madhvani, con Farrah Khan, Waqar Khan, Anjali Khurana, Alex Kozyrev, Svetlana Kurochkina e Arnold Malek. La pellicola porta sul piccolo schermo la storia vera dell’hostess del volo Pan Am 73 che ha sacrificato la propria vita per mettere in salvo tutti i passeggeri.

L’uomo dal cuore di ferro, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film biografico del 2017 diretto da Cédric Jimenez, con Jason Clarke, Thomas M. Wright, Enzo Cilenti, Geoff Bell, Noah Jupe e Barry Atsma. La pellicola porta sullo schermo la vita politica di Reinhard Heydrich, che fu uno dei più potenti gerarchi della Germania nazista.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Octopussy - Operazione Piovra, ore 21:15 Sky Cinema 007

Film d’avventura del 1983 diretto da John Glen, con Louis Joudan, Kristina Wayborn, Tony Meyer, Suzanne Jerome, Cherry Gillespie e Albert Moses. Nella Germania dell’Ovest James Bond sventa dei sovversivi che vogliono causare un disastro nucleare. Nel frattempo, scopre anche una serie di attentati alla sua persona, messi a punto da una bella donna e da un malvagio rajah indiano.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione ispirato alla figura del celebre Leonardo Da Vinci. Leo è un ragazzo con una spiccata abilità nel creare invenzioni che trascorre le sue giornate assieme al suo migliore amico Lorenzo e alla bella Lisa, la ragazza a cui ha dedicato un ritratto. Quando la famiglia di Lisa perderà tutto a causa di un incendio, Leo deciderà di andare alla ricerca di un tesoro sommerso. E per farlo riemergere si servirà dell’aiuto delle sue geniali invenzioni. Regia di Sergio Manfio.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Skyscraper, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2018, diretto da Rawson Marshall Thurber, con Neve Campbell, Dwayne Johnson, Noah Taylor, Chin Han, Byron Mann. Will Sawyer è un veterano di guerra e agente dell'FBI che vive ai piani alti di un grattacielo di Hong Kong insieme alla moglie e ai due figli. Il palazzo prende improvvisamente fuoco e Will viene accusato, a torto, dell'incendio.

Robin Hood, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’azione del 2010 diretto da Ridley Scott, con Russell Crowe, Cate Blanchett, William Hurt, Mark Strong, Mark Addy e Oscar Isaac. Robin Hood è un arciere dell’armata di Riccardo Cuor di Leone, destinato a diventare un eroe leggendario.

Uss Indianapolis, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Film d’azione diretto da Mario Van Peebles, con Nicolas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane, Matt Lanter, Weronika Rosati e Cody Walker. Nel 1945, agli sgoccioli della Seconda Guerra Mondiale, l'incrociatore USS Indianapolis che trasportava in gran segreto una delle due bombe atomiche destinate a mettere fine al conflitto venne affondato da un siluro giapponese al largo delle Filippine. Fu un disastro epocale, oltre che uno smacco terribile per una nave che veniva definita "il carro armato galleggiante" e che si proponeva come un simbolo della potenza bellica americana.

Death race, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2008 diretto da Paul W.S. Anderson, con Jason Statham, Tyrese Gibson, Ian McShane, Natalie Martinez, Joan Allen e Robin Shou. Jensen Ames è un ex carcerato che decide di vivere una vita onesta con moglie e figlia. Viene costretto, però, a partecipare a una pericolosissima gara automobilistica.

Film thriller da vedere stasera in TV

Un colpo perfetto, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un avvincente thriller del 2008, diretto da Michael Radford, con Michael Caine, Demi Moore, Constantine Gregory, Nathaniel Parker e Lambert Wilson. La pellicola è ambientata nella Londra degli anni ’60 e mette in scena una rapina ai danni di un’importante società. Un custode vicino alla pensione e una manager, entrambi impiegati presso la London Diamond Corporation, decidono di rubare i diamanti della società per la quale lavorano.

Le belve, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film thriller del 2012, diretto da Oliver Stone, con Blake Lively, John Travolta, Aaron Johnson, Salma Hayek, Emile Hirsch e Benicio Del Toro. Tre ragazzi decidono di coltivare in autonomia la migliore marijuana del Sud Carolina. La piccola attività desta, però, l’interesse dei trafficanti messicani di droga, che vorrebbero a tutti i costi i ragazzi come soci in affari.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Kings, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2017 diretto da Deniz Gamze Ergüven, con Daniel Craig, Halle Berry, Issac Ryan Brown, Flor de Maria Chahua e Reece Cody. A Los Angeles scoppia una rivolta. Una coppia cerca di mettersi in contatto con i figli di lei per metterli al sicuro.

La musica nel cuore - August Rush, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2006 diretto da Kirsten Sheridan, con Freddie Highmore, Keri Russell, Jonathan Rhys Meyers, Terrence Howard e Robin Williams. In una notte magica, in una piazza di New York, un carismatico e giovane chitarrista irlandese e una violoncellista si incontrano e si amano. Nascerà un bambino di cui i due ignoreranno l’esistenza e che si farà conoscere per l’eccezionale talento musicale.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in tv