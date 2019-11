Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 23 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film thriller da non perdere stasera in tv

Le belve, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film thriller del 2012, diretto da Oliver Stone, con Blake Lively, John Travolta, Aaron Johnson, Salma Hayek, Emile Hirsch e Benicio Del Toro. Tre ragazzi decidono di coltivare in autonomia la migliore marijuana del Sud Carolina. La piccola attività desta, però, l’interesse dei trafficanti messicani di droga, che vorrebbero a tutti i costi i ragazzi come soci in affari.

Trespass – Sequestrati, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2011, diretto da Joel Schumacher, con Nicolas Cage, Ben Mendelsohn, Nicole Kidman, Dash Mihok e Liana Liberato. Moglie e marito vengono presi in ostaggio da quattro criminali in cerca di soldi facili. Si creano delle complicazioni quando vengono scoperti un inaspettato tradimento e un inganno. Una pellicola avvincente, ricca di suspense e colpi di scena.

Film biografici da vedere stasera in TV

L’uomo dal cuore di ferro, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film biografico del 2017 diretto da Cédric Jimenez, con Jason Clarke, Thomas M. Wright, Enzo Cilenti, Geoff Bell, Noah Jupe e Barry Atsma. La pellicola porta sullo schermo la vita politica di Reinhard Heydrich, che fu uno dei più potenti gerarchi della Germania nazista.

Il professore e il pazzo, ore 21:14 Sky Cinema Due +24

Film biografico del 2019 diretto da Farhad Safinia, con Mel Gibson, Sean Penn, Eddie Marsan, Natalie Dormer, Jennifer Ehle e Steve Coogan. La pellicola racconta la storia della nascita dell’Oxford English Dictionary. Nel 1879 il professore autodidatta e senza titolo di studio, James Murray, riprende la grande impresa di spiegare ogni parola inglese in un dizionario grazie all’aiuto di alcuni volontari. Tra questi il più affidabile e solerte è W.C. Minor, uomo di cultura rinchiuso in manicomio in seguito a un omicidio derivato dalla sua paranoia.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

L'uomo dalla pistola d'oro, ore 21:15 Sky Cinema 007

Film di spionaggio del 1974 diretto da Guy Hamilton, con Roger Moore, Christopher Lee, Britt Ekland, Maud Adams e Hervé Villechaize. Una banda orientale di criminali incarica un killer, che elimina le sue vittime con proiettili d’oro, di uccidere James Bond.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Gli Incredibili 2, ore 21:00 Sky Cinema Family

Sequel della pellicola Pixar del 2004 premiata agli Oscar come miglior film d’animazione. Incerti sul da farsi e depressi dalla prospettiva di condurre una vita normale, i quattro membri della famiglia sembrano toccare tutti quanti il loro personale fondo. Almeno fino a quando mamma Elastigirl riceve una proposta che è impossibile rifiutare. Il miliardario Winston Deavor, intenzionato a rivalutare i supereroi agli occhi della gente, vuole infatti arruolarla come vigilante, trasmettendo in diretta tutte le sue imprese. Peccato per un particolare: mentre lei è via per combattere il crimine, qualcuno deve occuparsi dei tre figli. Regia di Brad Bird.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Maze Runner - La rivelazione, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film diretto da Wes Ball, con Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster. Terzo e ultimo capitolo della saga tratta dai romanzi di fantascienza per ragazzi dello scrittore americano James Dashner. Riusciti a scappare dal mortale labirinto, i protagonisti sono ora in fuga in una terra desolata colpita dalle eruzioni solari.

Film commedia da vedere stasera in TV

Matrimonio con sorpresa, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film prodotto da Matt Damon e Ben Affleck, con Ed Weeks, Bruce Davison, Bridget Regan e Scottie Thompson. Wiliam, un imbroglione, seduce Fiona, la figlia di un senatore degli Stati Uniti, per impadronirsi dei fondi del padre. Dopo il matrimonio si accorge però che ne è davvero innamorato.

Quo Vado?, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia italiana diretta da Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, Lino Banfi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli. Checco è un ragazzo fortunato. Nella vita ha realizzato tutti i suoi sogni. Tutti lo invidiano. Vive con i suoi genitori e quindi non è costretto a sobbarcarsi una costosa indipendenza, è fidanzato, ma riesce a tenersi lontano dalle responsabilità del matrimonio e dei figli, e, soprattutto, ha un posto fisso: un impiego sicuro nell'ufficio provinciale caccia e pesca. Tutto va a gonfie vele fino a quando, un giorno, il Governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o venire trasferito lontano da casa.

Vitelloni allo sbaraglio, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Una spassosa commedia francese diretta da Anthony Marciano con Patrick Bruel , Nicolas Briançon , Elisa Sednaoui , Alain Chabat , Max Boublil , Sandrine Kiberlain e Mélanie Bernier. Gilbert coinvolge il futuro genero Thomas in una serie di avventure alla ricerca della giovinezza perduta.

Loro chi?, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia diretta da Fabio Bonifacci e Francesco Miccichè, con Marco Giallini, Edoardo Leo, Catrinel Marlon, Lisa Bor. Il trentaseienne Davide ha un sogno: guadagnarsi la stima dell’imprenditore per cui lavora, ottenere un aumento e, magari, anche una promozione. La sua occasione, dopo tanto, arriva: dovrà presentare un brevetto rivoluzionario. Purtroppo si affiderà a Marcello, che di mestiere fa l’imbroglione.

Film western da vedere stasera in TV

The Hi-Lo Country, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film western diretto da Stephen Frears, con Patricia Arquette, Penelope Cruz, Woody Harrelson, Billy Crudup e Cole Hauser. Due rudi bovari si contendono l'amore di una giovane donna, già sposa del guardaspalle di un capitalista sprezzante e superbo.

Film horror da vedere stasera in TV

The bad seed, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Film horror americano del 2018 diretto e interpretato da diretto da Rob Lowe, con Mckenna Grace, Sarah Dugdale, Marci T. House, Lorne Cardinal, Chris Shields, Cara Buono e Patty McCormack. Un padre inizia a sospettare che il comportamento esemplare della sua amata figlia sia solo una facciata dietro la quale si nasconde un terribile segreto. L’uomo farà di tutto per proteggere la sua bambina e per impedirle di colpire ancora.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Uss Indianapolis, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’azione diretto da Mario Van Peebles, con Nicolas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane, Matt Lanter, Weronika Rosati e Cody Walker. Nel 1945, agli sgoccioli della Seconda Guerra Mondiale, l'incrociatore USS Indianapolis che trasportava in gran segreto una delle due bombe atomiche destinate a mettere fine al conflitto venne affondato da un siluro giapponese al largo delle Filippine. Fu un disastro epocale, oltre che uno smacco terribile per una nave che veniva definita "il carro armato galleggiante" e che si proponeva come un simbolo della potenza bellica americana.

L'impero dei lupi, ore 21:14 Pemium Cinema Energy

Film d’azione del 2005 diretto da Chris Nahon, con Jean Reno, Arly Jover, Jocelyn Quivrin, Laura Morante, Philippe Bas e David Kammenos. Insieme al rozzo collega Jean-Louis Schiffer il poliziotto Paul Nerteaux deve risolvere il caso degli omicidi di alcune donne trovate mute e mutilate. Pellicola tratta dall'omonimo romanzo di Jean-Christophe Grangé.

Film sentimentali da vedere stasera in TV

The good shepherd - L'ombra del potere, ore 21:15 Premum Cinema Emotion

Film sentimentale del 2006 diretto e interpretato da Robert De Niro, con Matt Damon, Angelina Jolie, Alec Baldwin, Tammy Blanchard e Billy Crudup. Nell’America del 1939 uno studente di Yale viene scelto per entrare a far parte della CIA, nell’ufficio Servizi Strategici. Il lavoro richiede al giovane un duro prezzo da pagare.

