Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 22 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Vitelloni allo sbaraglio, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Una spassosa commedia francese diretta da Anthony Marciano con Patrick Bruel , Nicolas Briançon , Elisa Sednaoui , Alain Chabat , Max Boublil , Sandrine Kiberlain e Mélanie Bernier. Gilbert coinvolge il futuro genero Thomas in una serie di avventure alla ricerca della giovinezza perduta.

C’è tempo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Commedia italiana del 2019 diretta da Walter Veltroni, con Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari, Francesca Zezza e Jean-Pierre Léaud. Stefano ha quarant’anni e per vivere fa due lavori: l’osservatore di arcobaleni e il guardiano di uno specchio che riflette i raggi del sole su Viganella, cittadina in cui si è trasferito con la moglie. Mentre è al lavoro, una notaia gli affida la tutela legale di Giovanni, un ragazzino di 13 anni figlio dello stesso padre e che Stefano non ha mai conosciuto. Inizia un percorso di reciproca conoscenza attraverso un’Italia dimenticata.

Nessuno come noi, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia diretto da Volfango De Biasi, con Alessandro Preziosi, Sarah Felberbaum, Vincenzo Crea, Leonardo Pazzagli, Sabrina Martina, Christiane Filangieri, Davide Campagna e Elisa Di Eusanio. Betty è un'insegnante di liceo bella, anticonformista e single per scelta. Umberto è un noto docente universitario. Quando i due s'incontrano scoppia una passione travolgente. Tratto dall’omonimo romanzo di Luca Bianchini, il film è una commedia romantica che mostra quanto siamo tutti ugualmente fragili di fronte ai sentimenti.

Mortdecai, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia diretto da David Koepp, con Johnny Depp, Michael Byrne, Ewan McGregor, Jeff Goldblum e Oliver Platt. Charlie Mortdecai, mercante d’arte e viveur, ha un problema con la regina, a cui deve qualche milione di sterline di tasse. Il giorno in cui il servizio segreto inglese gli chiede aiuto per recuperare un Goya andato trafugato, Mortdecai accetta d'imbarcarsi nell'impresa, nella speranza di estinguere il debito, nonostante questo comporti avventurarsi “nelle colonie”, ovvero in California. Basato sulla serie di romanzi scritti tra gli anni ’70 e ’80 da Kyril Bonfiglioli.

Il campione, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film italiano del 2019 diretto da Leonardo D’Agostini, con Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino e Mario Sgueglia. Giovanissimo, pieno di talento, indisciplinato, ricco e viziato: tutto ciò è Christian Ferro, giovane calciatore di serie A, tutto genio e sregolatezza, divenuto il nuovo idolo dei tifosi di un’intera città. Valerio Fioretti, solitario e schivo, con problemi economici da gestire e un’ombra di passato che incombe sul presente, è il professore che viene affiancato al giovane goleador quando, dopo l’ennesima bravata, il Presidente del club decide che è arrivato il momento di impartirgli un po’ di disciplina. Tra i due all’inizio saranno scintille, ma presto si troveranno l’uno accanto all’altro, generando un legame che farà crescere e cambiare entrambi.

L'allenatore nel pallone, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia all’italiana del 1984 con i mitici Lino Banfi, Gigi Sammarchi e Andrea Roncato, diretti dalla cinepresa di Sergio Martino. Oronzo Cana’ è un mediocre allenatore che viene chiamato in serie A per allenare la Longobarda da uno scaltro presidente che vuole retrocedere subito in serie B. Alla fine, dopo uno spassoso viaggio in Brasile, il povero allenatore compra Aristoteles, un ragazzo che soffre di nostalgia perché i compagni non lo accettano in squadra. Cana’ lo consola, lo porta a vivere a casa sua e alla fine il calciatore si innamora della figlia. A questo punto, il ragazzo inizia a mettere a segno un goal dopo l’altro, sconvolgendo i piani del presidente della Longobarda.

Film biografici da vedere stasera in TV

Il professore e il pazzo, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film biografico del 2019 diretto da Farhad Safinia, con Mel Gibson, Sean Penn, Eddie Marsan, Natalie Dormer, Jennifer Ehle e Steve Coogan. La pellicola racconta la storia della nascita dell’Oxford English Dictionary. Nel 1879 il professore autodidatta e senza titolo di studio, James Murray, riprende la grande impresa di spiegare ogni parola inglese in un dizionario grazie all’aiuto di alcuni volontari. Tra questi il più affidabile e solerte è W.C. Minor, uomo di cultura rinchiuso in manicomio in seguito a un omicidio derivato dalla sua paranoia.

Sully, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Film biografico del 2016, diretto da Clint Eastwood, con Tom Hanks, Sam Huntington, Laura Linney, Aaron Eckhart e Holt McCallany. La pellicola è una coinvolgente ricostruzione della storica impresa del pilota che compì un eroico ammaraggio sull'Hudson.

Film d’azione da vedere stasera in TV

La morte può attendere, ore 21:15 Sky Cinema 007

Film d’azione del 2002 diretto da Lee Tamahori, con Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby Stephens, Rosamund Pike e Rick Yune. James Bond viene inviato in Corea del Nord dove viene fatto prigioniero. Una volta liberato, si vede ritirare la licenza con l’accusa di aver rivelato i nomi dei componenti della propria agenzia di spionaggio. Riesce a fuggire e a scoprire un imminente conflitto tra Corea del Nord e del Sud.

Film drammatici da vedere stasera in TV

A Common Man, ore 21:00Sky Cinema Action

Film drammatico del 2012 diretto da Chandran Rutnam, con Ben Kingsley, Ben Cross, Patrick Rutnam, Ashan Dias, Mohamed Adamaly e Kian O'Grady. A Colombo, in Skri Lanka, un terrorista minaccia di far esplodere una serie di bombe posizionate in tutta la città. La condizione affinché ciò non accada è la liberazione di quattro prigionieri.

Nemiche amiche, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 1998 diretto da Chris Columbus con Julia Roberts, Ed Harris, Susan Sarandon, Jena Malone, Liam Aiken e Mary Louise Wilson. Il rapporto tra una madre naturale e una matrigna è complicato. Tutto cambierà quando Jackie scoprirà di essere malata di tumore: le due donne diventeranno amiche e alleate, pronte a collaborare per amore di chi sta loro accanto.

Film horror da vedere stasera in TV

Non aprite quella porta 3D, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film horror del 2013 diretto da John Luessenhop, con Gunnar Hansen, David Born, Thom Barry, Keram Malicki-Sanchez e Richard Riehle. Una giovane donna eredita da un parente sconosciuto una proprietà in Texas dove scopre alcuni terrificanti misteri irrisolti.

The bad seed, ore 21:14 Premium Cinema

In prima TV su Premium Cinema questo film horror americano del 2018 diretto e interpretato da diretto da Rob Lowe, con Mckenna Grace, Sarah Dugdale, Marci T. House, Lorne Cardinal, Chris Shields, Cara Buono e Patty McCormack. Un padre inizia a sospettare che il comportamento esemplare della sua amata figlia sia solo una facciata dietro la quale si nasconde un terribile segreto. L’uomo farà di tutto per proteggere la sua bambina e per impedirle di colpire ancora.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Solaris, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film di fantascienza del 2002 diretto da Steven Soderbergh, con George Clooney, Natascha McElhone e Jeremy Davies. Lo psicologo Chris Kelvin deve indagare su ciò che è accaduto alla stazione spaziale Prometheus, in orbita attorno al pianeta Solaris, che da sei mesi ha interrotto ogni tipo di comunicazione con la Terra. Una volta arrivato, Kelvin scopre che il comandante è morto misteriosamente e che l'equipaggio è preda di eventi inspiegabili.

Film thriller da vedere stasera in TV

Syriana, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film thriller del 2006 diretto da Stephen Gaghan, con George Clooney, Matt Damon, Jeffrey Wright, Chris Cooper, William Hurt, Mazhar Munir e Tim Blake Nelson. L’agente della CIA Robert Baer é impegnato nella lotta contro il terrorismo in Medioriente. Il suo lavoro lo porterà a fare i conti con gli intrecci di varia natura della politica estera statunitense.

Segreti di famiglia, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film thriller/drammatico, diretto da Dennis Berry, con Joe Mantegna, Henry Cavill, Sergio Castellitto, Emmanuelle Seigner, Charles Aznavour e Daniela Alviani. Nella New York City degli anni '70 un terribile incidente causa la morte dei componenti della famiglia di Terenzi. Thomas, il figlio superstite, decide di vendicarsi

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV