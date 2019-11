Cetto c'è, senzadubbiamente: l'anteprima in 100X100Cinema

Uno dei ritorni più attesi del cinema. Giovedì 21 novembre arriva al cinema Cetto c'è Senzadubbiamente (Vision Distribution), il nuovo film diretto da Giulio Manfredonia con Antonio Albanese. Nell'attesa potete vederne qualche minuto in anteprima questa sera, 20 novembre, alle ore 21 all'interno di 100X100Cinema su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due. Alle ore 20.30 su Sky Cinema Uno potrete vedere la lezione di cinema di Gianni Canova con Antonio Albanese



Cetto la Qualunque ha abbandonato non solo la politica ma si è anche trasferito a vivere in Germania dove si è messo alla guida di una catena di ristoranti e pizzerie. La sua felicità è moltiplicata dall'avere trovato una bella moglie tedesca che lo ha fatto diventare papà. Ma quando la zia che l'ha cresciuto, l'adorata sorella di sua madre, lo chiama, Cetto non sa dire di no e torna in Calabria, a Marina di Sopra, dove è sindaco suo figlio Melo. La zia ha un peso sulla coscienza che vuole togliersi: Cetto non è, come gli era stato detto, figlio di un venditore ambulante di candeggina ma è l'erede naturale del principe Luigi Buffo di Calabria. La notizia lo induce a restare al Sud per usufruire dei privilegi del ruolo di sovrano monocratico. La nuova situazione scompiglia le carte, muove certi equilibri e in famiglia si crea qualche dissapore. La partita prende un'altra strada...