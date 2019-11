Jared Leto, Hilary Swank, Felicity Huffman, Eddie Redmayne: sono tantissimi gli attori che, in carriera, hanno dato vita a personaggi transgender.

Le loro sono state interpretazioni intense, spesso premiate e alcune volte persino da Oscar. Ecco quali sono stati dunque i migliori attori a portare sul grande schermo transgender ispirati a storie vere, o frutto della fantasia del regista.

Ted Levine ne “Il silenzio degli innocenti”

Attore statunitense classe 1957, Ted Levine non ha ne “Il silenzio degli innocenti” la stessa rilevanza di Hannibal Lecter / Anthony Hopkins: eppure, il personaggio di Buffalo Bill merita decisamente una menzione. Serial killer che sogna di trasformarsi in una donna, Buffalo Bill scuoia le sue vittime per realizzare il suo desiderio.

Hilary Swank in “Boys don’t cry”

Per Hilary Swank, “Boys don’t cry” è stata una sorta di consacrazione. Le ha fatto vincere il primo Oscar, ha segnato una svolta nella sua carriera. Nel film, basato su fatti realmente accaduti, Hilary è Teena Brandon: una donna che si trasforma in un uomo, e che finisce per essere stuprata e uccisa dai suoi “amici” quando questi scoprono la verità.

Felicity Huffman in “Transamerica”

Per il suo ruolo di Sabrina "Bree" Osbourne / Stanley Schupak in “Transamerica”, Felicity Huffman è una raffinata e colta donna transgender in attesa dell'intervento di cambio del sesso, che lavora in un fast food, vive in un quartiere povero di Los Angeles e cerca di risparmiare il più possibile per l’operazione. A sconvolgere la sua vita, la scoperta di avere un figlio.

Glenn Close in “Albert Nobbs”

Nonostante “Albert Nobbs” sia stato criticato per il suo messaggio (la necessità di nascondersi per andare avanti), Glenn Close è stata nominata agli Oscar come miglior attrice per il ruolo di Albert, una donna che si traveste da uomo per lavorare in società e che - ad un certo punto - non riesce più a togliersi i panni del suo personaggio.

Jared Leto in “Dallas Buyers Club”

Nel pluripremiato “Dallas Buyers Club”, Jared Leto è Rayon, un transgender malato di AIDS. Un ruolo insieme intenso e leggero, che vale all’eclettico interprete l’Oscar come migliore attore non protagonista.

Gael Garcia Bernal in “La mala educación”

Nel film di Pedro Almodovar “La mala educación”, Gael Garcia Bernal si finge suo fratello minore Ignacio, diventato transessuale dopo gli abusi del direttore del collegio, Padre Manolo, e la scoperta della sua omosessualità.

John Travolta in “Hairspray - Grasso è bello”

In “Hairspray - Grasso è bello”, tratto dall'omonimo musical di Broadway in scena a New York dal 2002 e remake del film “Grasso è bello” di John Waters, John Travolta veste i panni di Edna Turnblad, mamma dell’ottima ballerina (ma un po’ sovrappeso) Tracy.

Eddie Redmayne in “The Danish Girl”

Adattamento cinematografico del romanzo “La danese”, “The Danish Girl” è liberamente ispirato alle vite delle pittrici danesi Lili Elbe e Gerda Wegener. Eddie Redmayne veste i panni di Lili Elbe, la prima persona a essere identificata come transessuale e ad essersi sottoposta ad un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale. Per la sua interpretazione, Redmayne riceve una candidatura agli Oscar.