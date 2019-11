Trafficanti: i migliori film su Sky Cinema Collection

L'argomento è di quelli che periodicamente ritornano sulle cronache dei media di tutto il mondo e poi vengono raccontate al cinema e nelle serie tv. Sono quelle storie con al centro il pericoloso mondo dei corrieri, contrabbandieri, spacciatori e trafficanti di ogni tipo. Sky Cinema Collection dal 17 novembre dedica a questo argomento una selezione di film, assolutamente da non perdere.

Ecco quali potrete vedere:

Cocaine - La Vera Storia Di White Boy Rick

La pellicola è ambientata a metà degli Anni Ottanta e si concentra su un quattordicenne che diventa un informatore sotto copertura per la polizia locale e per i federali. Entrando in contatto con il mondo del narcotraffico, ben presto il ragazzo si afferma come spacciatore di alto rilievo tanto da venire soprannominato «White Boy Rick». La sua doppia vita si interrompe qualche anno dopo, quando i federali lo trovano con 17 chili di cocaina e lo arrestano. Il giovane viene condannato all’ergastolo, passando alla libertà vigilata nel 2017, dopo trent'anni di galera.

Le Belve (dal 23 novembre)

Nick, giovane surfista, pensa di aver trovato il paradiso quando raggiunge il fratello in Colombia. Una laguna turchese, una spiaggia d’avorio, onde perfette. Poi incontra Maria, una splendida ragazza colombiana. I due si innamorano follemente e tutto va benissimo fino a quando Maria presenta Nick a suo zio: Pablo Escobar.

Sicario

La narrazione si svolge in una zona di confine tra Stati Uniti e Messico, dove la legge non conta. Kate, un’agente dell’FBI giovane e idealista, viene arruolata dal funzionario di una task force governativa d’élite impegnata nella sempre più difficile guerra al traffico di droga per compiere una missione speciale. Sotto la guida di un ambiguo e impenetrabile consulente la squadra parte per un viaggio clandestino, costringendo Kate a mettere in discussione tutto ciò in cui crede per riuscire a sopravvivere.

Escobar - Il Fascino Del Male

Miss Bala - Sola Contro Tutti

Gloria Meyer, truccatrice latinoamericana di Los Angeles, visita la sua migliore amica Suzu a Tijuana, in Messico. Improvvisamente però, Suzu scompare in un night club. Mentre la cerca, Gloria viene rapita da un cartello locale, per il quale è costretta a riciclare denaro. La sua storia si evolve quando Gloria riesce ad entrare nelle grazie del boss del cartello, e quando si rivela ad un gruppo di agenti della DEA che sta seguendo il caso. Gloria dovrà quindi ribaltare i giochi su più fronti per scappare, e lo farà scoprendo risorse che non aveva mai saputo di possedere, navigando in un pericoloso mondo di criminalità transnazionale. La sopravvivenza richiederà tutta la sua astuzia, innovazione e forza

Alpha Dog

Johnny Truelove, uno spacciatore di droga di media importanza della San Gabriel Valley, aspira a seguire le orme paterne. Per farsi rimborsare di un debito di droga Johnny e la sua banda rapiscono il fratello più giovane di Jake Mazursky. La situazione degenera e il padre di Johnny, Sonny, è costretto ad intervenire per evitare al figlio di finire in prigione.

La Preda Perfetta

Matt Scudder , ex poliziotto di New York alcolizzato e perseguitato dai rimorsi, è costretto controvoglia ad aiutare un trafficante di eroina e suo fratello a rintracciare i due uomini responsabili di una serie di rapimenti e brutali omicidi di mogli di trafficanti di droga. Trasformatosi in detective privato senza alcuna licenza e deciso a operare al di là dei limiti imposti della legge, Matt riceve l'aiuto fondamentale del diciassettenne artista senzatetto TJ.

Sabotage

Una task force di agenti selezionati della Dea si occupa di smantellare i cartelli del mondo della droga. Specializzata in complesse operazioni mobili, la squadra esegue un raid tattico in un rifugio segreto di narcotrafficanti. Quella che sembra solo un'operazione di routine si rivela però essere una rapina molto elaborata e studiata in ogni minimo dettaglio. Dopo aver nascosto i milioni di dollari rubati, la squadra è convinta che il loro segreto sia al sicuro fino a quando qualcuno comincia ad assassinare gli agenti uno dietro l'altro.

Sacrifice

Dopo aver assistito alla barbara uccisione della moglie e della figlia, Il poliziotto John Hebron (Cuba Gooding Jr.) si ritrova a dover accudire la fidanzata e la sorella di cinque anni di un giovane spacciatore, assassinato all'interno della chiesa di padre Porter (Christian Slater) da Arment (Kim Coates), capo dell’organizzazione che controlla il traffico di droga e alla ricerca di una statua della Vergine Maria contenente chili di eroina. Nel tentativo di salvare la vita alle due fanciulle, John coinvolgerà anche padre Porter, memore dell'esperienza come agente speciale in Iraq, fatta prima di prendere i voti.

Cani Sciolti

Due apparenti criminali, Robert Trench e Michael Stigman, vengono fermati al confine degli Stati Uniti dopo aver incontrato il signore della droga Papi Greco in Messico. Trench è un agente della DEA sotto copertura e riferisce al suo superiore, Jessup, di aver fallito la sua missione che consisteva nell'acquistare da Greco la cocaina che sarebbe stata poi usata come prova per incriminarlo. Contro gli ordini di Jessup, Trench decide di aiutare Stigman a rubare 3 milioni di dollari a Greco dalla banca in cui li tiene in modo da poter incastrarlo per riciclaggio di denaro.

Bad Boys

Due poliziotti di colore, uno tutto famiglia e lavoro, l'altro scapolo e sregolato, sono costretti a scambiarsi i ruoli per indagare su un omicidio legato al traffico di droga. Bad Boys II Gli agenti della narcotica Mike e Marcus vengono assegnati ad un caso di traffico di ecstasy a Miami. Ma le loro indagini conducono inavvertitamente ad una grande cospirazione...

Truffatori In Erba

Harold Soyinka, manager di una compagnia farmaceutica, si reca in viaggio da Chicago in Messico con gli spietati capi Richard ed Elaine. Nel laboratorio messicano della società, Richard ordina che si smetta di vendere il Cannabax, un prodotto a base di marijuana bioingegnerizzata, a un brutale trafficante meglio noto come Pantera Nera. Harold, invece, scopre che sarà licenziato nel momento in cui i due capi venderanno la compagnia a una multisocietà e che la moglie Bonnie ha una relazione extraconiugale. Preso di mira da Pantera Nera che spera di ottenere la formula del Cannabax, Harold scompare misteriosamente prima che una chiamata ai due capi chieda un risarcimento di 5 milioni di dollari per rilasciarlo. Piuttosto che pagare, Richard decide di far entrare in azione il fratello Mitch, un ex mercenario. Che ne sarà di Harold le cui prospettive di sopravvivenza, sebbene l'aiuto temporaneo della turista Sunny e del fidanzato Miles, si affievoliscono di minuto in minuto?

L'erba di Grace

Nella verde, ridente e tranquilla Cornovaglia, una dolce signora si trova a dover affrontare debiti e misfatti del defunto marito. Senza farsi prendere dallo sconforto e senza dimenticare la sua gentilezza tutta di provincia, trova il modo di far fruttare il proprio pollice verde: dagli innesti di orchidee passa alla coltivazione intensiva di marijuana.