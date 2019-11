“Sono solo fantasmi”, il cast del film

Nelle sale dal 14 novembre, “Sono solo fantasmi” è la nuova commedia firmata Christian De Sica. Una commedia insolita, con qualche elemento horror, e con un cast che è una garanzia.

Il film racconta le vicende di tre fratellastri che, alla morte del padre, scoprono di essere pieni di debiti. Così, per racimolare qualche soldo, decidono di sfruttare le superstizioni dei napoletani improvvisandosi acchiappafantasmi. Presto, però, lo spirito del padre si impossessa di uno di loro. E l’inganno messo in piedi prende una piega inaspettata.

“Sono solo fantasmi”: Christian De Sica nel ruolo del protagonista

I tre fratellastri del film sono interpretati da Christian De Sica, Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi.

Attore, regista e sceneggiatore, Christian De Sica debutta al cinema nel 1972 con “Pauline 1880” di Jean-Louis Bertuccelli. Il suo primo ruolo da protagonista lo ottiene nel 1976 ne “La madama” di Duccio Tessari, ma per la consacrazione definitiva bisogna aspettare il 1983: quell’anno è infatti sul set di “Sapore di mare”, con Jerry Calà e Marina Suma, e di “Vacanze di Natale” dei fratelli De Laurentiis. De Sica diventa così l’attore simbolo dei cinepanettoni, sino ad essere ingaggiato da Neri Parenti insieme a Massimo Boldi per le commedie di Natale. Al suo esordio come regista, nel 1990 con “Faccione”, ottiene la candidatura al David di Donatello come miglior regista esordiente.

Dopo la separazione artistica da Boldi, nel 2006 torna al cinema con “Natale a New York”, un enorme successo di pubblico. Ma non prende parte solo a film comici, Christian De Sica: nel 2010 è sul set de “Il figlio più piccolo” di Pupi Avati, e vince un Nastro d'argento come miglior attore protagonista. E, sempre nello stesso anno, prende parte a “The Tourist” con Johnny Depp e Angelina Jolie.

“Sono solo fantasmi”: il cast

Al fianco di Christian De Sica troviamo Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi.

Attore, regista teatrale e commediografo, Carlo Buccirosso ha all’attivo un David di Donatello come miglior attore non protagonista per “Noi e la Giulia” (2015). Spesso presente nei film di Carlo Vanzina, nel ruolo del napoletano piccolo borghese, ha preso parte anche a importanti produzioni come “Il divo” e “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino. Sia a teatro che al cinema, è stato diverse volte affiancato a Vincenzo Salemme.

Attore figlio di Ugo Tognazzi, Gianmarco Tognazzi si divide tra palcoscenico e cinema sin dai suoi esordi. Nel 1995 recita ne “I laureati” di Leonardo Pieraccioni, nel 2005 viene nominato ai Nastri d’argento per “Romanzo criminale”, negli anni successivi recita in diverse pellicole e in serie tv come “Maria Montessori - Una vita per i bambini”. Parallelamente, si dedica all’attività imprenditoriale: nel 2010 prende infatti le redini dell’azienda enogastronomica del padre, La Tognazza amata, trasformandola ne La Tognazza azienda vitivinicola.

Sul set di “Sono solo fantasmi” anche Ippolita Baldini, Leo Gullotta, Francesco Bruni, Valentina Martone e Gianni Parisi. Un cast ben riuscito, per un film un po’ diverso da quelli a cui Christian De Sica ci ha abituati.