Omaggio a Stan Lee su Sky Cinema Action

OMAGGIO A STAN LEE

Sky Cinema Action, martedì 12 novembre 3 film dalle 18.55

Il 12 novembre 2018 moriva a Los Angeles il fumettista, editore, produttore cinematografico statunitense Stan Lee, creatore di personaggi memorabili come Spider-Man, i Fantastici Quattro, gli Avengers e gli X-Men. A 1 anno dalla morte, Sky Cinema Action gli rende omaggio con tre film tratti dall’universo Marvel: alle 18.55 apre la programmazione ANT-MAN AND THE WASP il secondo capitolo sul supereroe interpretato da Paul Rudd, che nel cast vede anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer; alle 21.00 è previsto THE AMAZING SPIDER-MAN 2 – IL POTERE DI ELECTRO, il secondo capitolo diretto da Marc Webb che vede protagonista Andrew Garfield, affiancato da Emma Stone e Jamie Foxx; l’omaggio si chiude alle 23.30 con AVENGERS: INFINITY WAR, lo spettacolare blockbuster campione d'incassi che vede riuniti Robert Downey Jr., Scarlett Johansson e Chris Hemsworth per fermare il folle piano di Thanos, interpretato da Josh Brolin.

Stan Lee era inizialmente lo pseudonimo di Stanley Martin Lieber, che con il tempo e la fama ha poi deciso di dottare definitivamente quel nome anche a livello legale.

Figlio di immigrati ebrei di origine romena trasferitisi a New York, Stan Lee fu l’uomo che, grazie al suo successo, permise alla Marvel di trasformarsi in una grande azienda. Mente creativa incredibilmente feconda, nel corso della sua carriera ideò, rielaborò e scrisse un enorme numero di soggetti a tema supereroi, reinventando il genere con l’introduzione dei cosiddetti "supereroi con superproblemi”, antropomorfizzandoli, come avveniva con le divinità nell’Antica Grecia. I suoi personaggi erano caratterizzati da un’umanità sofferta; alcuni di loro presentavano un brutto temperamento, altri potevano mostrarsi malinconici, vanitosi o avidi. Litigavano tra loro, erano preoccupati dai conti da pagare o di come fare colpo sulle ragazze e venivano addirittura colpiti da malattie. Tutte caratteristiche estremamente umane, che li rendevano molto lontani da quelli per bambini a cui si era abituati, senza problemi e senza difetti.

Dalle storie e dai personaggi di Stan Lee sono stati tratti moltissimi film, grazie ai quali The Smilin (nome con cui è conosciuto il fumettista) ha avuto la possibilità di interagire con le sue stesse creazioni. Infatti, sono numerosi i cameo da lui realizzati nei film basati sui personaggi della Marvel Comics.

Vediamo insieme i cinque migliori film che hanno come protagonisti storie e personaggi creati da Stan Lee.

ANT-MAN AND THE WASP

Ventesimo film del Marvel Cinematic Universe, Ant-Man and the Wasp, diretto da diretto da Peyton Reed, è uscito nel 2018 ed è basato sui due personaggi Marvel Scott Lang, aka Ant-Man e Hope van Dyne aka Wasp. È il sequel del film del 2015 Ant-Man, diretto anch’esso da Peyton Reed.

I protagonisti sono interpretati da Paul Rudd (Ant-Man) ed Evangeline Lilly (Wasp), ma il cast vede anche la presenza di star del calibro di Michael Douglas e Michelle Pfeiffer.

Dopo gli accadimenti di Captain America: Civil War, Scott Lang si trova ad affrontare le conseguenze delle scelte compiute come supereroe e come padre. Si sforza per riuscire a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità da Ant-Man, vedendosi assegnare una nuova missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym che risulta molto urgente. Dovrà quindi rindossare la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp.

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 – IL POTERE DI ELECTRO

Sequel di The Amazing Spider-Man, del 2012, The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro è uscito nel 2014 con la regia di Marc Webb, già regista del primo film. Protagonista è, ovviamente, il supereroe dei fumetti Marvel Comics Spider-Man (Andrew Garfield), che in questo film vediamo continuare la ricerca sul passato dei suoi genitori. Un nemico molto più forte di lui, però, lo attende e, dopo il ritorno del suo migliore amico, Harry Osborn (Dane DeHaan), il protagonista scoprirà qualcosa di molto sospetto: tutti i suoi nemici sono misteriosamente connessi con la Oscorp.

AVENGERS: INFINITY WAR

Film del 2018, basato sui Vendicatori della Marvel Comics, diretto dai fratelli Russo (Anthony e Joe) è il sequel di Avengers: Age of Ultron (diretto da Joss Whedon). Il cast corale vede la presenza di Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Chadwick Boseman e Josh Brolin.

In questo film gli Avengers si alleano con i Guardiani della Galassia per combattere insieme contro Thanos, il cui progetto è di dimezzare le forme di vita dell’universo attraverso il potere delle Gemme dell’Infinito.

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR

Uscito nel 2016 e firmato dai fratelli Russo è il sequel di Captain America: The Winter Soldier, già diretto dai fratelli nel 2014. È basato sul personaggio di Captain America, dei fumetti Marvel Comics. In questo film vediamo il protagonista (Chris Evans) e Iron Man (Robert Downey Jr.) a capo di due schieramenti opposti di supereroi. Infatti, dopo l'approvazione di una legge che regola le attività degli Avengers i due si trovano ad essere i leader delle due fazioni degli Avangers.

I FANTASTICI 4

Film del 2005 diretto da Tim Story, è tratto dal fumetto omonimo creato da Stan Lee e Jack Kirby e racconta le avventure di quattro amici ((Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis) che vedono i loro corpi trasformarsi a seguito di un incidente avvenuto durante una missione spaziale finanziata dal Dottor Victor von Doom, anch’egli vittima della nube di raggi cosmici che modificano il DNA di chi viene colpito.