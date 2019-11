Zombieland: Doppio Colpo, il trailer del film

Il 14 novembre 2019 giunge in sala Zombieland: Doppio Colpo, secondo capitolo per questo esaltante mix di commedia, avventura e horror. Tornano in scena i protagonisti del primo film, particolarmente apprezzato dal pubblico. Tutti devono il proprio nome di battaglia al luogo dal quale provengono. Ecco dunque Wichita, Tallahassee, Columbus e Little Rock, rispettivamente interpretati da Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin.

Zombieland: Doppio Colpo, la trama

Così come nella realtà, anche nel mondo di Zombieland sono trascorsi 10 anni. La situazione relativa al tremendo virus non è mutata ma la famiglia avventurosa creata dai sopravvissuti Columbus, Tallahasse, Wichita e Little Rock si è solidificata. Tante le volte in cui hanno rischiato la vita insieme, alla ricerca di un difficoltoso equilibrio, che sembrano aver finalmente trovato nella Casa Bianca, a Washington, ormai abbandonata. Questa è divenuta la loro base operativa.

Le creature si sono però evolute rispetto al primo film. Tallahasse e compagnia si ritroveranno inoltre ad avere a che fare con altri esseri umani, sopravvissuti all’epidemia. Tra questi c’è Madison, interpretata da Zoey Deutch, che creerà non poco scompiglio tra Columbus e Wichita. Lo status quo verrà sconvolto però dalla fuga di Little Rock, considerata ancora la piccolina della famiglia. Si lascia tutti alle spalle, partendo con un ragazzo da poco conosciuto, Berkeley, spingendo gli altri a mettersi sulle sue tracce. Tra un’avventura e l’altra i protagonisti si ritroveranno a fronteggiare le normali problematiche di una famiglia del tutto improvvisata, nella quale l’essere costretti alla convivenza genera non pochi attriti.

Zombieland: Doppio Colpo, cosa sapere sul film

Il primo capitolo, Benvenuti a Zombieland, del 2009, è stato un film molto importante per il regista Ruben Fleischer. Al tempo infatti era un esordiente dietro la macchina da presa. Da allora ha diretto altri tre film, 30 Minutes or Less, Gangster Squad e Venom. Pellicole con cast di grande livello, vantando attori come Ryan Gosling, Sean Penn, Nick Nolte, Tom Hardy e Michelle Williams, tra gli altri. Un debutto dal grande successo di critica e pubblico, eccezion fatta per l’Italia, considerando come nel nostro mercato la pellicola giunse direttamente in homevideo. Da allora sono trascorsi ben dieci anni, con la ferma volontà del regista e del cast originario alla base della produzione del sequel.

Svariate le dichiarazioni in merito nel corso degli anni, da Woody Harrelson pronto al sequel subito dopo le riprese, per poi fare un passo indietro nel 2011, stando ad alcune dichiarazioni pubbliche. L’idea dei creatori era originariamente quella di approfondire l’universo creato attraverso un franchise, dividendo le produzioni tra cinema e televisione. Il sogno di una serie TV però si è fermato all’episodio pilota, circolato in rete e vagamente apprezzato dai fan ma non dalle reti.

Il pubblicò adorò la scena esilarante con protagonista Bill Murray nel primo capitolo. La star di Ghostbusters fa il suo ritorno in Zombieland: Doppio Colpo, affiancato inoltre dall’amico Dan Aykroyd. Massimo riserbo però sul ruolo di quest’ultimo.