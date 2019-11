di Camilla Sernagiotto

Virginia Raffaele, un nome e una garanzia.

Garanzia di talento, intelligenza e tanta intraprendenza.

Quando una persona riesce a fare ridere, significa che dietro a quella risata c’è un’intelligenza, una cultura, un impegno, un lavoro, una passione e una dedizione davvero incredibili.

Perché ridere (e fare ridere) non è così semplice e scontato.

Nasciamo piangendo e le lacrime sono naturali. Prima di imparare a goderci una sana risata, invece, ci impieghiamo un bel po’.

E quindi Virginia Raffaele, celebre per le sue imitazioni divertentissime che ipnotizzano in un vortice di buonumore puro, andrebbe ringraziata. Perché ridere è una medicina per l’anima.

Oltre a essere un’attrice, un’imitatrice e una conduttrice sia radio sia tv, Virginia Raffaele sarà a breve la voce di Morticia Addams nel film di animazione La famiglia Addams in uscita nelle sale italiane il 31 ottobre.

Aspettando che la sua meravigliosa voce vesta di charme il mitico personaggio della dark lady più dark e chic della storia dell’entertainment (Morticia non ha nulla da invidiare a Dita Von Teese!) ecco tutte le imitazioni da chapeau che rendono onore al trasformismo pazzesco che la Raffaele coltiva da anni.

Stupendoci ogni volta!



L’imitazione di Belen Rodriguez

Virginia Raffaele nella parte della bellissima Belen è pazzesca.

A parte avere in dote un fisico che nulla ha da invidiare a Belen, la Raffaele riesce a calarsi nei panni della Rodriguez in maniera davvero divertentissima. E senza mai scivolare nell’offensivo, altra dote rarissima.

Dalla parlata alla gestualità, Virginia Raffaele offre una caricatura molto simpatica di Belen.



L’imitazione di Carla Fracci

E nei panni della mitica Carla Fracci è incredibile! Virginia Raffaele cambia totalmente tono e registro.

Oltre alla gestualità sinuosa e pacata della celebre ballerina, che la Raffaele riproduce esagerandone i tratti per aumentarne l’effetto comico, anche la verbosità d’antan tipica della Fracci viene riproposta come ingrediente chiave della ricetta.

Vocaboli desueti formano veri e propri arabeschi di parole. Con tanto di lagrima al posto di lacrima, come si usava un tempo!

L’imitazione di Sabrina Ferilli

Anche nei panni della giunonica Sabrina Ferilli è impeccabile.

La parlata con inflessione romana, addirittura le vocali pronunciate come fa l’attrice, la gestualità tipica della Ferilli…

Tutto viene riproposto, ovviamente in salsa comico-caricaturale. Il risultato è da standing ovation!

L’imitazione di Sandra Milo

Sandra Milo viene riproposta in maniera esilarante, con una caricatura che sottolinea i vezzi tipici della celebre attrice e celebrità italiana.

A partire dal make-up esagerato, composto di rossetto rosso fuoco che aumenta il volume delle labbra fino a farle diventare mostruosamente carnose (per non dire carnivore!), i tratti peculiari di Sandra Milo vengono gonfiati a dismisura per restituire l’immagine deformata ma essenziale di questa donna che, oltre che donna, è anche personaggio. In perfetto stile pirandelliano.

Una donna che ha recitato al fianco dei più grandi nomi dello schermo del Novecento, da Totò a Fellini. E che Virginia Raffaele ci ripropone in maniera davvero divertentissima.

L’imitazione di Ornella Vanoni

E che dire di Ornella Vanoni? L’imitazione che ne fa Virginia Raffaele è così convincente, a partire dal trucco che rende la Raffaele davvero irriconoscibile, che la Vanoni stessa stroppicerebbe gli occhi se se la ritovasse davanti per strada.

La parlata della cantante milanese viene riproposta in maniera impeccabile, così come le espressioni facciali, la gestualità e i movimenti del corpo.