Attraverso i miei occhi, il cast del film

Il 7 novembre 2019 giunge in sala Attraverso i miei occhi, nuovo film di Simon Curtis, con protagonista Milo Ventimiglia. L’attore, noto al grande pubblico soprattutto per i ruoli ricoperti in Tv, interpreta un pilota d’auto da corsa. La sua storia viene però raccontata dal suo cane, Enzo.

Attraverso i miei occhi, il cast

Denny Swift è interpretato da Milo Ventimiglia, attore statunitense di origini italiane classe 1977. La sua carriera ha inizio in televisione, prendendo parte a singoli episodi di show famosi come Willy, il principe di Bel-Air e Sabrina, vita da strega. La svolta giunge però con Una mamma per amica, serie Tv in onda dal 2001 al 2006, amatissima dal pubblico. Milo ha inoltre preso parte alla miniserie del 2016 che proseguiva la storia delle Gilmore. Dal 2006 al 2010 è stato sul set di Heroes come protagonista, per poi accettare il ruolo di Jack nell’acclamata This is Us. Per quanto riguarda il cinema invece lo si vede interpretare il figlio di Sylvester Stallone in Rocky Balboa e in Creed II. Ha inoltre recitato in Killing Season, con Robert De Niro e John Travolta.

Il ruolo di Eve è stato invece affidato ad Amanda Seyfried, attrice statunitense classe 1985. L’esordio al cinema è avvenuto nel 2004 con Mean Girls. Due anni dopo ha recitato in Alpha Dog di Nick Cassavetes, con Justin Timberlake. Il grande successo giunge nel 2008 con Mamma mia!, recitando al fianco di Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgard, sulle note degli ABBA. Svariati i suoi titoli di successo, da Letters to Juliet e Cappuccetto rosso sangue, da In Time a Les Miserables. Un’attrice particolarmente amata, in grado di passare agevolmente dal genere commedia al drammatico.

A dirigere il tutto è Simon Curtis, regista e produttore britannico classe 1960, che ha raggiunto la fama nel 2011 con il film Marilyn, pellicola con Michelle Williams nei panni della Monroe. Nel 2015 ha invece portato in sala Woman in Gold, con Helen Mirren e Ryan Reynolds. Due anni dopo invece ha realizzato Vi presento Christopher Robin, con Domhnall Gleeson e Margot Robbie.

Attraverso i miei occhi, la trama

L’ultimo film di Simon Curtis, tratto dal romanzo L’arte di correre sotto la pioggia, ha come protagonista il pilota da corsa Danny, interpretato da Milo Ventimiglia. La sua storia, tra lavoro e quotidianità, viene raccontata dal suo cane, un Golden Retriever di nome Enzo. I due si sono capiti fin da subito, già quando Enzo era soltanto un cucciolo. Vivendo l’uno al fianco dell’altro per anni, il cane ha appreso le importanti lezioni della vita. Enzo lo ha visto crescere, correre e innamorarsi di Eva. Lo ha visto diventare padre e affrontare una malattia e il rischio della morte. Il loro è un rapporto speciale. Danny ha sempre potuto contare su di lui, sul suo affetto e la sua fedeltà. Anche un’amicizia unica come la loro però non potrà durare per sempre.