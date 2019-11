Le ragazze di Wall Street, il trailer del film

Al cinema dal 7 novembre 2019, Le ragazze di Wall Street è un drama diretto da Lorene Scafaria, tratto da un’incredibile storia vera, narrata inizialmente dal New York Magazine e rapidamente divenuta virale. Si tratta dell’esordio sul grande schermo della cantante Cardi B, inserita in un cast al femminile dal grande valore, con Jennifer Lopez e Julia Stiles.

Le ragazze di Wall Street, la trama

Le ragazze di Wall Street pone al centro della narrazione un affiatato gruppo di spogliarelliste, guidate da Ramona, una madre single interpretata da Jennifer Lopez. Le colleghe decidono di far squadra per riuscire ad attuare una difficile, complessa e rischiosa truffa. Nel loro mirino terminano i tanti facoltosi clienti che frequentano il loro locale. Si tratta per la maggior parte di broker di Wall Street, convinti di poter fare qualsiasi cosa, senza mai pagarne il prezzo.

Le ballerine sono tutte costrette a fronteggiare vite difficili, come Destiny, interpretata da Constance Wu, che si esibisce per sé e per riuscire a pagare le spese per l’anziana nonna. Lavora come spogliarellista ma ottiene solo una misera paga, dal momento che i proprietari pretendono un’alta percentuale. La sua vita cambia nel momento in cui incontra Ramona, che prende a cuore la sua situazione. Insieme a Diamon, ovvero Cardi B, le insegna i trucchi del mestiere, spiegandole non solo alcune mosse sul palo ma soprattutto a individuare i differenti tipi di clienti, mostrandole come far soldi sfruttando il suo fascino.

Il crollo di Wall Street del 2008 blocca però il flusso di entrate. A questo punto Ramona offre alle altre l’insegnamento più importante. Il mondo è privo di equilibrio o chi viene truffato è soltanto chi non intende truffare gli altri per ottenere ciò che più desidera. Se i broker hanno per anni derubato onesti cittadini, secondo il loro punto di vista, nessuno potrebbe mai criticarle per tentare di portar via dalle loro tasche un bel po’ di soldi.

Le ragazze di Wall Street, cosa sapere

Lorene Scafaria è sia la regista che la sceneggiatrice del film, ispirato a fatti realmente accaduti, descritti con dovizia di particolari sul New York Magazine da Jessica Pressler col titolo “The Hustlers at Scores”. Tra i produttori figurano Will Ferrel e la stessa Jennifer Lopez, particolarmente coinvolta nei progetto, interpretando anche una delle ballerine protagoniste.

Si tratta di una storia sul sogno americano, intriso d’avidità e potere. Non una commedia o una favola moderna, bensì una pellicola che sa essere dura nel mostrare la nostra contemporaneità. Ecco cosa ha spinto J-Lo ad accettare la parte: “Non sono state le donne a inventare questo gioco. – ha dichiarato la cantante e attrice – Loro vogliono solo trasformarlo in una sfida ad armi pari”. Il film sfrutta inoltre la notorietà di una delle attività sportive più in voga negli ultimi anni, la pole dance, da non confondere con la lap dance. Figure acrobatiche, grande agilità e forza per dar vita a esibizioni a dir poco esaltanti, per le quali le protagoniste si sono sottoposte a intensi allenamenti.