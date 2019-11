Aspettando l’uscita di Attraverso i miei occhi , la pellicola in cui un cane racconta la vita del suo padrone pilota automobilistico, ecco la top 5 dei migliori film con animali parlanti. Per amanti dei pet e delle storie meravigliose!

di Camilla Sernagiotto

Il 7 novembre esce nelle sale italiane Attraverso i miei occhi, la pellicola emozionante e profonda che racconta la vita di un pilota automobilistico attraverso gli occhi (appunto) e la voce di un improbabile narratore: un cane.



Enzo è l’amico a quattro zampe della famiglia di Danny, pilota da corsa (interpretato da Milo Ventimiglia). E sarà il Cicerone sui generis in grado di narrare una storia da un punto di vista inedito, molto originale.



Aspettando di goderci al cinema questo film che promette forti emozioni, ecco la top five di altrettante pellicole caratterizzate da un protagonista animale con il dono della favella.





Senti chi parla adesso! (1993)

L’epopea cinematografica di Senti chi parla ha come terzo capitolo Senti chi parla adesso!

Si tratta del sequel di Senti chi parla 2, diretto nel 1993 da Tom Ropelewsky con John Travolta e Kirstie Alley come protagonisti.

Ma in questo caso i veri protagonisti sono a quattro zampe: Scag, un simpaticissimo randagio, e Dalila, una cagnolina di razza purissima.

I due nuovi arrivati in casa Ubriacco inizialmente non sembrano andare d’accordo per via di caratteri diametralmente opposti, come dei Lilli e il Vagabondo in carne e ossa. Ma, pian piano, incominceranno ad accorgersi di essere attratti l’uno dall’altra, esattamente come è successo ai loro padroni umani James e Mollie.

La saga di Senti chi parla ha sempre come voce narrante un’improbabile ugola (nei primi due film quella dei neonati Mikey e Julie). In questo caso i narratori sono proprio loro, i due cani di famiglia.





Babe, maialino coraggioso (1995)



Babe, maialino coraggioso è il capolavoro del 1995 diretto da Chris Noonan e ispirato all’omonimo romanzo di Dick King-Smith.

Racconta di un maialino che viene prelevato dall’allevamento in cui è nato per diventare il premio in un luna-park.

Lo vince il contadino Artur Hoggett che lo porterà nella propria fattoria per metterlo all’ingrasso e cucinarlo il giorno di Natale.

Ma il maialino, ribattezzato Babe, dimostra capacità incredibili di empatia nei confronti degli altri animali nonché di leadership. Si sostituisce infatti ai cani per guidare il gregge.

Vincerà così i pregiudizi e conquisterà la fiducia del padrone il quale lo iscriverà addirittura a un corso per cani pastore.

Questo film è stato premiato con un Oscar per i migliori effetti speciali e ha ottenuto 7 nomination.

La sua visione aiuta a capire che anche gli animali provano sentimenti di natura umana.





Stuart Little - Un topolino in gamba (1999)



Stuart Little - Un topolino in gamba è la pellicola diretta da Rob Minkoff nel 1999 che ha come protagonista un topino bianco.

Il film racconta della famiglia Little, composta dal padre Frederick, dalla madre Eleanor e dal figlio George.

I genitori decideranno di adottare un altro figlio ma, recatisi all’orfanotrofio, si imbatteranno in Stuart.

Si tratta di un topolino cavia vestito da uomo, con le sembianze di un avvocato.

Si comporta incredibilmente da umano ed è in grado di parlare. E soprattutto la sua voce viene recepita dagli esseri umani.

La famiglia Little deciderà così di accoglierlo nella propria casa e da lì incominceranno le tante avventure di questo protagonista eccezionale.

La pellicola è stata insignita di numerosi premi tra cui il Satellite Award per i migliori effetti visivi.

Ha ricevuto anche una nomination per l’Oscar ai Migliori effetti speciali nel 2000.





Underdog - Storia di un vero supereroe (2007)



Underdog - Storia di un vero supereroe è il film del 2007 diretto da Frederik Du Chau che racconta di uno strano supereroe canino.



Si tratta di Shoeshine, un giovane beagle che viene utilizzato come cavia dallo scienziato Barsinister e, dopo un incidente nel suo laboratorio, si ritroverà con superpoteri straordinari.

Uno su tutti, riuscire a modulare il suo latrare fino a trasformarlo in un chiaro discorso umano!



Shoeshine si procurerà un costume da supereroe e si ribattezzerà Underdog, giurando di proteggere i cittadini di Capitol City e in particolare una cagnolina per cui ulula d’amore: una stupenda Springer Spaniel inglese di nome Polly Purebred.

Soltanto lui potrà cercare di salvare la città dal piano terribile dello scienziato pazzo Barsinister.



Questo film è una divertente commedia intrisa di azione pura che unisce due filoni ugualmente apprezzati: quello cinefilo dei film di supereroi e quello cinofilo!





G-Force - Superspie in missione (2009)



G-Force - Superspie in missione è una pellicola live-action in 3D prodotta nel 2009 da Jerry Bruckheimer per la Walt Disney Pictures e diretta da Hoyt Yeatman.





Questo divertentissimo film d’azione ha come protagonisti una squadra d’assalto formata da un criceto, dei porcellini d'India e una talpa geek, super hacker ed esperta di computer.

Si tratta di una squadra speciale chiamata in codice G-Force, un team che opera al di fuori delle autorizzazioni governative ma che è finanziato proprio dall’FBI.

Però rischia di essere smantellata perché gli Agenti speciali stanno pensando di chiudere il Dipartimento Animale.

Tuttavia una situazione di crisi impedirà lo smantellamento della G-Force: una multinazionale che produce elettrodomestici ha inserito un chip all’interno delle proprie macchine che, una volta attivato, induce tostapane, frigoriferi e lavatrici a ribellarsi contro i propri padroni.

Gli unici in grado di tenere testa a questa situazione delicatissima sono proprio loro: Bucky il criceto, Darwin, Blaster, Hurley e Juarez i porcellini d’India e Speckles la talpa.