A Lucca Comics and Games 2019 abbiamo incontrato la star americana Joe Manganiello. L'attore (marito di Sofia Vergara ) ci ha raccontato la sua passione per i supereroi e pe giochi da tavolo.

di Virginia Bellini

Molte donne lo considerano un sex symbol, soprattutto per la sua interpretazione memorabile in Magic Mike di Steven Soderbergh. In pochi però sanno che l'attore Joe Manganiello è un nerd a tutto tondo, che non solo adora i fumetti (ha preso parte anche alla produzione di cinecomic come Spider-Man o Justice League) ma trascorre moltissimo tempo avventurandosi in Dungeons and Dragons, uno dei giochi di ruolo da tavolo più celebri e amati di tutti i tempi. Al Lucca Comics è venuto proprio per raccontare questa sua passione e incontrare i fan per condividere con loro la passione per D&D!

Benvenuto a Lucca! E' la tua prima volta in questa città?

Grazie! Sono già stato in Italia molte volte ma è la prima volta a Lucca!

Come sta andando, ti stai divertendo?

-Si, la città è bellissima, il cibo è fantastico ed è incredibile vedere come la manifestazione coinvolga l'intera città. Tutti i negozianti smettono di vendere i loro prodotti e cominciano a vendere bacchette di Harry Potter o spade laser. Dentro le mura tutto riguarda il fantasy, i fumetti e la fantascienza, ed è meraviglioso!

Credi che Lucca sia una buona location per giocare a D&D?

Beh sì! Negli Stati Uniti siamo costretti a immaginare i sotterranei, mentre qui in Italia ci sono davvero, quindi hai la possibilità di giocare a D&D in un vero sotterraneo, non c'è bisogno di immaginarlo!

Tu non rappresenti esattamente lo stereotipo di nerd, sei un sex symbol con la passione per D&D.

Si, adoro giocare a D&D e non capisco perché la gente dovrebbe pensare che non possa piacermi.

Conosci altre celebrità dall'animo nerd?

Sì, ce ne sono moltissime, la mia generazione è cresciuta giocando a D&D, conosco sceneggiatori, registi, attori e produttori che crescendo hanno sviluppato la loro creatività proprio grazie a questo gioco. I fan di D&D sono ovunque; sul mio profilo instagram potrete vedere che ho organizzato un torneo a casa mia ed è venuta molta gente famosa a giocare.

Raccontaci della tua passione per questo gioco, da dove nasce?

Tutto è cominciato quando ero un bambino. Amavo Lo Hobbit, è stata l'opera che mi ha introdotto al fantasy e a mondi popolati da draghi, elfi e nani.

Amavo Larry Elmore, che ha disegnto la copertina della prima edizione del set di gioco di D&D; la feci compare a mia madre, non sapevo ancora cosa fosse ma sentivo il bisogno di averla solo perché era stata disegnata da lui. Questo è stato il mio primo approccio a D&D. Anni dopo ho scoperto i libri di Dragonlance , che avevano anche loro le copertine disegnate da Lerry Elmore. E' stata proprio la mia passione per questo artista a spingermi a comprare e a leggere tutto ciò che riguardava D&D, e attraverso questo mondo la mia creatività è esplosa.

In quale ruolo preferisci giocare?

Il mio personaggio preferito è Arkhan il Crudele, un drago rosso, un paladino malvagio, Che è anche nel libro appena uscito, Baldur's Gate: Descent Into Avernus, al quale ho avuto l'opportunità di collaborare creando la storia e i personaggi. Così adesso anche il mio personaggio preferito può considerarsi parte della storia a tutti gli effetti.

Lucca è un festival dove si celebrano anche le serie tv, i film e fumetti. Sappiamo che hai recitato in alcuni cinecomics come Spiderman e Justice League, sei anche un fan di fumetti?

Sì sono un grande fan di fumetti da sempre. Crescendo ho adorato la saga di X-Men, Wolverine, The Punisher, Marshal Law.. mi è piaciuta molto la prima versione delle Tartarughe Ninja, quella in bianco e nero, violenta e brutale. Da adulto invece ho amato tantissimo il fumetto di The walking dead.

Parlando di supereroi, hai un supereroe preferito?

Da ragazzo amavo il personaggio di Colosso degli X-men, specialmente nella serie Secret War; lui era grande e forte e tutte le ragazze erano innamorate di lui.. volevo essere come lui!

C'è un suereroe che ti piacerebbe interpretare al cinema?

-Si ma non vi dirò chi è per scaramanzia.

Sappiamo che è in cantiere un film su D&D, cosa sai a riguardo, puoi dirci qualcosa?

Sì, so tutto a riguardo ma non posso dirvi niente.