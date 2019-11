Peterloo, la pellicola che racconta il dopo Waterloo

Amanti della storia, non prendete impegni per sabato 2 novembre!

Alle ore 21.15 su Sky Cinema Due arriva infatti Peterloo, la pellicola diretta da Mike Leigh che racconta di uno degli eventi storici più importanti della Gran Bretagna.

Dopo la battaglia di Waterloo, il popolo inglese è ridotto alla fame a causa della disoccupazione dilagante e dell’aumento esponenziale delle tasse.

Giovani radicali e anche riformisti moderati riuniscono le folle per domandare in piazza un sacrosanto diritto: quello di voto.

La Costituzione lo prevede per loro ma il governo di Londra cerca in ogni modo di non permetterglielo, affilando le armi.

Si scatena così una sanguinosa lotta tra cavalleria e popolazione a St. Peter's Field, a Manchester.

Questo evento storico datato 16 agosto 1819 viene raccontato in maniera fedelissima da un regista che si è fatto amare per due pellicole come Turner e Il segreto di Vera Drake.

Un momento drammatico e intenso della storia della Gran Bretagna che viene analizzato sotto ogni aspetto, avvolgendo il pubblico con un’atmosfera incredibilmente vivida.

Sia grazie a un copione dall’impatto emotivo notevole sia a un cast che si è totalmente calato nei panni di allora, l’esperienza che emerge dalla visione di Peterloo è proprio quella di essere lì.

Non perdete questo appuntamento, sabato 2 novembre alle ore 21.15 su Sky Cinema Due: Peterloo vi farà ripassare la storia e vi permetterà anche di riflettere su quanto cose che noi oggi diamo per scontate, come il diritto di voto, abbiano spinto le persone a morire per salvaguardarlo.