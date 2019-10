di Simone Soranna

È proprio il caso di dirlo, l’edizione 2019 del Lucca Comics and Games ha avuto un inizio stellare! Nella giornata inaugurale di mercoledì 30 ottobre, migliaia di fan giunti da ogni dove hanno potuto dare il benvenuto a Joonas Suotamo, nome probabilmente poco noto ai più, ma basti sapere che è l’attore sotto il folto pelo di Chewbacca per comprendere l’importanza dell’incontro. L’interprete di origini finlandesi è stato infatti protagonista indiscusso di una masterclass mirata a svelare qualche anticipazione su Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, il nono capitolo della saga in uscita al cinema il 18 dicembre. Abbiamo avuto il piacere di intervistarlo per farci raccontare qualcosa in merito alla sua esperienza sul set della nuova trilogia di cinematografica, i momenti più emozionanti e il percorso che lo ha portato a entrare nel cast. Ecco cosa ci ha svelato.



È la tua prima volta a Lucca? Pensi potrebbe essere una buona ambientazione per un ipotetico pianeta di Star Wars?

È la prima volta che vengo a Lucca. Assolutamente, si presta benissimo per essere un nuovo pianeta. Si respira molta Storia e le mura medievali sono perfette per ambientarvi altre avventure.

Ci racconti un po’ il tuo percorso? Sei stato un giocatore di basket e sei nato in Finlandia. Come sei giunto a interpretare Chewbacca?

In tutta la mia adolescenza ho giocato a basket. Quando la produzione del film stava cercando qualcuno alto almeno due metri e dieci centimetri con gli occhi azzurri, hanno chiamato la lega sportiva e loro hanno proposto il mio nome perché rispettavo i canoni richiesti. È così che è iniziato il tutto, così ho ottenuto la parte.

È stato difficile recitare con quel costume addosso? È pesante o scomodo?

In realtà è un indumento molto facile da indossare, molto confortevole. L’unico problema è che, dopo molte ore consecutive sul set, inizi a soffrire il caldo. Il costume è piuttosto soffocante sotto questo punto di vista.

A tal proposito, Peter Mayhew (l’attore che interpretò Chewbacca in tutti gli episodi precedenti sino a Il risveglio della Forza, nda) ti ha aiutato nel creare il personaggio, ti ha dato qualche consiglio?

Peter è stato fondamentale. Mi ha aiutato tantissimo nel darmi le coordinate su come comportarmi e prepararmi al ruolo. Entrambi volevamo uniformarci. Non importava chi fosse presente dentro il costume, l’unica cosa che contava era far tornare in vita Chewbacca nella maniera migliore e più efficace.

Sappiamo che non puoi anticiparci nulla riguardo al prossimo film della saga, ma cosa dobbiamo aspettarci dal nono episodio di Star Wars?

Credo che il pubblico si accorgerà che si tratta di un’opera conclusiva e inevitabile, qualcosa di cui sentivamo il bisogno. Era necessario girare questo ultimo capitolo. Personalmente, mi sono emozionato tantissimo nel tornare in scena, ritrovare l’intera crew, e poter offrire un’altra avventura, la più pericolosa di sempre. Credo che il film riuscirà a trasmettere al pubblico tutte queste sensazioni ed emozioni.

Prima di prendere parte al progetto, eri un fan di Star Wars?

Si, lo sono sempre stato.

Quindi quale è stato per te il momento più emozionante sul set? Pilotare il Millennium Falcon forse?

Quello è stato un momento grandioso. Questa volta ho avuto l’onore di farlo insieme a Billy Dee Williams che interpreta il leggendario Lando Calrissian, un personaggio iconico. Era felicissimo di tornare in scena e, proprio come Harrison Ford, era trepidante di poter guidare il Falcon ancora una volta.

Come ultima domanda chiediamo un tuo parere tecnico. Chewbacca è molto alto, mentre Kylo Ren è un sith. Secondo te, chi vincerebbe in una partita a basket?

Kylo ha sicuramente il vantaggio di poter usare la Forza, ma Chewbacca ha il benefit del ruggito. Per cui sarebbe bello vedere se Kylo si lascerebbe confondere dalla difesa di Chewbacca perché potrebbe essere davvero imprevedibile. Inoltre Chewbacca può schiacciare senza problemi, non credo che Kylo sarebbe in grado di farcela.