Film biografici da vedere stasera in TV

Bohemian Rhapsody, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film biografico del 2018 di Bryant Singer, con Rami Malek, Lucy Boyton, Gwilym Lee, Ben Hardy e Joseph Mazzello. I Queen con la loro musica e il loro grandissimo frontman, Freddie Mercury, hanno mandato in frantumi ogni stereotipo e convenzione. L’ascesa della band raccontata in un film che descrive il percorso musicale del gruppo fino alla reunion alla vigilia del Live Aid, nel 1985. Da non perdere.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Se la strada potesse parlare, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico americano per la regia di Barry Jenkins, con Kiki Layne, Stephan James, Teyonah Parris e Regina King. Tish, giovane donna di Harlem, si innamora di Fonny. La loro relazione sembra andare per il verso giusto fino al giorno in cui Fonny viene arrestato con l’accusa di aver violentato una donna. Incinta, Tish intraprenderà una dura corsa contro il tempo per provare l’innocenza del suo amato prima che il figlio venga al mondo. Un capolavoro da non perdere.

Film thriller da vedere stasera in TV

Venom, ore 21:15 su Sky Cinema Ritorno al Futuro

Film americano del 2005 per la regia di Jim Gillespie, con Tom Hardy, Agnes Bruckner, Jonathan Jackson, Laura Ramsey. Nelle paludi di New Orleans, Ray cerca di salvare un’anziana creola da un brutto incidente. La donna però trasporta una valigia di serpenti pericolosi che contengono demoni del passato, i quali morderanno il protagonista trasformandolo in un diavolo assetato di sangue. Tom Hardy nei panni di uno dei personaggi più enigmatici della Marvel.

Out of Blue – Indagine pericolosa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Regia di Carol Morley, con Patricia Clarkson e Toby Jones. La detective della omicidi Mike Hoolihan è chiamata ad investigare sull'assassinio della rinomata astrofisica ed esperta di buchi neri Jennifer Rockwell. Ma più si addentra nelle indagini e più la sua visione del mondo subirà un drastico cambiamento. Un thriller ipnotico.

La ragazza nella nebbia, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

“La ragazza nella nebbia” è un film diretto da Donato Carrisi, tratto da un suo romanzo. Nel cast: Toni Servillo, Alessio Boni, Jean Reno, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi, Michela Cesco. La sedicenne Anna Lou - brava ragazza dai lunghi capelli rossi appartenente a una confraternita religiosa molto conservatrice - scompare dal paesino montano di Avechot. A interessarsi del caso è l'ispettore Vogel, che ha una reputazione professionale da salvare e una propensione a fare leva sui mass media. Thriller avvincente che spicca soprattutto per la bravura dei protagonisti. Un richiamo alle atmosfere dei gialli nordici.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2018 per la regia di Genndy Tartakovsky. Mavis sorprende Dracula con un viaggio per tutta la famiglia a bordo di una lussuosa nave per mostri. Così facendo riesce anche a staccarsi dalla quotidianità nell’albergo che lo tiene molto occupato. Sulla nave, i divertimenti si susseguono quando Dracula incontra il Capitano, una donna piena di misteri. Un film esilarante adatto a tutta la famiglia, per una serata di divertimento e pop-corn.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Terre selvagge, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Alle 21:00, su Sky Cinema Uno +1 vi aspetta “Terre Selvagge”. Film diretto da Brendan Muldowney, con Tom Holland e Richard Armitage in un'avventura ambientata nell'Irlanda del XIII secolo. Un gruppo di monaci affronta un insidioso viaggio per portare a Roma una preziosa reliquia. Da non perdere se amate l’avventura, la suspense e le trame che tengono incollati allo schermo.

Il re scorpione, ore 21:10 su Premium Cinema

Film americano del 2002 per la regia di Chuck Russell, con Dwayne “The Rock” Johnson, Kelly Hu, Michael Clarke Duncan e Steven Brand. Memnon, tiranno determinato ad eliminare tutte le popolazioni nomadi del deserto, tiene con il pugno di ferro la città di Gomorra. Scampati all’eccidio, i profughi tentano di riorganizzarsi per sconfiggere l’odiato nemico. Per contrastarlo ingaggiano Mathayus il quale, penetrato nell’accampamento nemico, si trova a dover combattere Cassandra, giovane e affascinante strega. Un film che vi lascerà col fiato sospeso.

Film horror da vedere stasera in TV

Silent Hill: Revelation, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Horror americano del 2012 per la regia di Michael J. Bassett, con Adelaide Clemens, Sean Bean, Kit Harington, Malcolm McDowell. Per tutta la vita Heather è stata costretta a spostarsi in continuazione insieme al padre Christopher, inseguiti da misteriose presenze e incubi ricorrenti di cui non si è mai preoccupata. Ma quando, alla vigilia del suo diciottesimo compleanno, il genitore scompare misteriosamente, Heather si ritrova ad affrontare un’angosciante verità sulle sue origini. L’arrivo nella dimensione demoniaca di Silent Hill fa precipitare una già precaria situazione di lotta al potere.

The Dark Horse, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film drammatico neozelandese per la regia di James Napier Robertson, con Cliff Curtis, James Rolleston, Kirk Torrance e Xavier Horan. Ex campione maori di scacchi, Genesis Poltini è alla ricerca di una vita che rifletta la verità del gioco che ama. Convivendo con il disturbo bipolare, Genesis deve superare violenza e pregiudizi per salvare il suo club di scacchi in difficoltà, la sua famiglia e anche se stesso. Un film da guardare con i fazzoletti a portata di mano.

Film commedia da vedere stasera in TV

Puoi baciare lo sposo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

“Puoi baciare lo sposo” è una commedia sentimentale diretta da Alessandro Genovesi, con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo e Dino Abbrescia. Antonio si è innamorato del suo coinquilino Paolo, i due vivono insieme a Berlino e stanno per sposarsi. Al momento della proposta di matrimonio Paolo pone una condizione: essere presentato ai suoceri italiani. Antonio non ha mai rivelato la sua omosessualità alla propria famiglia, ma dopo qualche esitazione decide di affrontare la questione. Da non perdere se quello che cercate è un film in grado di farvi sorridere ma anche riflettere sui pregiudizi e le ipocrisie purtroppo ancora presenti nel nostro Paese.

Io, loro e Lara, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Un film del 2010 diretto e interpretato da Carlo Verdone, con Laura Chiatti, Anna Bonaiuto, Marco Giallini, Sergio Fiorentini. Dopo più di un decennio come missionario don Carlo torna a Roma dove ritrova la sua famiglia normalmente allo sbando (un fratello cocainomane che si è dato alla finanza e una sorella mamma di adolescenti emo, entrambi ordinariamente ipocriti). Il nucleo già abbastanza frammentato è messo ulteriormente alla prova dall'arrivo della seconda vita del padre il quale, ormai vedovo, ha un'amante slava di nome Olga molto più giovane di lui con la quale si sente rinato e che vizia senza sosta. Una delle opere meno incisive di Verdone, il quale si allontana dal grottesco degli altri preti che aveva interpretato per arrivare ad una figura talmente ordinaria da essere impalpabile.

Come ti rovino le vacanze, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Film del 2015 per la regia di John Francis Daley e Jonathan Goldstein, con Ed Helms, Christina Applegate, Chris Hemsworth e Beverly d’Angelo. Rusty è un padre che, pur di mantenere unita la famiglia, farebbe di tutto: ecco perché ha organizzato uno splendido viaggio on the road in giro per l’America, diretto al parco divertimenti più amato dalle famiglie. Quello che non sa è che i suoi figli renderanno il viaggio un vero incubo. Un film leggero e divertente da gustare con tutta la famiglia per due risate in compagnia.

Suburban Girl – Talvolta è la fine è solo un nuovo inizio, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film commedia del 2007 per la regia di Marc Klein, con Sarah Michelle Gellar, Alec Baldwin, Maggie Grace, James Naughton, Chris Carmack, Vanessa Branch e Peter Scolari. La bella Brett viene dalla periferia e ora lavora in una casa editrice in città. Archie è un importante editore di 20 anni più vecchio. I due si incontrano e si piacciono, ma prima di cominciare una storia Brett dovrà lasciare l’immaturo fidanzato. Un’impresa tutt’altro che semplice.

Film musical da vedere stasera in TV

Grease, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia musicale americana del 1978 per la regia di Randal Kleiser, con John Travolta, Olivia Newton-John e Stockard Channing. Nel corso delle vacanze estive scolastiche, Danny fa amicizia con Sandy, una ragazza australiana. Con grande sorpresa se la ritrova allo stesso college, ma finge indifferenza perché lui è un duro. Dopo una gara di ballo che Danny vince con un’altra donna, i due finalmente si mettono insieme. Un cult del cinema mondiale da vedere almeno una volta nella vita.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Terminator 2: il giorno del giudizio, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Regia di James Cameron. Un film con Arnold Schwarzenegger, Edward Furlong, Linda Hamilton, Robert Patrick, Earl Boen. Il racconto inizia là dove termina il film precedente: “Terminator”. La protagonista è imprigionata in un ospedale psichiatrico. Il figlio avuto dall'uomo che l'aveva protetta nel primo episodio è stato adottato. Secondo capitolo della saga e vincitore di quattro premi Oscar.

