Il giorno più bello del mondo, il cast del film

Alessandro Siani torna al cinema con un nuovo film che lo vede impegnato come regista e protagonista. Si tratta de Il giorno più bello del mondo, in sala a partire dal 31 ottobre 2019. Una commedia dai toni favolistici, che porta l’artista napoletano a cambiare radicalmente il suo modo di proporsi al pubblico. In questo film si concentra molto di più sulle riflessioni interiori, accettando, per sua stessa ammissione, di legarsi a un copione blindato, improvvisando il meno possibile.

Il giorno più bello del mondo, il cast

Alessandro Siani è regista e protagonista de Il giorno più bello del mondo, come già gli è accaduto in passato di fare. Ha infatti recitato in ognuna delle pellicole che lo hanno visto dietro la macchina da presa che, ad oggi, sono quattro. Prima del lungometraggio in sala dal 31 ottobre, Siani si è cimentato nel doppio ruolo a partire dal 2013. Al tempo arrivò in sala Il principe abusivo, che lo vide affiancato da un ottimo Christian De Sica. Nel 2015 i fan hanno potuto apprezzarlo in Si accettano miracoli, mentre due anni dopo in Mister Felicità, con Diego Abatantuono, tra gli altri. I suoi primi passi li ha però mossi in ambito locale, tra spettacoli live e reti private, al fianco di veterani come Biagio Izzo.

L’esordio in tv, su rete nazionale, è avvenuto nel 2003, per poi esordire al cinema dopo appena tre anni. Nel 2006 presenta infatti Ti lascio perché ti amo troppo, seguito da un paio di film di Natale diretti da Neri Parenti e da grandi successi come Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Valentina Lodovini. Due i titoli che lo hanno visto impegnato come doppiatore, Cars 2 e Il piccolo principe, e altrettanti come produttore, Troppo napoletano e La fuitina sbagliata.

Al suo fianco c’è Stefania Spampinato, artista a tutto tondo che nel corso della sua carriera ha praticato il balletto e si è esibita a teatro. Ha viaggiato molto, per poi trasferirsi a Los Angeles, collaborando con Kylie Minogue e Leona Lewis. Una delle sue prime apparizioni in America è datata 2011. Si è esibita come ballerina in Glee, per poi collezionare svariate apparizioni e infine ricoprire il ruolo di Carina DeLuca nella quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy.

Spazio inoltre per Giovanni Esposito, celebre caratterista del cinema italiano. Il suo esordio al cinema è datato 1998 con Polvere di Napoli. Svariate le produzioni cui ha preso parte, da Il partigiano Johnny a To Tome with Love di Woody Allen, fino a Loro di Paolo Sorrentino. Nel corso degli anni ha recitato in svariate commedie, che lo hanno reso celebre. Ha già lavorato con Alessandro Siani in Si accettano miracoli, collaborando per due volte con Aldo, Giovanni e Giacomo, in La Leggenda di Al, John e Jack e ne Il ricco, il povero e il maggiordomo.

Il giorno più bello del mondo, la trama

Il film racconta la storia di Arturo Meraviglia, impresario teatrale alle prese con molti problemi economici. Scopre della morte di un suo lontano zio e, nella speranza di ricevere un’ingente somma di denaro, si reca dal notaio per scoprire d’essere chiamato a prendersi cura di due bambini. Dopo i dubbi iniziali, Arturo avvia questa strana e forzata convivenza, rendendosi conto però dei poteri magici del piccolo Gioele. Sia lui che Rebecca si legano particolarmente ad Arturo, che li coinvolgerà nei suoi spettacoli. Sulle tracce di Gioele c’è però un gruppo di scienziati pronti a operare degli esperimenti su di lui. Avrà così inizio un complesso piano per riuscire a proteggerli dal mondo degli adulti.