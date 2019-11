10 cose da sapere sulla famiglia Addams

di Camilla Sernagiotto

Per festeggiare Halloween in perfetto clima horror (ma senza esagerare troppo), la soluzione è il nuovo film di animazione La famiglia Addams.

Esce proprio il 31 ottobre, per permettere a chiunque - grandi e piccini - di godersi una serata a tema. Una serata il cui il fil rouge sia il fil noir dell’orrore soft.

Una trama che si rivelerà una sottile ragnatela, elegante come le movenze di Morticia e in grado di avviluppare totalmente lo spettatore. Incantandolo, facendolo divertire ma anche dandogli quel pizzico di ingrediente horror che il 31 ottobre non può proprio mancare all’appello!

Aspettando di vedere al cinema La famiglia Addams, ecco le 10 cose da sapere su questo nucleo familiare entrato ormai nel mito e consacrato a totem del piccolo e grande schermo.

Una famiglia così “potente” (in materia di entertainment) da vantare addirittura il flipper più venduto della storia! Un flipper elettronico prodotto da Midway che ha venduto più di ventimila pezzi in tutto il mondo.

Il cartoonist creatore

La famiglia Addams non nasce né in tv né al cinema. Nasce sulla carta, disegnata dal cartoonist americano Charles Addams nel 1938.

Inizialmente questa famiglia macabra è stata protagonista di una serie di vignette.

Il successo è stato poi tale da ispirare molte altre opere diverse, in differenti media: serie televisive, pellicole cinematografiche, musical e merchandising si sono susseguite dagli anni sessanta in avanti.



La versione tv

Tra le versioni più popolari della famiglia Addams, quella televisiva in bianco e nero in onda sulla ABC per due stagioni, dal 1964 al 1966, è ancora nel cuore di molti di noi.

Il cast della serie tv vedeva Carolyn Jones nei panni di Morticia Addams (e di Ofelia Frump in alcuni episodi), John Astin (padre adottivo di Sean Astin, attore protagonista de i Goonies) in quelli di Gomez Addams, Lisa Loring in quelli di Mercoledì Addams, Jackie Coogan in quelli di Zio Fester, Blossom Rockalias Nonna Addams, Ken Weatherwax aka Pugsley Addams, Ted Cassidy nella veste del mitico Lurch.

C’erano poi Felix Silla dentro la mega parrucca di Cugino Itt e Margaret Hamilton a interpretare il personaggio meno ricorrente di Nonna Frump.



La reunion della serie tv

La serie televisiva della ABC è finita nel 1966.

Undici anni dopo, nel 1977, sempre la ABC ha mandato in onda una reunion televisiva dal titolo Halloween with the New Addams Family.

Ha partecipato tutto il cast originale della serie (tranne l'attrice che interpreta la Nonna).

E Mercoledì e Pugsley erano ovviamente cresciuti di molto rispetto alla serie tv anni Sessanta.



La prima serie animata

La prima serie televisiva animata è stata trasmessa in una sola stagione dal 1973 al 1975 sul canale televisivo statunitense NBC.

Qui la famiglia Addams gira a bordo di un camper in stile vittoriano e le avventure sono quindi sempre on the road .

La sigla della serie era completamente diversa rispetto a quella del telefilm ma manteneva il riff di quattro note della serie originale

La seconda serie animata

Dal 1992 al 1993 viene trasmessa sul canale televisivo ABC la seconda serie animata prodotta da Hanna-Barbera.

Questa riprende le caratteristiche originarie della serie tv, ambientando ogni episodio nella casa degli Addams.

Nella versione americana originale, John Astin (l’attore che nella serie degli anni Sessanta interpreta Gomez) presta la voce proprio a Gomez.



I primi due film

Nel 1991 e nel 1993 la famiglia Addams debutta sul grande schermo con due pellicole dirette da Barry Sonnenfeld: La famiglia Addams e La famiglia Addams 2.

Tra gli interpreti spicca una giovanissima Christina Ricci nel ruolo della piccola Mercoledì.

Per non parlare dell'attrice che veste i panni di Morticia: la mitica Anjelica Huston!



E lo zio Fester viene interpretato dal celebre Christopher Lloyd, coronando un cast davvero stellare.





Un terzo film per l’home video

Un terzo film, Addams Family Reunion, è uscito solamente per l'home-video verso la fine degli anni Novanta.

Si tratta dell'episodio pilota di una serie televisiva dedicata agli Addams (The New Addams Family) che poco dopo è stata girata in Canada, con attori diversi rispetto alla pilota Addams Family Reunion.

Il terzo film per il cinema

Dopo i due lungometraggi La famiglia Addams del 1991 e La famiglia Addams 2 del 1993, nel 1998 esce per il grande schermo il terzo film: La famiglia Addams si riunisce.

Il cast è stato completamente cambiato dopo il rifiuto di Anjelica Huston e Christopher Lloyd di accettare la parte dei loro ruoli.

Christina Ricci e Jimmy Workman erano invece ormai troppo grandi per interpretare i figli degli Addams.

Come nuovi interpreti di Gomez e Morticia sono stati scelti Tim Curry e Daryl Hannah, mentre Pat Thomas interpreta Fester e Nicole Fugere Mercoledì.

Il musical

Nel 2007 inizia la produzione del musical The Addams Family.

Le musiche sono composte da Andrew Lippa su libretto di Marshall Brickman e Rick Elice.

L’anteprima si è tenuta a Chicago il 14 dicembre 2009, dopodiché il musical ha debuttato a Broadway nel 2010.

Il cast originale vedeva Nathan Lane nel ruolo di Gomez e Bebe Neuwirth in quello di Morticia.

In Italia il musical è arrivato nel 2014 con il titolo tradotto La famiglia Addams.

Elio ha vestito i panni di Gomez e Geppi Cucciari quelli di Morticia.

Il musical è stato insignito di molti premi, come il Drama League Award e il Drama Desk Award. La versione in scena a Chicago ha vinto l’ambitissimo Jeff Award.

La trama del musical racconta di una Mercoledì ormai diciottenne che porta a casa il fidanzato, tale Lucas Beineke, e i suoi genitori. E se ne vedono di tutti i colori, ovviamente… In primis il nero, in sintonia con il genere della black comedy che connota da sempre ogni prodotto legato alla famiglia Addams.

Il film di animazione

Il lungometraggio di animazione La famiglia Addams in uscita nella sale italiane il 31 ottobre è diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon.

La trama vede la famiglia Addams intenta ad affrontare Margaux Needler, una conduttrice di reality televisivi subdola e arrivista.

Nel frattempo gli Addams stanno organizzando una reunion familiare e si apprestano a ricevere i loro bizzarri parenti da ogni dove.

E per la prima volta si scoprirà come si sono conosciuti (e perdutamente innamorati) Gomez e Morticia!