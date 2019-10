“Vicino all'Orizzonte”, il cast del film

Nelle sale italiane dal 24 ottobre, “Vicino all’Orizzonte” è un film drammatico e sentimentale firmato dal regista tedesco Tim Trachte. È la trasposizione cinematografica del romanzo omonimo, scritto da Jessica Koch. Ed è la vera storia della scrittrice, e del suo amore travolgente e tormentato per Danny, ragazzo per metà tedesco e per metà americano.

Divenuto un best-seller in Germania subito dopo la sua pubblicazione, “Vicino all’Orizzonte” è stato poi seguito da altri due romanzi che raccontano il futuro di quella vicenda d’amore, andando a formare la “Trilogia di Danny”.

“Vicino all'Orizzonte”: il cast

Protagonista di “Vicino all’Orizzonte” è Luna Wedler, attrice di Zurigo (Svizzera) classe 1999. Il film più celebre a cui ha preso parte sino ad ora è “Blue My Mind - Il segreto dei miei anni” di Lisa Brühlmann (2017), in cui interpreta la parte di Mia, una quindicenne che trasloca con la famiglia alle porte di Zurigo ma che, coi suoi genitori, si sente a disagio. Il suo corpo che cambia, durante l’adolescenza, la disorienta. E lei si rifugia in sesso e droghe.

Nei panni di Danny troviamo invece Jannik Schümann, celebre per il ruolo di Nicolas nella serie tv “Cyber Girls”. Al cinema ha recitato in “Spieltrieb” (2013), tratto dal romanzo “Gioco da ragazzi” di Juli Zeh, mentre nel 2016 è stato co-protagonista di “LenaLove” e di “Die Mitte der Welt”. Visto anche in “Submergence” di Wim Wanders, nel 2019 è al cinema - oltre che con “Vicino all’Orizzonte” - anche con “La conseguenza” di James Kent, al fianco di Keira Knightley e di Alexander Skarsgård.

Nel cast anche altri giovani attori tedeschi, a formare un cast (quasi) emergente ma estremamente talentuoso.

“Vicino all'Orizzonte”: la trama

Jessica, appena divenuta maggiorenne e con tutta la vita davanti, incontra il bello e affascinante Danny: un ragazzo all’apparenza perfetto che, dietro quell’ingannevole facciata, nasconde un doloroso segreto.

Affascinata dal suo passato oscuro, Jessica si lascia travolgere da quell’amore che - per entrambi - somiglia ad un fiume in piena: la dura corazza che Danny si è costruito negli anni inizia a cadere, e lui quel segreto non riesce più a tenerlo per sé. La ragazza capisce a quel punto che il futuro tanto sognato e tanto desiderato non sarà forse mai possibile, ma lo ama troppo per rinunciare a lui e alla loro storia. Cosa sceglierà, dunque? Rinuncerà a quella che crede essere la sua anima gemella, oppure combatterà con tutte le sue forze per vivere anche il più piccolo sprazzo di felicità?

Il risultato è un film romantico, ma soprattutto drammatico. Un film che racconta un amore adolescenziale ma che, per i temi trattati, è adatto anche ad un pubblico più adulto. È un film vero, come la storia da cui è tratto: quella di una ragazza che, divenuta scrittrice, ci ha messo 13 anni per raccontare il suo amore tormentato. Conquistando tutti, casa editrice e lettori, per quel racconto così ricco di speranza, di disperazione, di paura e d’ottimismo.