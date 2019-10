The Nun - La vocazione del Male arriva su Premium Cinema

Venerdì 25 ottobre alle 21.15 su Premium Cinema arriva The Nun – La vocazione del Male , horror ecclesiastico del 2018 firmato da Corin Hardy che costituisce il secondo spin-off della saga di The Conjuring.

The Nun – La vocazione del male è il titolo che ha aperto il secondo spin-off della serie di film The Conjuring, ispirata ai casi paranormali di cui sono stati protagonisti i due demonologi statunitensi, realmente esistiti, Ed e Lorraine Warren.

Dopo Annabelle, basato sul personaggio della bambola spiritata di The Conjuring - L'evocazione, questa volta protagonista è il demone Valak di The Conjuring - Il caso Enfield, comparso anche in Annabelle 2.

Ambientato in Romania negli anni ’50, il film narra gli accadimenti che avvengono all’interno di un’inquietante abbazia. Un prete, Padre Burke, e una novizia, Irene, vengono mandati dal Vaticano ad indagare sul misterioso suicidio di una suora di clausura, che si è impiccata lanciandosi da una finestra.

I due iniziano a indagare con l’aiuto del giovane che aveva trovato il corpo della suora. Fin da subito i conti non tornano e i dubbi della Santa Sede, che sospetta che qualcosa di sinistro si nasconda dietro a quel suicidio, sono presto confermati. Padre Burke, la giovane Irene e il loro compagno di indagini si ritrovano in balia della forza oscura che abita l’abbazia e dovranno superare diverse prove per riuscire a sconfiggerla e scoprire la vera ragione che ha portato la suora a togliersi la vita.