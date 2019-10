Film in uscita giovedì 24 ottobre

Downton Abbey

Si torna nel mondo di Downton Abbey, stavolta al cinema. Al centro dell’attenzione non può che esserci la famiglia Crawley, con relativa servitù. Il pubblico si immerge nuovamente nelle atmosfere della campagna inglese agli inizi del XX secolo e per la precisione nel 1927, il che rappresenta un salto temporale in avanti rispetto alla serie. Da Buckingham Palace giunge una lettera indirizzata a Robert Crawley. Re Giorgio V e la famiglia reale faranno visita presso la tenuta. Tutti vanno nel panico e le cose non migliorano nel momento in cui parte della servitù reale sopraggiunge per preparare il tutto. Una situazione insostenibile, tra umiliazioni, ansie e totale perdita di controllo.

Finché morte non ci separi

Grace ha da poco sposato Alex ed è pronta a entrare ufficialmente a far parte della sua famiglia. Il giovane è l’erede di un vero e proprio impero, che ha ottenuto la propria fortuna con i giochi da tavola. Ciò che Grace ignora però è che la famiglia di Alex ritiene che lei possa condurre sulla loro casa una vera maledizione. La mettono alla prova, coinvolgendola in una violenta e lunghissima sessione di nascondino, durante la quale tutti i membri della famiglia tentano di ucciderla.

Miserere

La vita del protagonista sembra perfetta. È un avvocato di successo che vive con la sua famiglia in una splendida villa. La perfezione però non esiste o almeno non dura in eterno. Sua moglie viene coinvolta in un incidente e finisce in coma. In breve la tristezza diventa il sentimento predominante della sua vita. Il dolore che prova gli apre le porte a un mondo di pietà e commiserazione. Tutti provano compassione per lui e questo in qualche modo lo fa sentire più felice che mai. Persone che lo avrebbero ignorato in circostanze normali, ora gli ruotano intorno come se lui fosse la persona più importante al mondo. Cosa succederebbe però se sua moglie dovesse migliorare?

Si tratta del quattordicesimo film ispirato al manga di Eiichiro Oda, che è anche lo sceneggiatore della pellicola. La ciurma di Cappello di Paglia riceve un invito alla Fiera mondiale del Pirata. Un evento che raduna pirati da tutto il mondo. Ognuno di loro è alla ricerca del tesoro di Gold Roger, il Re dei Pirati. Buena Festa, l’organizzatore dell’evento, ha però in serbo per loro un gran numero di trappole, che sono parte di un piano segreto.

Salto nel passato fino al 1968, con gli Stati Uniti alle prese con tumulti in ogni dove tranne che nella piccola cittadina di Mill Valley. Da generazioni però i locali sono costretti a fronteggiare l’oscurità portata dai Bellows, famiglia che ha una casa ai margini della città. Qui viveva l’ultima dei Bellows, Sarah, suicidatasi dopo essere stata accusata dell’omicidio di alcuni bambini. Prima di morire la donna ha esorcizzato la sua esistenza dolorosa all’interno di un libro, per la precisione un’antologia di racconti dell’orrore. Il testo finisce nelle mani di un gruppo di ragazzi, Stella, Ramon, Chuck e Auggie, che si rendono conto della comparsa di nuove terrificanti storie, che narrano delle reali morti misteriose di alcuni concittadini.

Sole

Ermanno è un ragazzo che conduce la propria vita tra gioco d’azzardo e svariate attività illegali. Un giorno conosce Lena, giovane polacca giunta in Italia per vendere il bambino che porta in grembo, così da iniziare una nuova vita con i soldi ottenuti. Ermanno decide di aiutarla, fingendo che la nascitura sia sua figlia, coinvolgendo anche i suoi zii, che non possono avere figli e potrebbero adottare la bambina. Una volta nata viene chiamata Sole ma nasce prematura e ha bisogno d’essere allattata al seno dalla madre, che si ritrova a passare del tempo con quell’esserino che era pronta a vendere. Tenta in ogni modo di non instaurare un reale rapporto mentre in Ermanno scatta qualcosa, fino a sentire il bisogno di accudirla come fosse sua.

Vincent è un sedicenne affetto da una forma di autismo. Vive con sua madre e il suo compagno, Elena (Valeria Golino) e Mario (Diego Abatantuono). Una situazione difficile da gestire, che diventa folle nel momento in cui il padre naturale del ragazzo, Willi (Claudio Santamaria) si decide a conoscere suo figlio, dopo essere scappato anni prima. Il ragazzo vede nell’uomo e nel suo furgone una via di fuga dalla sua quotidianità e così scappa con lui. Quando Willi se ne rende conto, si darà il via a un viaggio carico di sentimenti, alla scoperta di un rapporto padre-figlio insperato.

Jessica ha appena compiuto 18 anni e ha tutta la vita dinanzi a sé. Un giorno incontra Danny, un affascinante giovane che nasconde un doloroso passato. Tra i due scatta una scintilla e ne nasce una storia d’amore particolarmente profonda. I due si lasciano trasportare dai sentimenti ma Jessica si renderà conto di dover lottare duramente per abbattere i muri intorno a Danny, arrivando fino alle sue verità più dolorose. Infine la ragazza si renderà conto di come il loro felice futuro insieme potrebbe anche non realizzarsi affatto.

Film in uscita lunedì 28 ottobre

Pavarotti

Ron Howard dirige un documentario su Pavarotti, una delle leggende mondiali della musica lirica. Il tenore coltivava un sogno, infine realizzato, portare la musica classica nelle case del grande pubblico. Il regista va oltre la figura pubblica, scavando a fondo nel privato, dalla sua famiglia d’origine a quella che col tempo è riuscito a creare.

Film in uscita mercoledì 30 ottobre

L’Uomo del Labirinto

L’investigatore Bruno Genko (Toni Servillo) ha indagato a lungo sul rapimento di Samantha Andretti, senza ottenere risultati. La donna si risveglia 15 anni dopo in un letto d’ospedale. Non ha ricordi degli anni trascorsi in cattività e non sa cosa le sia accaduto. Al suo fianco c’è il dottor Green (Dustin Hoffman), un profiler che ha il compito di aiutarla a recuperare la memoria. La caccia al rapitore però non avviene nel mondo reale ma nella mente della ragazza. Sul caso torna a indagare Genko, che si sente responsabile e sente d’avere una seconda chance.