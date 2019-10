Downton Abbey, tutti i personaggi della famiglia

Downton Abbey, un ritorno in grande… schermo

Quando nel 2010 la serie tv Downton Abbey approdò in televisione, probabilmente in pochi si sarebbero aspettati un successo così eclatante. Eppure ancora oggi, sei stagioni e numerosissimi premi più tardi, lo show in costume rimane uno dei più apprezzati del decennio. Tanto da portare alla decisione di farne un film.

Il film di Downton Abbey (guarda il trailer), diretto da Michael Engler, arriverà nelle sale italiane da giovedì 24 ottobre e farà da sequel alla serie, che raccontava le vicissitudini dell’aristocratica famiglia Crawley e dei loro fedeli servitori, fra il 1912 e il 1926.

La storia raccontata su grande schermo comincia appena un anno e mezzo più tardi rispetto ai fatti narrati nell’ultima stagione dello show tv e vede i coniugi Crawley ricevere una missiva direttamente da Buckingham Palace, in cui si annuncia la visita imminente di re Giorgio V e della sua corte, il che getta l’intera tenuta nello scompiglio.

Buona parte del cast originale della serie tornerà nel film, a cominciare da Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern e Michelle Dockery. Per ripassare in vista dell’uscita nelle sale, ecco tutti i personaggi della famiglia “allargata” di Downton Abbey, compresi quelli che ci hanno lasciato prima del tempo.

I personaggi della famiglia di Downton Abbey: i Crawley

Robert Crawley

Interpretato da Hugh Bonneville, Robert è il pilastro della tenuta di Downton Abbey. Settimo conte di Grantham e capofamiglia dei Crawley, dietro la sua risolutezza nasconde un carattere mite. Cerca di anteporre il bene della famiglia e della tenuta a tutto il resto, ma non sempre le sue decisioni vanno per il verso giusto nel corso delle sei stagioni della serie tv.

Cora Crawley

Ricca ereditiera americana, sposata da Robert inizialmente più in virtù della sua dote, utile a tenere in piedi la costosa tenuta di Downton Abbey, che per reale interesse, ma col tempo fra i due nasce un sincero amore. Viste le sue origini ben poco aristocratiche, è spesso messa in discussione dalla suocera Lady Violet. A interpretarla è la bravissima Elizabeth McGovern.

Mary Josephine Crawley

A prestare il volto a quello che forse è uno dei più popolari personaggi di Downton Abbey, è Michelle Dockery. Primogenita dei Crawley, è intelligente e risoluta, ma anche presuntuosa. I suoi genitori sperano in lei per un matrimonio “di convenienza”. Pur dopo una serie di vicissitudini, accetta di sposare l’uomo di cui è davvero innamorata, Matthew, da cui ha un figlio, George. Nell’ultima stagione si innamora di Henry Talbot (Matthew Goode), un pilota d’auto, che finisce per sposare.

Edith Crawley

Interpretata da Laura Carmichael, Edith è la secondogenita di famiglia. Meno appariscente della sorella maggiore, con cui ha un rapporto di amore e odio, compensa con l’arguzia e il sarcasmo. Disperatamente alla ricerca di un uomo che la sposi, dopo una serie di storie infelici si convincerà di non essere fatta per la vita di coppia, salvo poi avere una relazione con un uomo sposato, da cui avrà una figlia, tenuta però nascosta. Sul finire della serie riuscirà finalmente a trovare la felicità con Bertie Pelham.

Sybil Crawley

Interpretata da Jessica Brown-Findlay, Sybil è l’ultima nata delle sorelle Crawley. Dal carattere estremamente dolce, cerca il vero amore invece che un matrimonio di prestigio. Attivista politica, si adopera durante la Prima Guerra Mondiale come crocerossina. Sposerà, dando scandalo, l’irlandese di umili origini Branson, matrimonio che solo in seguito verrà accettato dal padre. Morirà dando alla luce una bimba che prenderà in suo onore il nome di Sybbie.

Lady Violet Crawley

Decana della famiglia Crawley, è l’arcigna e sarcastica madre di Robert. Attaccata ai “vecchi costumi” aristocratici, è di animo snob e intransigente. A interpretarla, una delle più acclamate attrici britanniche di sempre, la grandissima Maggie Smith.

Matthew Crawley

Altro popolarissimo personaggio della famiglia di Downton Abbey, interpretato da Dan Stevens. Di estrazione modesta, questo cugino di terzo grado dei Crawley risulta però essere erede della tenuta nel corso della prima stagione. Innamorato perdutamente di Mary, in principio viene da lei rifiutato. Parte per la guerra e rimane gravemente ferito, ma si riprende. Quando finalmente corona il suo sogno d’amore con Mary e i due hanno un figlio, muore in un incidente d’auto.

I personaggi della famiglia di Downton Abbey: i domestici

Charles Carson

Quella dei Crawley è una famiglia “allargata”, perché molti dei numerosi servitori della tenuta sono diventati, per i loro padroni, per l’appunto come dei famigliari. A cominciare ovviamente dal personaggio interpretato da Jim Carter, fedele e severo maggiordomo di Downton Abbey che rimpiange i vecchi costumi e si scandalizza facilmente per le libertà dei domestici più giovani.

Elsie Hughes

Interpretata da Phyllis Logan, è la severa, ma tutto sommato affettuosa capo governante di Downton Abbey. L’unica a riuscire a tener testa al cocciuto Carson, finirà per sposarlo nel corso della stagione conclusiva della serie tv.

John Bates

Interpretato da Brendan Coyle, John viene assunto, nonostante la sua zoppia, come valletto da Robert Crawley, conosciuto durante la guerra boera. Si innamora di Anna, che riesce a sposare e con cui ha un figlio solo dopo numerose traversie, compreso l’arresto per la morte dell’ex moglie.

Anna May Smith

Quello interpretato da Joanne Froggatt è forse un altro dei beniamini del pubblico di Downton Abbey. Anna è l’intelligente capo cameriera della tenuta. Si innamora di Bates ed è determinata a stare con lui nonostante tutte le difficoltà. Vittima di violenza, viene anche accusata dell’omicidio del suo stupratore, ma alla fine verrà scagionata.