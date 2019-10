Downton Abbey, il cast e l'evoluzione dei personaggi

Dopo una lunga attesa, i fan di Downton Abbey hanno ottenuto la loro chance di recarsi al cinema e godere di un ultimo, ricco episodio corale. La pellicola, diretta da Michael Engler, arriva in sala in Italia giovedì 24 ottobre 2019, offrendo agli appassionati ben 122 minuti di puro “drama”.

Downton Abbey, il cast

A sconvolgere la quiete degli aristocratici e della servitù di Downton Abbey è una lettera giunta direttamente da Buckingham Palace al conte di Grantham, Robert Crawley, interpretato da Hugh Bonneville. Questi è un noto attore britannico classe 1963, che ha raggiunto la popolarità tra il pubblico di massa grazie a Notting Hill, commedia romantica cult con Julia Roberts e Hugh Grant. Negli anni 2000 ha invece recitato in film come Ladri di cadaveri, Monuments Men, del regista George Clooney, e nei due capitoli di Paddington.

Nella missiva si scopre dell’imminente arrivò di re Giorgio V e della famiglia reale, anticipata dalla servitù, che dovrà prendersi cura di ogni minimo dettaglio. Un evento così importante conduce a scelte difficili, come la sostituzione del maggiordomo Thomas Barrow, richiamando dalla pensione il fedele Carson, interpretato da Jim Carter. Questi è un attore britannico classe 1948, presente in un gran numero di pellicole. Da Shakespeare in Love a Ella Enchanted, da La bussola ad Alice in Wonderland di Tim Burton.

A prendere questa decisione è Lady Mary, ovvero Michelle Dockery, attrice inglese classe 1981. Il suo esordio al cinema è avvenuto nel 2011, con Joe Wright che l’ha voluta per Hanna, così come per Anna Karenina un anno dopo. Svariate le produzioni teatrali cui ha preso parte. Basti pensare all’adattamento di Network al fianco di Bryan Cranston.

L’arrivo della famiglia reale comporterà anche la presenza di Lady Maud Bagshaw, dama di compagnia della regina e cugina di Robert. A interpretarla è Imelda Staunton, attrice britannica classe 1956, candidata agli Oscar e ai Golden Globe per Il segreto di Vera Drake, che le consente di vincere la Coppa Volpi al Festival di Venezia e un Premio BAFTA. Il grande pubblico la conosce per svariati ruoli, da Shakespeare in Love ai due film live action di Maleficent, ma soprattutto per la saga di Harry Potter.

La sua presenza rappresenta motivo di preoccupazione soprattutto per Lady Violet, interpretata da Maggie Smith. È un’interprete classe 1934 con alle spalle una carriera colma di successi. Ha infatti vinto due Premi Oscar, tre Golden Globe cinque BAFTA, altrettanti Screen Actors Guild Awards, quattro Emmy e un Tony. Tante le splendide pellicole nella sua filmografia, da La strana voglia di Jean a California Suite, da Camera con vista alla saga di Harry Potter, che l’ha posta nel cuore di numerose generazioni.

Downton Abbey, l'evoluzione dei personaggi

È innegabile che la pellicola dedicata a Downton Abbey sia riservata esclusivamente ai fan storici della serie. Ciò che viene trasmesso al cinema non è altro che lungo episodio bonus. Un vero e proprio regalo, fortemente voluto dagli appassionati, che si recheranno in sala in massa. Chiunque non abbia visto la serie farà fatica a comprendere a pieno la trama e tutti i riferimenti interni. I personaggi infatti non si perdono in spiegazioni e di certo il regista non ha dedicato minuti di trama a presentarli allo spettatore, che ha imparato ad apprezzarne ogni sfaccettatura nel corso degli anni.

In tanti si sono cimentati in una maratona della serie, per poi arrivare in sala preparatissimi e con ben impressi in mente tutti i possibili dettagli, tra trame e sottotrame. Per dare una mano ai più smemorati, ecco dov’eravamo rimasti:

Robert ha infine accettato il nuovo ruolo ricoperto da Cora nella gestione dell’ospedale locale

ha infine accettato il nuovo ruolo ricoperto da Cora nella gestione dell’ospedale locale Edith si è infine sposata, divenendo marchesa al fianco del ricco e potente Bertie Pelham

si è infine sposata, divenendo marchesa al fianco del ricco e potente Bertie Pelham Mary festeggia la notizia della propria seconda gravidanza al fianco del suo secondo marito, Henry Talbot

L’ex autista di famiglia e vedono di Sybil, Tom Branson, sembra invece poter ottenere un lieto fine nel film in sala. Stando al trailer, pare essersi avvicinato a un’altra donna.