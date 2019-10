Dopo uno scontro accesso con Joaquin Phoenix e la magistrale interpretazione all’interno di “Joker”, Malefica è riuscita a vincere la corsa al box office. Angelina Jolie, Elle Fanning e Michelle Pfeiffer chiudono il primo weekend americano con un incasso superiore ai trentasei milioni di dollari. La nuova pellicola targata Walt Disney ha trionfato anche su suolo italiano, scopriamo insieme i risultati del weekend.

Box office: i risultati in America

Angelina Jolie (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) ha portato “Maleficent - Signora del Male” sul gradino più alto del podio a stelle e strisce. Il film diretto dal norvegese Joachim Rønning ha debuttato al primo posto costringendo “Joker” a scendere in seconda posizione con un incasso di 29.205.000 di dollari che portano il totale mondiale a 737.500.000 di dollari.

Medaglia di bronzo per “Zombieland – Doppio colpo” che fa capolino nelle sale americane con un ottimo terzo posto e 26.725.000 di dollari, troviamo poi “The Addams Family” e “Gemini Man” con Will Smith che perdono due posizioni scendendo rispettivamente al quarto e al quinto posto con 16.057.007 e 8.500.000 di dollari. Da segnalare il nono posto di “Hustlers” con Jennifer Lopez che grazie ai due milioni di euro ulteriori riesce a superare quota 100.000.000 di dollari.

Box office: i risultati in Italia

Passiamo ora al mercato del Bel paese. Se nei primi due giorni di programmazione “Maleficent - Signora del Male” si era dovuta accontentare del secondo posto dietro il villain più popolareael mondo, nelle giornate di sabato e domenica i risultati sono cambiati permettendo alla magnetica protagonista del film di chiudere il primo weekend sulla vetta del box office con 4.162.898 di euro contro i 3.665.988 di “Joker” che porta il totale italiano a 21.217.674 di euro.

Al terzo posto troviamo il debutto di “Se mi vuoi bene” di Fausto Brizzi con protagonista Claudio Bisio che raccoglie 535.591 euro, subito dopo “Gemini Man” e “Il piccolo yeti” con 515.931 e 364.876 euro. Da sottolineare l’ottimo sesto posto di “Once Upon A Time In Hollywood” che arriva a un totale di 11.619.640 euro in Italia.