Matrix 4, le ultime news sul cast del sequel

Dopo tante voci di corridoio, Matrix 4 è stato infine annunciato a luglio. Gli appassionati della saga delle sorelle Wachowski potranno dunque apprezzare un nuovo capitolo, anche se sul web serpeggiano non pochi timori, considerando le critiche che da anni piovono sul secondo e terzo film della trilogia. Occorrerà attendere fino al 2021 per potersi recare in sala e ritrovare Neo e Trinity, ovvero Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.

Il cast di Matrix 4

Svariate le ipotesi iniziali per Matrix 4, tutte cancellate dinanzi alla possibilità di riavere Neo e Trinity insieme sul grande schermo. Keanu Reeves si è già detto entusiasta all’idea di tornare a vestire gli abiti dell’Eletto, tra i ruoli più apprezzati della sua carriera. Un progetto di grande rilevanza, di cui nulla potrà essere rivelato. Grande riservatezza sulla trama, con Reeves che ha firmato ben due clausole di riservatezza. Tutto ciò che per il momento ha dichiarato è: “Matrix 4 sarà molto ambiguo, come del resto dovrebbe essere”.

È entrato ufficialmente a far parte del cast anche Neil Patrick Harris, le cui precedenti esperienze hanno scatenato le dure critiche dei fan, tutte basate su pregiudizi. In particolare si sono espressi negativamente colori i quali avevano già forti dubbi in merito alla riuscita del film. Dopo tale annuncio è dunque possibile leggere online frasi come: “Sarà la versione musical di Matrix?”. Per l’ex Barney di How I Met Your Mother potrebbe essere pronto un ruolo da villain, stando a quanto si vocifera. Potrebbe trattarsi di un nuovo Agente Smith.

Tutt’altra accoglienza riceverebbe invece Jada Pinkett Smith, attrice che ha interpretato il ruolo di Niobe in Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. Sarebbe dunque un altro membro del cast originale a tornare nella saga, pronta a riportare sullo schermo un personaggio femminile determinato e dominante.

Confermato invece Yahya Abdul-Mateen II, con il quale l’accordo è stato trovato quasi in concomitanza con Neil Patrick Harris. Il grande pubblico lo conosce principalmente per il ruolo di Black Manta, ricoperto in Aquaman, ma avrà modo di apprezzarlo nella serie Tv Watchmen, tratta dall’opera di Alan Moore e Dave Gibbons.

Matrix 4, una protagonista femminile

Per quanto regni l’assoluto riservo su Matrix 4, qualcosa sembra riuscito a superare i confini delle clausole di riservatezza. Pare infatti che Lana Wachowski abbia voluto fortemente una protagonista femminile al centro della sceneggiatura. Svariati i provini per la parte, con un’attrice in particolare che sembra aver impressionato tutti: Jessica Henwick.

Per quanto non vi siano conferme, anche lei, come Neo nel primo capitolo, dovrebbe essere un’adulta risvegliata dall’illusione che è Matrix. Un’attrice particolarmente apprezzata dal grande pubblico, che ha avuto modo di conoscerla negli ultimi anni. Nata nel Surrey nel 1992, ha esordito al cinema nel 2009, per poi raggiungere una grande notorietà grazie alla serie Tv Game of Thrones, per la quale ha interpretato Nymeria Sand, sfoderando ottime doti da combattente. Una caratteristica non di poco conto per una saga come Matrix, che punta molto sulle arti marziali. In tal senso la Henwick ha di certo esperienza, avendo interpretato Colleen Wing nella serie Marvel di Iron Fist.