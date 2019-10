Angela Lansbury, i migliori film oltre la Signora in Giallo

Il 16 ottobre compie 94 anni la leggendaria protagonista della serie tv La signora in giallo. Che però nella sua carriera ha fatto molto altro, come dimostrano i tanti premi ricevuti: ecco i migliori film con Angela Lansbury.

Angela Lansbury, oltre il Giallo c’è di più

Nata il 16 ottobre del 1925, alla tenera età di 94 anni Angela Lansbury rimane, nonostante il passare del tempo, uno dei volti più noti e più rassicuranti per il grande pubblico, grazie all’iconico ruolo televisivo che l’ha resa leggenda.

Stiamo ovviamente parlando della parte di Jessica Fletcher ne La signora in giallo, con le sue dodici stagioni più quattro film tv una delle produzioni televisive più longeve e di maggiore successo di sempre. Nello show la pacata signora del titolo, una scrittrice di libri gialli di grande successo, si aggirava a risolvere misteri dinanzi ai quali nulla potevano le forze dell’ordine, grazie soprattutto al suo intuito e alla sua capacità di guadagnarsi la fiducia nella gente.

Il ruolo le è valso ben quattro Golden Globe e una caterva di nomination agli Emmy, purtroppo mai concretizzatisi in un premio. Il successo de La signora in giallo, però, ha paradossalmente offuscato gli altri meriti di questa interprete straordinaria. Ricordiamo infatti che l’attrice britannica, ma naturalizzata statunitense, è stata candidata, nel corso della sua carriera cinematografica, per ben tre volte agli Oscar, tanto che nel 2013 l’Academy ha deciso di consegnarle l’Oscar alla carriera. A questi si aggiungono cinque Tony Award per la carriera teatrale.



Per questo motivo, se si vuole celebrare adeguatamente questo talento, bisogna guardare oltre il suo più grande successo di pubblico e concentrarsi anche sul suo lavoro per il grande schermo. Ecco quindi, in ordine cronologico di uscita, i migliori film con Angela Lansbury.

I migliori film con Angela Lansbury

Angoscia

Anno: 1944

Regia: George Cukor

Cast: Ingrid Bergman, Charles Boyer, Angela Lansbury, Joseph Cotten

Se si vuole stilare un elenco dei migliori film con Angela Lansbury, non si può che cominciare con il suo film d’esordio, in cui, nemmeno ventenne, si impone di prepotenza all’attenzione mondiale e si guadagna la prima delle tre citate nomination agli Oscar, sempre come Miglior attrice non protagonista, riuscendo a non sfigurare al fianco di un’immensa Ingrid Bergman, lei sì premiata dall’Academy. In questo noir diretto dal leggendario George Cukor, Angela interpreta Nancy, domestica nella casa della protagonista Paula, testimone da ragazzina dell’omicidio della facoltosa zia, e ora al centro di un intrigo ordito da un uomo interessato ai gioielli di famiglia.

Il ritratto di Dorian Gray

Anno: 1945

Regia: Albert Lewin

Cast: George Sanders, Angela Lansbury, Hurd Hatfield, Donna Reed

Passa solo un anno e Angela Lansbury dà ulteriore prova del suo talento in questo film drammatico che sfocia presto nell’orrore puro, brillante trasposizione dell’immortale (è proprio il caso di dirlo) romanzo di Oscar Wilde. Il giovanotto del titolo, di bell’aspetto e dedito alla ricerca del piacere, esprime un giorno un desiderio: vuole che un ritratto fattogli da un amico invecchi al posto suo. Non può naturalmente immaginare che questo succederà per davvero. Nel frattempo, il suo stile di vita edonistico mette in seria difficoltà il suo rapporto con la bella Sibyl Vane, interpretata proprio dalla Lansbury, che vince il suo primo Golden Globe, come Miglior attrice non protagonista, e viene di nuovo candidata agli Oscar.

Sansone e Dalila

Anno: 1949

Regia: Cecil B. DeMille

Cast: Victor Mature, Hedy Lamarr, Angela Lansbury, George Sanders

Drammone biblico diretto da un altro grande regista, Cecil B. DeMille, incentrato sulle vicende del leggendario Sansone. Questi, interpretato da Vittorio Maturi alias Victor Mature, sposa la filistea Semadar (Angela Lansbury), che viene però uccisa nel corso di una serie di tumulti popolari. Comincia così l’epopea di questo sventurato personaggio alla ricerca di un senso per la propria vita. Eccezionale anche Hedy Lamarr nel ruolo di Dalila.

Il giullare del re

Anno: 1956

Regia: Melvin Frank, Norman Panama

Cast: Danny Kaye, Glynis Johns, Angela Lansbury, Basil Rathbone, Cecil Parker

Siamo in Inghilterra nel XIV secolo e il perfido Roderico stermina la famiglia reale per salire al trono. Sfugge al massacro solo un neonato, preso sotto la sua protezione dal bandito noto come la Volpe Nera. Questi, desideroso di sconfiggere l’usurpatore e ristabilire la giustizia, invia a corte Umberto Hawkins (Danny Kaye), che si infiltrerà fingendosi il giullare del re. Nel castello si trova anche la bella Lady Guendalina, interpretata da Angela Lansbury.

La lunga estate calda

Anno: 1958

Regia: Martin Ritt

Cast: Paul Newman, Joanne Woodward, Orson Wells, Angela Lansbury

Galeotta fu la pellicola che fece incontrare i protagonisti Paul Newman e Joanne Woodward, convolati a nozze l’anno successivo al loro rendez-vous sul set. Il primo è Ben, un vagabondo che si stabilisce in una cittadina dove a dettar legge è Will Varner, un irascibile e facoltoso proprietario terriero che lo prende in simpatia e lo vorrebbe maritare alla figlia Clara, la quale però non è d’accordo. La stima dell’uomo nei confronti del nuovo arrivato suscita però le gelosie dell’altro figlio, Jody. Ad Angela il ruolo di Minnie Littlejohn.

Va’ e uccidi

Anno: 1962

Regia: John Frankenheimer

Cast: Frank Sinatra, Laurence Harvey, Angela Lansbury, Janet Leigh

Tra i migliori film di Angela Lansbury non poteva mancare questo altro exploit: qui ha un ruolo di supporto, quello della signora Iselin, che riesce però a sfruttare al massimo e si guadagna così il suo secondo Golden Globe e la terza nomination agli Oscar come Miglior attrice non protagonista. Nella pellicola diretta da John Frankenheimer, Frank Sinatra interpreta un reduce di guerra a cui, durante la prigionia in Corea, è stato effettuato il lavaggio del cervello, con l’obiettivo di fargli uccidere un candidato alle presidenziali USA.

Something for Everyone

Anno: 1970

Regia: Harold Prince

Cast: Angela Lansbury, Michael York, Anthony Corlan, Heidelinde Weis, Jane Carr

Intrighi a non finire in questa black comedy in cui Angela Lansbury interpreta una contessa amante del lusso e facoltosa, ma ora, vedova, caduta pressoché in miseria. Un giorno un ragazzo ambizioso di nome Konrad uccide il suo valletto e ne prende il posto, e comincia a sedurre i vari membri della famiglia - in particolare il figlio della contessa, Helmuth - per cercare di trarre il massimo beneficio possibile dalla situazione. Ne seguirà una scia di sangue e raggiri.

Pomi d’ottone a manici di scopa

Anno: 1971

Regia: Robert Stevenson

Cast: Angela Lansbury, David Tomlinson, Cindy O’Callaghan, Roy Snart, Ian Weighill

Un altro grande classico fra i migliori film con Angela Lansbury, in un mix fra recitazione live action e animazione piuttosto consueto per le produzioni Disney dell’epoca. Siamo in piena Seconda Guerra Mondiale e tre bambini, sfollati come tanti altri da Londra durante i bombardamenti tedeschi, vengono affidati a Miss Eglantine Price, che li porta in un castello di campagna. Annoiati, i tre pianificano la fuga, ma cambiano idea quando scoprono che Eglantine è in realtà un’apprendista strega.

Assassinio sul Nilo

Anno: 1978

Regia: John Guillermin

Cast: Peter Ustinov, David Niven, Mia Farrow, Bette Davis, Angela Lansbury

Peter Ustinov nei panni del celebre detective Poirot partorito dall’immaginazione della “vera” signora in giallo, ovvero Agatha Christie (qui i migliori film tratti dai suoi libri). L’investigatore è alle prese con un misterioso omicidio a bordo di un traghetto che sta solcando il fiume Nilo. Tra i passeggeri figura anche l’eccentrica scrittrice di romanzi rosa Salomè Otterbourne, interpretata dalla Lansbury.

Assassinio allo specchio

Anno: 1980

Regia: Guy Hamilton

Cast: Angela Lansbury, Elizabeth Taylor, Rock Hudson, Kim Novak, Tony Curtis, Geraldine Chaplin

Chiude il novero dei migliori film con Angela Lansbury un altro adattamento cinematografico di un’opera di Agatha Christie, questa volta con protagonista un personaggio diverso nato dalla sua penna, ovvero Miss Jane Marple. Intuitiva e profonda conoscitrice delle persone, la simpatica appassionata di birdwatching si trova qui a indagare su di un omicidio che coinvolge due dive di Hollywood, venute nel suo tranquillo paesino di campagna per le riprese di un film.