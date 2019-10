Wild Rose, la trama del film

Arriva finalmente nelle sale italiane “A proposito di Rose (Wild Rose)”, film drammatico musicale britannico diretto da Tom Harper e interpretato da Jessie Buckley. Presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival, nel Regno Unito è uscito ad aprile 2019 ed ha ottenuto ottime recensioni da critica e pubblico. La colonna sonora è costituita da brani originali scritti proprio per il film e da cover. Tra le canzoni ci sono anche quelli di Emmylou Harris, Wynonna Judd, Chris Stapleton, Hank Snow, gli artisti folk John Prine e Patty Griffin e della band indie rock Primal Scream. In particolare la cantante e protagonista Jessie Buckley ha cantato gran parte delle tracce presenti.

La carriera di Jessie Buckley

Jessie Buckley è stata riconosciuta dalla rivista Forbes come uno dei talenti under 30 più promettenti del momento. Apparsa nella miniserie prodotta da Sky e HBO “Chernobyl”, ha iniziato la sua carriera grazie ad una partecipazione ad un talent show inglese. Tra i lavori più importanti ci sono “Guerra e Pace”, adattamento dell’opera di Tolstoj, dove interpreta Maria Bolkonskaya e “Taboo”, serie britannica ideata da Steven Knight insieme a Tom Hardy e a suo padre Chips Hardy. Dopo l’esperienza sul piccolo schermo, Jessie Buckley si fa notare nel ruolo di protagonista in “Beast”, thriller psicologico del 2017 scritto e diretto da Michael Pearce. Arriva poi un ritorno alle origini e in “A proposito di Rose (Wild Rose)” interpreta Rose-Lynn Harlan, protagonista principale del musical. Nel film recita e canta gran parte dei brani presenti nella colonna sonora, dando sfoggio di un’interpretazione in grado di strappare applausi a scena aperta. Diretta da Tom Harper, la pellicola è ambientato in chiave country e annovera nel cast Julie Walters, Sophie Okonedo , Jamie Sives, Craig Parkinson, James Harkness, Janey Godley, Daisy Littlefeld, Ryan Kerr, Adam Mitchell e Nicole Kerr.

La trama di “A proposito di Rose (Wild Rose)

“A proposito di Rose (Wild Rose)” racconta la storia di Rose-Lynn Harlan, un'aspirante cantante country e madre single di due figli di Glasgow. La donna viene rilasciata dal carcere dopo una condanna a dodici mesi per tentato traffico di droga. Una volta tornata in libertà però viene a sapere che ha perso il lavoro nella band house al Grand Ole Opry di Glasgow, perché ritenuta ex criminale. La madre di Rose-Lynn la incoraggia a prendersi cura della famiglia e abbandona la carriera da musicista. Trova così un posto come domestica, ma la passione per la musica pulsa dentro di lei e scopre che Susannah, sua datrice di lavoro, è una grande fan della musica country. Grazie all’aiuto dei suoi bambini, inizierà una lunga avventura per riprendere il suo sogno, quello di diventare una musicista. Rose-Lynn affronterà un giudice per chiedergli di alzare il coprifuoco in modo che possa viaggiare, arriverà a Londra e si esibirà in uno dei suoi primi concerti. Sembra l’inizio della sua rinascita ma dovrà fare i conti con numerosi ostacoli dovuti al suo passato.