Il gabbiano: che il dramma abbia inizio

Martedì 15 ottobre alle 21 Annette Bening e Saoirse Ronan sono le protagoniste di questa moderna versione de Il gabbiano di Anton Čechov, in prima visione tv su Sky Cinema Drama.

Per quanto Il gabbiano sia una delle opere teatrali più note dello scrittore e drammaturgo russo Anton Čechov, alla sua prima a San Pietroburgo del 1896 fu un fiasco clamoroso, tanto da costringere l’autore ad abbandonare la platea per nascondersi dietro le quinte. Eppure, in breve fu fatta giustizia, e ancora oggi è una delle sue piece più rappresentate.



A rimarcare l’influenza dell’opera, arriva ora l’adattamento cinematografico da parte di Michael Mayer (che segue quelli di Sidney Lumet e Marco Bellocchio), in prima visione tv martedì 15 ottobre alle 21 su Sky Cinema Drama (canale 308).



Nel cast del film, spiccano le due protagoniste Annette Bening (Bugsy, American Beauty) e Saoirse Ronan (Lady Bird, Maria regina di Scozia), ma a loro si affiancano anche grandi talenti come Corey Stoll (House of Cards, Ant-Man) ed Elizabeth Moss (Mad Men, Us).



La vicenda narrata nell’opera di Čechov viene attualizzata e vede l’attrice Irina (Bening) invitata a trascorrere l’estate nella tenuta di campagna del fratello Sorin (Brian Dennehy). Qui porta il suo amante Boris (Stoll), scrittore di successo, del quale si innamora però Nina (Ronan), una giovane e ingenua ragazza del posto che ha una relazione con Sorin.



Passione, sospetti e gelosie sono gli ingredienti alla base di questo adattamento che fa onore all’originale, soprattutto grazie alla bravura di un cast affiatato e visibilmente motivato. Imperdibile per gli amanti dei film di drammi e sentimenti.