La pena di morte su grande schermo

Il 10 ottobre si celebra in tutto il Continente la Giornata europea contro la pena di morte. Questo argomento purtroppo ancora così attuale è stato anche più volte trattato su grande schermo, con numerose e celebri pellicole dedicate a condannati a morte.

Tra queste, ci sono ovviamente delle eccellenze, che hanno avuto la fortuna di entrare nella storia del cinema. Ecco di seguito, riportati in ordine cronologico di uscita, i migliori film sulla pena di morte.

I migliori film sulla pena di morte

Sacco e Vanzetti (1971)

Drammatica vicenda di cronaca in cui si intrecciano politica e ostilità nei confronti degli immigrati, raccontata in maniera magistrale da Giuliano Montaldo, con due attori eccezionali come Riccardo Cucciola e Gian Maria Volonté nei panni degli sventurati protagonisti. Nel 1920 Sacco e Vanzetti, anarchici italiani emigrati da anni negli Stati Uniti, vengono processati per un attentato dinamitardo di cui evidentemente non sono responsabili. Le autorità statunitensi, in cerca di un capro espiatorio facile fra la comunità italoamericana, li condannano alla sedia elettrica.

Dead Man Walking – Condannato a morte (1995)

Tim Robbins, per la seconda volta alla poltrona della regia, si fa da parte come attore e affida a Sean Penn il compito di interpretare un balordo condannato a morte per avere ucciso, assieme a un complice, una coppia di fidanzatini. L’unico conforto nei giorni che lo separano dall’esecuzione sono le visite di una suora interpretata da Susan Sarandon, premiata agli Oscar come Miglior attrice protagonista. La pellicola è diventata subito un cult.

Il miglio verde (1999)

Tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King e diretta da Frank Darabont, questa pellicola non può mancare nel novero dei migliori film sulla pena di morte. Tom Hanks è Paul Edgecombe, secondino nel braccio della morte di un penitenziario di massima sicurezza, dove un giorno viene portato un mite e corpulento afroamericano di nome John Coffey. Ben presto scopre che l’uomo, condannato alla pena capitale per il brutale omicidio di due bambine, è dotato di poteri straordinari.

The Life of David Gale (2003)

Kevin Spacey è David Gale, professore universitario che si ritrova in prigione perché condannato per stupro e omicidio. Kate Winslet è la reporter inviata a intervistarlo per far luce sulla sua storia, che nel corso della pellicola, diretta da Alan Parker, si fa via via più complicata, fino a un tragico epilogo volto a dimostrare come siano possibili e tragici gli errori nelle sentenze di pena capitale.

Truman Capote - A sangue freddo (2005)

Ispirato alla vita dell’eccentrico scrittore Truman Capote e al suo romanzo di inchiesta A sangue freddo, l’ultimo dei migliori film sulla pena di morte racconta di come l'autore, dopo il successo incredibile di Colazione da Tiffany, si dedichi alla scrittura di un progetto davvero unico, in cui intende raccontare di un brutale omicidio, anche grazie alla familiarità che riesce a instaurare con uno dei due carnefici, prossimo all’esecuzione. Meritatissimo il premio Oscar come Miglior attore protagonista a Philip Seymour Hoffman, che si cala anima e corpo nella parte.