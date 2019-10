Roger Waters. Us + Them, il docufilm al cinema

Dal 7 ottobre e per sole tre giornate arriva nelle sale italiane il film docufilm “Roger Waters Us + Them”, presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia. Il fondatore dei Pink Floyd è il protagonista della pellicola che porta al cinema il tour di 157 date tenuto tra maggio 2017 e dicembre 2018. Una serie di sold out clamorosa tra Nord, Centro e Sud America, Europa, Australia e Nuova Zelanda. La pellicola è diretta da Roger Waters e Sean Evans, direttore creativo del tour e già regista di “Roger Waters: The Wall” e dei video di "The Last Refugee" e "Wait for Her". Il tema del concerto è la domanda che lo stesso artista pone ai suoi fan e che fa da titolo all’ultimo album uscito nel 2017: “è davvero questa la vita che vogliamo?”.

Lo spettacolo “Us + Them”

Uno spettacolo unico nel suo genere dove Roger Waters porta avanti il suo messaggio mettendo in scena una scaletta ricca dei grandi classici dei Pink Floyd e i brani dell’ultimo album. Sullo sfondo le immagini di guerra, di conflitti e barriere artificiali, così come quelle dei viaggi di migranti. Il tour prende il titolo da un brano scritto nel 1973 ed evidenzia ancora una volta la necessità di contrastare conformismo e consumismo e mettere un freno ad avidità, bestialità, alienazione. Nel concerto si evidenzia il dialogo continuo di Roger Waters con il pubblico per sottolineare temi importanti come solidarietà, ambiente e diritti umani. Il film ripropone interamente e senza alcun intervento lo spettacolo tenuto ad Amsterdam. Le riprese sono di altissima qualità e propongono visioni dall’alto del concerto, tanta attenzione alla scenografia utilizzata (come i maiali volanti) e l’emozione dei fan presenti. Un’esperienza unica e totalmente immersiva che sottolinea ancora una volta, casomai ce ne fosse bisogno, del seguito che la musica dei Pink Floyd ha ancora oggi.

La scaletta e il commento di Roger Waters

La scaletta del concerto di Amsterdam, tenuto allo Ziggo Dome, è la seguente:

Speak to Me Breathe One of These Days Time Breathe (Reprise) The Great Gig in the Sky Welcome to the Machine Déjà Vu The Last Refugee Picture That Wish You Were Here The Happiest Days of Our Lives Another Brick in the Wall Part 2 Another Brick in the Wall Part 3 Dogs Pigs (Three Different Ones) Money Us and Them Smell the Roses Brain Damage Eclipse Mother Comfortably Numb

Questo il commento di Roger Waters allo spettacolo portato in giro per il mondo e ora riproposto al cinema: «Questo non è il classico concerto rock and roll: alcuni spettatori potrebbero urlare “yee haaaa!!!”. Che va benissimo, certo! Ma molti piangeranno. Ed è quello che spero. Us + Them è un invito all’azione. Oggi l’Homo Sapiens si trova ad un bivio: possiamo far sì che l’amore sia l’elemento che ci unisce, possiamo sviluppare la nostra capacità di entrare in empatia con gli altri e agire collettivamente per il bene del nostro pianeta. Oppure possiamo rimanere comodi e insensibili e continuare, come pecoroni ciechi, a percorrere la nostra marcia omicida verso l’estinzione. Us + Them è un voto all’amore e alla vita».