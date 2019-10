La Festa del Nonno si celebra su due versanti: uno è Sky Cinema Family che la accompagna con quattro film, l'altro è il cinema in senso più ampio che in più occassioni a esaltato la figura del nonno. Qui vi dciamo quali sono, secondo noi, i migliori nonni del cinema

(@BassoFabrizio)



E' una festa bellissima. Una festa che abbraccia più generazioni. Si celebra il 2 ottobre la festa dei nonni e Sky Cinema Family dedica la programmazione, dal preserale alla seconda serata, a queste figure con tre film che li vedono in ruoli centrali insieme ai nipoti: Il Richiamo della Foresta, avventura in cui una ragazzina decide di addestrare un cane da slitta con l’appoggio dell’intraprendente nonno; Heidi film in cui l’amato personaggio dei cartoon rivive in un'emozionante avventura grazie all'interpretazione di Bruno Ganz; La grande fuga del Nonno dove Tom Courtenay è un nonno che riesce a fuggire dalla casa di cura con l’aiuto del nipotino; Belle & Sebastien – Amici per sempre, terzo e avventuroso capitolo tratto dal romanzo di Cecile Aubry, in cui Sebastien fa di tutto per evitare di lasciare solo l’amato nonno quando il padre di e la nuova moglie intendono trasferirsi in Canada.





Ricatto d'amore

C'è un film che si intitola Ricatto d'Amore è ospita una delle nonne più pazzesche di sempre. A interpretarla è Betty White. Il suo momento più esilarante è quando balla intorno al fuoco. Protagonisti del film sono Sandra Bullock e Ryan Reynolds.

La Fabbrica del Cioccolato

Tutti i nonni assecondano i desideri dei nipoti, anche quando sono particolarmente strampalati. Uno che meriterebbe un premio speciale per questa sua dedizione è nonno Joe (David Kelly l'attore) che ne La fabbrica del Cioccolato sponsorizza la voglia del piccolo Charlie di visitare la fabbrica. Senza questa dolce arrendevolezza il piccolino mai avrebbe avuto come guida Willy Wonka.



Up

Carl Fredricksen è un vecchietto solo e astioso, incupito dalla morte della moglie. Ma una ventata di gioia lo investe quando il piccolo scout Russell bussa alla sua porta e insieme partono per il Sud America. Carl diventa così il nonno adottivo di Russell dimostrando che se non si nasce nonni si può diventarlo anche senza un rapporto di parentela. Il film è Up.

Sul lago Dorato

Un altro esempio di nonno non biologico lo incontriamo Sul Lago Dorato dove ci sono nonno Norman Thayer (Henry Fonda), professore in pensione, e sua moglie nonna Ethel (Katharine Hepburn) che vivono in un cottage su un lago del New England. Loro figlia Chelsea (Jane Fonda) gli affida per un pochino il figlio del suo nuovo compagno. Nonostante gli screzi iniziali tra loro sboccerà una affettuosa amicizia che migliorerà i rapporti di tutta la famiglia.





Paulette

Si ispira a una storia vera Paulette, con protagonista Bernadette Lafont: questa nonnina vive da sola alla periferia di Parigi. Con la sua scarna pensione fatica ad arrivare alla fine del mese. Ma una sera cambia tutto: mentre osserva alcuni misteriosi movimenti fuori dal suo palazzo, Paulette scopre un mondo che ignorava nonostante fosse così vicino alla sua abitazione. Inizia dunque a vendere cannabis e avendo dei trascorsi da pasticciera il suo talento culinario la spinge verso soluzioni originali per la sua nuova attività.

The visit

Ci sono poi nonni poco rassicuranti, anzi inquietanti. Li conosciamo in The Visit di M. Night Shyamalan: stavolta i nonni presentano strani e paurosi comportamenti e per i nipoti si tratta di convivere con le paure segrete e per nulla rassicuranti delle persone anziane.

Il Piccolo Lord

Dopo la paura, la bellezza de Il piccolo Lord che racconta quanto i nipoti sono importanti nella vita dei nonni e come possano addolcire caratteri resi spigolosi dall'età. Dalle prime immagini pareva una impresa impossibile e invece il freddo Conte di Dorincourt ha ritrovato la dolcezza del suo cuore grazie al piccolo Cedric. E ora, che sia dolce o burbero, generoso o parco di parole e doni...tanti auguri a tutti i nonni del mondo.