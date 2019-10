Film in uscita giovedì 3 ottobre

Claudio, interpretato da Max Giusti, si ritrova tra le mani uno smartphone che gli consente di tornare indietro di un minuto. Ha così modo di dare una scossa alla propria vita, dai piccoli dettagli di ogni giorno al rapporto con la propria famiglia.

La giovane Yi vive a Shanghai e scopre che sul tetto del proprio edificio si nasconde un giovane esemplare di Yeti. Inizialmente spaventata dalla creatura, la ragazzina diventa sua amica, nascondendo la sua presenza ai suoi familiari. Ne rivela l’esistenza soltanto ai suoi fidati amici, Jin e Peng, che partiranno con lei per un viaggio molto rischioso, al fine di riportare lo Yeti, chiamato Everest, a casa, ovvero sull’Himalaya. A tentare di ostacolarli però vi sono il ricco Burnish e la zoologa Zara, che intendono sfruttare lo Yeti per degli esperimenti.

Joaquin Phoenix nei panni del Joker ma in una veste del tutto differente da quelle che il pubblico ha avuto modo di apprezzare nel corso degli anni. Una storia nuova, portata al cinema da Todd Phillips, che punta lo sguardo su Arthur Fleck, reietto di uno società malsana. Ignorato da tutti, se non quando deriso, si ritroverà al centro di una reazione a catena incontrollabile.

Nato a Xibet

La pellicola segue le vicende di Pietro La Paglia, nato e cresciuto in un piccolo paesino siciliano, dove ha sempre aiutato suo padre e la famiglia nei campi, mettendo da parte i propri sogni. Una volta cresciuto però si lascia tutto alle spalle, recandosi al Nord e cambiando vita. Diventa un fotografo professionista ma la sua terra d’origine gli resta nel cuore. Un giorno, avvolto dai ricordi, decide di tornare a casa, fronteggiando un intenso viaggio interiore.

Non si può morire ballando

I protagonisti del film sono due fratelli, Gianluca e Massimiliano, entrambi in ospedale, costretti a fronteggiare una rara malattia, denominata delle “cellule dormienti”. Non vi è una cura e Massimiliano è costretto a guardare Gianluca in un letto, senza alcuna speranza. Si scopre però l’esistenza di una possibile cura. Secondo una teoria si potrebbe tentare di combattere il male rivivendo le emozioni della propria vita, quelle così speciali da far vibrare l’anima e magari risvegliare le “cellule dormienti”.

Roberto è il figlio di un potente rettore, interpretato da Luca Zingaretti. Tutto gli viene servito su un piatto d’argento e di colpo il giovane decide di rinunciare ai propri privilegi. Analizza per la prima volta la vita nell’ateneo di suo padre da un altro punto di vista. Così, unito ad altri studenti, sviluppa un’app per giudicare i professori, avviando una rivoluzione interna.

Film in uscita venerdì 4 ottobre

Fil e Charlie coltivano marijuana in casa e un giorno decidono di incrociare alcune specie per ottenere dei semi rari da esportare. Tentano di dare la svolta alla propria vita, ma tutto verrà complicato dall’arrivo di Annalisa, che si presenta come il padre di Fil, oggi transessuale, tornato da lui dopo 20 anni.

Film in uscita lunedì 7 ottobre

Roger Waters. Us + Them

Documentario che porta al cinema il tour di Roger Waters, completato tra il 2017 e il 2018, che ha visto una delle leggende viventi del rock realizzare 156 concerti. I suoi viaggi lo hanno portato in Nord America, America Latina, Australia, Nuova Zelanda, Europa e Russia. Si è esibito dinanzi a 2.3 milioni di persone ma ora potrà aumentare tale numero in sala.