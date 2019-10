Storie in musica su Sky Cinema Drama

In occasione dell’attesissimo arrivo su Sky Cinema Uno, in prima tv, del film Bohemian Rhapsody (lunedì 14 ottobre alle 21.15), Sky Cinema Drama propone una selezione di titoli a tema musical-biografico in seconda serata. L'appuntamento è da lunedì 14 a domenica 20 ottobre . Disponibile on demand nella collezione STORIE IN MUSICA

Parlando di cinema, spesso capita di porsi una domanda, sempre la stessa. Come sarebbero alcuni film leggendari se non fossero stati accompagnati da una colonna sonora altrettanto leggendaria? Sarebbero stati amati lo stesso? Impossibile stabilirlo con certezza. . Una cosa è comunque sicura. La musica per un film è qualcosa di tremendamente importante, tale, in certi casi, da determinarne il successo o il suo relativo flop.

Colonne sonore, musica nei film ma anche biopic sui grandi della musica. Fenomeno ritornato molto in voga in questo ultimo periodo. Due esempi per tutti: Bohemian Rhapsody che, non soltanto ha sbancato i botteghini di tutto il mondo incassato ben 127 milioni di dollari, ma si è portato a casa quattro Oscar tra cui quello per miglior attore a Rami Malek (il Freddie Mercury del film). E Rocketman, diretto da Dexter Fletcher, in cui si narra la vita di Elton John, interpretato da Taron Egerton. Due pellicole straordinarie che dimostrano come il pubblico sembra davvero apprezzare la storia di quelle personalità fuori dagli schemi, spesso caratterizzate da eccessi, alcol e droga ma anche di grandi canzoni leggendarie.

Per questo motivo, se naturalmente amate il genere, non potete mancare l’appuntamento che vi propone Sky Cinema. Infatti, in occasione anche della prima tv assoluta di Bohemian Rhapsody(lunedì 14 ottobre alle 21.15), Sky Cinema Drama propone una selezione di titoli a tema musical-biografico in seconda serata, a cominciare proprio da Bohemian Rahpsody proposto lo stesso lunedì alle 21.45. Gli altri titoli proposti sono: il biopic ispirato alla vita di Carole King La Grazia nel cuore, film prodotto da Martin Scorsese e interpretato da Illeana Douglas, John Turturro e Matt Dillon; il thriller che getta sangue nel mondo della musica Kill your friends, tratto dal best-seller cult di John Niven; il biopic della leggendaria cantante blues Bessie Smith, targato HBO e premiato con 4 Emmy, Bessie con Queen Latifah; la storia vera del geniale pianista David Helfgott, interpretato dal vincitore dell’Oscar® Geoffrey Rush, Shine; la biografia del jazzista Bleek Gilliam Mo’ better blues, diretta da Spike Lee e interpretata da Denzel Washington; e la storia vera che ruota intorno a una lettera di John Lennon, La canzone della vita – Danny Collins con Al Pacino, Jennifer Garner, Annette Bening e Christopher Plummer.

Il tutto è disponibile on demand nella collezione STORIE IN MUSICA