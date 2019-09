Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 27 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 27 settembre, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Venom, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Ruben Fleischer. Un film con Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott, Jenny Slate. Nel laboratorio dell'ambigua Life Foundation, Carlton Drake tenta di innestare dentro un organismo umano il simbionte che ha riportato da una missione spaziale. Le cavie però muoiono una dopo l'altra. Il giornalista d'inchiesta Eddie Brock, che a causa del suo ultimo incontro con Drake ha perso il lavoro e la fidanzata, non può stare a guardare e s'intrufola nel laboratorio. Ma è proprio in Eddie che il parassita alieno Venom troverà l'ospite perfettamente compatibile di cui era alla ricerca. Film dedicato all’acerrimo nemico di Spider-Man, tra azione e ritmi frenetici.

Game night - Indovina chi muore stasera?, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, con Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Billy Magnussen, Sharon Horgan. Un gruppo di coppie si riunisce con regolarità per giocare. Durante uno di questi incontri, però, la situazione si complica e gli amici si ritrovano a dover risolvere un misterioso omicidio. Un film d’azione, con tratti di comicità.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La paranza dei bambini, ore 21:15 Sky Cinema Due e ore 21:45 Sky Cinema Drama

Film di Claudio Giovannesi, basato sull'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Nel cast: Francesco Di Napoli, Artem Tkachuk, Alfredo Turitto, Ciro Pellecchia, Ciro Vecchione, Mattia Piano Del Balzo. Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O’Russ e Briatò sono i sei quindicenni protagonisti del film. I ragazzi, vedendo come unica possibilità il crimine ed essendo attratti da motorini fiammanti e abiti firmati, rincorrono soldi e soddisfazioni personali attraverso la ricerca della conquista di potere e di importanza all’interno del Rione Sanità. Il male sembra essere l’unica strada da percorrere in un intersecarsi di azioni, sfide e situazioni pericolose che però non sembrano fermare i ragazzi. L’incoscienza della loro età li avvicinerà sempre di più al mondo criminale. Nel 2019 il film ha vinto il premio come miglior sceneggiatura al Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

Cassandra crossing, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di George Pan Cosmatos. Un film con Richard Harris, Sophia Loren, Ingrid Thulin, Burt Lancaster, Martin Sheen, Ava Gardner. Mentre cercano di far esplodere una bomba al palazzo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di Ginevra, tre terroristi svedesi contraggono un terribile e sconosciuto virus: solamente uno di loro riesce a sopravvivere e si dà alla fuga su un treno in direzione Stoccolma. Appurata la presenza dell'attentatore infetto sul convoglio, i servizi segreti americani ordinano di deviare la corsa verso una zona della Polonia dove si erge un ponte che in pochi sanno essere pericolante, il Cassandra Crossing. Tra i mille passeggeri, il dottor Jonathan Chamberlain e un altro gruppo di risoluti uomini cercheranno di salvare il maggior numero di persone. Sophia Loren e un cast di star hollywoodiane per un thriller catastrofico.

Fuga da Alcatraz, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film diretto da Don Siegel, con Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Robert Blossom, Fred Ward, Paul Benjamin. L'11 giugno del 1962 tre reclusi, Frank Morris e i due fratelli Anglin, riescono ad evadere, cimentandosi in un’impresa in cui nessuno prima era mai riuscito. Una storia realmente accaduta, cult assoluto, girato nel 1919 all’interno della prigione di Alcatraz.

Hemingway & Gellhorn, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Philip Kaufman. Un film con Nicole Kidman, Clive Owen, Robert Duvall, Parker Posey, Connie Nielsen, Rodrigo Santoro. L'appassionata storia d'amore tra lo scrittore americano Ernest Hemingway e la famosa giornalista di guerra Martha Gellhorn. La coppia si conobbe nel 1936 e restò sposata per 5 anni. Un film magistralmente interpretato, per rivivere una storia d’amore sullo sfondo della guerra civile spagnola.

Argo, ore 21:15 Premium Cinema

Film diretto e interpretato da Ben Affleck, con Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman, Victor Garber, Tate Donovan. Nel 1979, in seguito alla fuga negli Stati Uniti dello Scià iraniano Mohammad Reza Pahlavi durante la rivoluzione, l'ambasciata americana di Teheran fu presa d'assalto dai rivoluzionari e i suoi impiegati sequestrati per più di 400 giorni. Sei cittadini statunitensi riuscirono a fuggire di nascosto e trovare rifugio nella residenza dell'ambasciatore canadese. Tratto da una storia vera, il film ha vinto tre Premi Oscar. Un’ottima prova alla regia per Ben Affleck.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jumanji - Benvenuti nella giungla, ore 21:00 Sky Cinema Family

Diretto da Jake Kasdan, un film con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Rhys Darby, Bobby Cannavale. Quattro ragazzi scoprono una vecchia console e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar. A 22 anni di distanza dal primo “Jumanji”, il sequel non mantiene lo stesso livello qualitativo ma resta un piacevole film per trascorrere una tranquilla serata in famiglia.

Film thriller da vedere stasera in TV

Half light, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Craig Rosenberg. Un film con Demi Moore, Hans Matheson, Henry Ian Cusick, Kate Isitt, James Cosmo, Therese Bradley. Rachel Carlson è un'affermata scrittrice e autrice di thriller di successo. Suo figlio Thomas muore annegato in un incidente e la vita di Rachel è segnata in modo indelebile da questo terribile lutto. A un anno di distanza dalla tragedia, e con l'avvicinarsi della scadenza per la consegna del suo nuovo libro, Rachel decide di trasferirsi a Ingonish Cove, nel bel mezzo delle Highlands scozzesi: invece di trovare tranquillità, la scrittrice è costretta a fare i conti con il suo triste passato. Thriller con una fotografia splendida.

November criminals, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Sacha Gervasi. Un film con Ansel Elgort, Chloë Grace Moretz, Catherine Keener, David Strathairn, Cory Hardrict. Una storia ambientata a Washington D.C.: un teenager vuole esplorare il lato nascosto della caotica e pericolosa società di Washington per svelare il mistero sulla morte di un altro studente. Chloe Grace Moretz e Ansel Elgort nel thriller tratto dal romanzo di Sam Munson.

Blackhat, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film di Michael Mann, con Chris Hemsworth, Viola Davis, Wei Tang, Leehom Wang. Un importante codice informatico è stato violato, innescando una catena di eventi che colpisce i mercati azionari di tutto il mondo. A colui che aveva scritto il codice, detenuto in carcere per crimini informatici, viene concessa la libertà a condizione di far parte di una task force dell'FBI e del governo cinese per risalire all'autore della violazione e alla rete di cyber-terrorismo d'alto livello che vi sta dietro. Un film che vi lascerà senza fiato.

Film commedia da vedere stasera in TV

Un weekend da bamboccioni ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film del 2010 diretto da Dennis Dugan, con Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock. Cinque amici d'infanzia si riuniscono trent'anni dopo per scoprire che essere cresciuti non significa necessariamente essere maturati. Commedia sulle famiglie e per le famiglie.

A piedi nudi, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film diretto da Andrew Fleming, con Evan Rachel Wood, Scott Speedman, Treat Williams, Kate Burton. La "pecora nera" di una famiglia benestante incontra una giovane cresciuta in isolamento per tutta la sua vita in un istituto psichiatrico. L'uomo porta a casa la giovane per il matrimonio del fratello e finge che sia la sua fidanzata. L’arrivo colpirà la famiglia. Nonostante la sua instabilità mentale, Daisy finisce per affascinare la famiglia di Jay, grazie soprattutto alla sua ingenuità. Film semplice, delizioso e piacevole dove Evan Rachel Wood spicca per la sua interpretazione.

Come ti rovino le vacanze, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film di John Francis Daley e Jonathan Goldstein, con Ed Helms, Christina Applegate, Chris Hemsworth, Beverly d’Angelo. Rusty è un padre che farebbe di tutto pur di mantenere unita la sua famiglia: ecco perché ha organizzato uno splendido viaggio on the road in giro per l’America, diretto al parco divertimenti più amato dalle famiglie. Quello che non sa è che i suoi figli renderanno il viaggio un vero incubo. Un film leggero e divertente.

Film biografici da vedere stasera in TV

Mary Shelley - Un amore immortale, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film diretto da Haifaa Al-Mansour, con Elle Fanning, Douglas Booth, Tom Sturridge, Bel Powley, Ben Hardy, Maisie Williams. La pellicola porta sullo schermo la relazione sentimentale nata tra il poeta Shelley e la scrittrice diciassettenne Mary Wollstonecraft. L’uomo è già sposato, ma la sognatrice Mary decide di abbandonarsi all’amore e di scappare con lui, portandosi dietro anche la sorella minore. La coppia vivrà momenti di alti e bassi, tra ricchezza e povertà, durante i quali la giovane donna scriverà il romanzo “Frankestein”, opera che l’ha resa consacrata ai posteri. La biografia della celebre scrittrice; storia di una donna ribelle e della sua storia d’amore.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV