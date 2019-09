“Spider-Man”, Sony lavora a un terzo spin-off

È tra i supereroi più amati di sempre, Spider-Man. E, dalla sua storia, sono stati tratti già due spin-off: il primo dedicato a Venom, il secondo a Morbius.

Ora, la notizia bomba: come rivelato da Collider e confermato poi da The Hollywood Reporter, la Sony avrebbe scritturato Sazama e Burk Sharpless per un terzo spin-off, incentrato questa volta sulla figura di Madame Web.

“Spider-Man”: quello che sappiamo sullo spin-off di Madame Web

Creata da Denny O’Neil e da John Romita Jr., Madame Web appare per la prima volta in The Amazing Spider-Man #210, pubblicato dalla Marvel Comics nel novembre del 1980. Conosciuta come Cassandra Webb, è in genere rappresentata come un’anziana donna cieca affetta da una malattia neuromuscolare cronica, che le rende difficile muoversi e respirare. Così, per sopravvivere, Madame Web è costretta a stare attaccata ad una macchina che somiglia ad un gigantesco ragno.

È una chiaroveggente, Madame Web. Ha capacità soprannaturali e, in un episodio, aiuta Spider-Man a trovare la vittima di un rapimento. Come sarà il suo spin-off? Le notizie, ad oggi, sono decisamente poche. Non è chiaro nemmeno chi produrrà la pellicola sebbene Avi Arad e Matt Tolmach siano i più papabili candidati, considerando il lavoro fatto per Venom e Morbius. Il produttore esecutivo sarà invece con ogni probabilità Palak Patel, sebbene si sia rifiutato di rilasciare alcun commento.

Quel che è certo, è che Madame Web è un personaggio decisamente originale e interessante. E che uno spin-off su di lei potrebbe riservare delle sorprese. Ad oggi, è comparsa in alcune scene della serie animata “Spider-Man” e in molti videogiochi dedicati al supereroe, dove viene in aiuto di quest’ultimo. Sarebbe dunque una pellicola tutta al femminile, quella dedicata all’Oracle. E la curiosità, sin dalle prime indiscrezioni, è decisamente alta.

“Spider-Man”: gli spin-off di Venom e Morbius

Il primo spin-off tratto da “Spider-Man” è uscito nel 2018. Diretto da Ruben Fleischer e prodotto dalla Columbia Pictures in collaborazione con Marvel e Tencent Pictures, “Venum” vede Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, un giornalista che svolge indagini sulle poco chiare sperimentazioni della Life Foundation e viene contaminato da una forma di vita aliena. Ora, la Sony si è messa al lavoro sul suo sequel: a produrlo sarà Hutch Parker, già firma di “Logan”, “Giorni di un Futuro Passato” e “Dark Phoenix”.

Attualmente in fase di lavorazione è invece lo spin-off dedicato a Morbius, il “vampiro vivente”. A dargli il volto sarà Jared Leto: sarà lui a portare sullo schermo il dottor Michael Morbius, un brillante scienziato che inavvertitamente si trasforma in vampiro e diventa così un emarginato e un fuorilegge. La data d’uscita è prevista per il 31 luglio 2020, e i fan sono già in trepida attesa. Del resto, Jared Leto è una sorta di garanzia: basti pensare a quando ha dato vita al Joker di “Suicide Squad”, alla meticolosità che ci mette nella preparazione di ogni suo film.