Film in uscita giovedì 26 settembre

Roy McBride, interpretato da Brad Pitt, è un ingegnere aerospaziale della NASA, chiamato a compiere una missione cruciale per la sopravvivenza del genere umano. Ben 20 anni prima suo padre era stato diretto su Nettuno per compiere studi sugli alieni. L’uomo, interpretato da Tommy Lee Jones, ha condotto degli esperimenti con del materiale classificato e ora il suo lavoro ha posto un conto alla rovescia alla permanenza dell’uomo sulla Terra.

Dora e la città perduta

Live action della serie animata, Dora l’esploratrice. La protagonista è interpretata da Isabela Moner. Una giovanissima ragazza che ha trascorso gran parte della vita esplorando la giungla con i propri genitori. Nulla però l’ha preparata alla più grande avventura di tutte: il liceo. Insieme ai suoi fidati amici si metterà alla ricerca dei suoi genitori scomparsi, risolvendo il mistero di una città Inca ritenuta perduta.

Antonio e Agostino sono cresciuti insieme in un minuscolo paesino in Sicilia. Sognavano di andare via e infine lo hanno fatto. Si sono persi di vista, senza sapere nulla l’uno dell’altro per anni. Il primo si ritrova a fare il cameriere a Londra e il secondo a bordo di un tir in giro per l’Europa. Due modi diversi di concepire la vita, con il destino che li ripone sulla stessa strada quando Antonio scopre che la sua vecchia casa finirà all’asta. Ritrova Agostino e insieme viaggeranno per tornare a casa, imparando a conoscersi nuovamente.

Lou Von Salomé

Pellicola che racconta la vita di Lou Andreas Salomé, filosofa, scrittrice e psicoanalista, ma soprattutto vera e propria pioniera del movimento per l’emancipazione femminile. Nata in Russia nel 1861, si rende presto conto di come il mondo sia dominato dagli uomini. Non si riconosce nella categoria del “gentil sesso” e pretende pari diritti in un universo in cui il patriarcato è legge.

John Rambo è costretto a tornare a una vita violenta dopo essere finalmente tornato a casa, rilassandosi nel ranch di famiglia come un moderno cowboy. Un cartello messicano ha però rapito la giovane nipote di una sua cara amica, il che lo porta ad affilare il suo coltello e prepararsi alla guerra, al fianco di una giornalista che intende ritrovare la sua sorellastra.

Shaun vita da pecora: Farmageddon

Nella Fattoria Mossy Bottom Shaun si ritrova a fare i conti con un piccolo extraterreste che non vuole altro che far ritorno a casa propria. La pecora, così come i suoi amici, si cimenterà in una nuova avventura, provando a seminare una losca agenzia governativa ed evitare il Farmageddon.

Vivere

Sguardo puntato sulla famiglia Attorre, con Luca giornalista free-lance che lavora a stento, Susi che ha abbandonato i propri sogni da ballerina per finire a insegnare a signore sovrappeso, e Lucilla, bimba ricca di immaginazione affetta da asma bronchiale. In questo fragile equilibrio si ritrova Mary Ann, studentessa irlandese di storia dell’arte, ragazza alla pari per la piccola Lucilla, rapidamente coinvolta nel caos di sentimenti di casa Attorre.

Un misterioso blackout globale cancella i Beatles dalla faccia della Terra. Nessuno li ricorda e non vi è traccia di loro sul web. L’unico che pare ricordarsene è Jack, forse salvato da tale amnesia grazie a un incidente con un autobus. Ha così inizio la sua folle scalata al successo, cantando le canzoni della band più celebre della storia.

Film in uscita lunedì 30 settembre

Aquile Randagie

Film storico che racconta il mondo degli Scout, gettando luce sulle loro azioni durante la Resistenza nella Seconda Guerra Mondiale, che portarono a salvare più di 2000 vite dalla persecuzione nazifascista. Grazie alla loro attività clandestina aiutarono tantissimi innocenti a superare il confine, raggiungendo la Svizzera.

Il sindaco del rione Sanità

Antonio Barracano è il “sindaco del rione Sanità”, in grado di amministrare la legge a suo modo e soprattutto a suo piacimento, al di fuori dello Stato. Chiunque abbia qualche problema nel quartiere va da lui, come Rafiluccio Santaniello, che intende uccidere suo padre. Il “sindaco” rivede in lui la rabbia furente che lo ha cambiato per sempre da giovane. Decide così di intervenire per riappacificare i due.

Manta Ray

Un giovane pescatore e attore soccorre un uomo gravemente ferito. Lo porta in casa con sé e lo cura. L’uomo non parla, perché muto o perché traumatizzato. Il pescatore lo chiama Thongchai e tra loro nasce una splendida amicizia. Di colpo però il pescatore svanisce nel nulla, con Thongchai che lentamente prende il suo posto nella vita dell’amico, dal lavoro al fianco della sua ex moglie.

Film in uscita mercoledì 2 ottobre

Io, Leonardo

Dall’uomo al pittore, dallo scienziato all’inventore, la figura di Leonardo da Vinci viene analizzata approfonditamente in un coinvolgente viaggio. Con un punto di vista ben lontano dai noti stereotipi riservati al genio italiano, Luca Argentero propone il suo Leonardo, affiancato da Francesco Pannofino, Massimo De Lorenzo e Angela Fontana.