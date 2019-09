Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 22 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 22 settembre, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

A testa alta, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Kevin Bray. Un film con Dwayne Johnson, Neal McDonough, Johnny Knoxville, John Beasley, Barbara Tarbuck. Chris Vaughn è un soldato delle Forze Speciali statunitensi a riposo. Tornando a casa, scopre che le cose sono cambiate: il quartiere è un crocevia di crimini, droga e violenza. Maggiore artefice di questa situazione è Jay Hamilton, vecchio rivale di Chris, che ha trasformato la sua industria di legname in un covo di banditi. Chris diventa sceriffo della città grazie all'appoggio di Ray Templeton, suo vecchio amico, e inizia una crociata per porre fine ai loschi traffici di Hamilton. Un action film gradevole, con il re del wrestling “The Rock”.

Commando, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film di Mark L. Lester, con Arnold Schwarzenegger, Dan Hedaya, Rae Dawn Chong, Vernon Wells, James Olson. Ritiratosi dal servizio, l’ex colonnello Matrix si è trasformato in un tranquillo ragazzo-padre e pensa soltanto alla sua figlioletta. Un feroce dittatore americano rapisce la bambina per ottenere l’aiuto di Matrix nella sua sanguinosa scalata al potere. Ecco che parte l’attacco dell’ex colonnello al cattivo. L’action movie che ha consacrato Schwarzenegger, tra muscoli d’acciaio e armi non manca il senso dell’umorismo.

Ocean’s 8, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Gary Ross, con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Rihanna. Dopo cinque anni in prigione, Debbie Ocean ha messo a punto il piano più grande della sua vita: rubare una collana di diamanti da 150 milioni di dollari. Per farlo, però, deve mettere in piedi una squadra di sole donne pronte a colpire durante una delle notti di gala più importanti di New York. Sequel e spin-off al femminile della trilogia Ocean's.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Cold War, ore 21:15 Sky Cinema Due

Diretto da Paweł Pawlikowski, con Joanna Kulig e Tomasz Kot come protagonisti. Zula e Wiktor sono innamorati, lei giovane membro della compagnia di danze e canti popolari e lui direttore del coro. Tra i due scoppia una passione crescente che sfocia in un amore vero e puro ma durante un’esibizione nella Berlino orientale Wiktor sconfina e Zula non avrà il coraggio di seguirlo. Negli anni a venire si incontreranno in più occasioni: il loro amore latente si riaccenderà costantemente, tormentandoli attraverso le braci ardenti che mai si raffredderanno, nonostante le atmosfere belliche che piombano come cappe pesantissime su anime e cuori. “Cold war”, pellicola premiata a Cannes e candidata a tre Premi Oscar, è il racconto di una storia d’amore travagliata, sofferta e vissuta in maniera tormentata dai due protagonisti.

Una giornata particolare, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Una pietra miliare di Ettore Scola, con Sophia Loren e Marcello Mastroianni. 6 maggio 1938: la Roma fascista è in festa per l'arrivo del fuhrer in visita al duce. In un edificio popolare Antonietta, una bella donna distrutta dalle gravidanze e dalle fatiche, moglie di un fanatico fascista, conosce l’inquilino Gabriele. È un ex annunciatore della radio, rimosso dall'incarico perché omosessuale. I due fanno amicizia e si confidano i rispettivi problemi. Splendido film interpretato magistralmente dalla Loren e da Mastroianni.

Breaking Dance, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film americano del 2015 per la regia di John Swetnam, con Julie Warner, Sophia Aguiar, Jay Ellis. Casey è una ventunenne di una piccola città che sogna di diventare famosa: dopo che i suoi video hip-hop diventano virali e vengono notati da un talent scout, Casey ce la fa. Ma qual è il prezzo del suo successo? Un film che vi farà riflettere.

Philadelphia, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Celebre film diretto da Jonathan Demme, con Tom Hanks, Denzel Washington, Jason Robards, Antonio Banderas, Joanne Woodward. Andrew Beckett è un affermato e brillante avvocato di Philadelphia, che viene ingiustamente licenziato dallo studio legale in cui lavora perché malato di AIDS. L’uomo fa causa ai suoi ex colleghi, assistito da un avvocato di colore. Il film ha vinto due Premi Oscar e due Golden Globe.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Il mio piccolo dinosauro, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’avventura fantasy del 2017 per la regia di Matt Drummond, con Jordan Dulieu, Annabel Wolfe, Scott Irwin, Beth Champion. Un esperimento militare fallito si risolve con alcune conseguenze fuori da ogni previsione: un bambino fa amicizia con un dinosauro sulle cui tracce ci sono i militari, che hanno il preciso scopo di abbatterlo. Un film divertente ed emozionante, adatto a tutta la famiglia.

Film thriller da vedere stasera in TV

Malice – Il sospetto, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un film di Harold Becker, con Nicole Kidman, Alec Baldwin, Anne Bancroft, Bill Pullman, Gwyneth Paltrow. All'inizio siamo in presenza del solito serial killer, ma ben presto l'attenzione si sposta su Tracy, una Nicole Kidman abilissima nel delineare un personaggio ambiguo che si confronta senza falsi pudori con le dark lady del noir riuscendo a non sfigurare. Alec Baldwin e Nicole Kidman in un thriller in cui nulla è ciò che sembra.

Prisoners, ore 21:00 Premium Cinema +24

Film diretto da Denis Villeneuve, con Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard, Melissa Leo. In una cittadina americana due bambine spariscono misteriosamente. Il padre di una di loro, convinto di conoscere il colpevole, lo rapisce per farlo confessare. Nel frattempo, l’investigatore Loki è sulle tracce di un altro sospettato. Un bel thriller psicologico ad alta tensione.

Cappuccetto rosso sangue, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film diretto da Catherine Hardwicke, con Amanda Seyfried, Gary Oldman, Billy Burke, Shiloh Fernandez, Max Irons, Virginia Madsen. Nella cittadina di Daggerhorn gli abitanti del posto hanno stretto un accordo con un licantropo da cui sono terrorizzati da tempo. Il patto prevede che gli uomini gli offrano ogni mese in sacrificio un animale per saziare la sua sete di sangue. Tuttavia, una ragazza del villaggio scopre di essere legata alla terribile creatura. Fantasia in scena per una notte da brivido.

Film commedia da vedere stasera in TV

Cambio vita, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di David Dobkin. Un film con Ryan Reynolds, Jason Bateman, Leslie Mann, Olivia Wilde, Alan Arkin, Andrea Moore. Mitch e Dave sono amici da sempre, ma hanno fatto scelte di vita piuttosto agli antipodi. Mitch è un single costantemente a caccia di avventure, nonché sedicente attore in filmacci semiporno. Dave, invece, è un impegnatissimo avvocato con una moglie e tre figli. I due finiscono col confessarsi reciprocamente il desiderio di vivere la vita dell'altro, che vedono come più ricca di soddisfazioni della propria. Dopo un improvviso blackout generale, Mitch si ritrova nel corpo di Dave e viceversa: la vita altrui è davvero così desiderabile? Una commedia sullo scambio d’identità.

Mrs. Mills – Un tesoro di vicina, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia diretto e interpretato da Sophie Marceau, con Pierre Richard, Alexandre Nguyen, Nicolas Vaude, Gaël Zaks. La routine di una scrittrice di romanzi rosa, convinta che la vita nei libri sia molto più bella di quella reale, viene piacevolmente stravolta da un'anziana e stravagante vicina di casa. Una divertente commedia per cambiare il proprio sguardo sul mondo.

Quel mostro di suocera, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Robert Luketic, con Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan, Elaine Stritch, Adam Scott. Charlie, una precaria dalle forme mozzafiato, incontra davanti all’oceano l’uomo dei suoi sogni, Kevin: bello, biondo e ricco. L’esageratamente fantastico Kevin Fields vuole lei e soltanto lei. Charlie ricambia e direbbe di sì se non fosse per quel dettaglio “mostruoso”: la suocera. Viola, madre di Kevin, è un’ex conduttrice televisiva che fa di tutto per screditare la nuora. A due settimane dal matrimonio è scontro fra titani: la suocera attacca ma la nuora si difende. Saranno fiori d’arancio? Una brillante commedia.

Trafficanti, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Todd Phillips. Un film con Jonah Hill, Miles Teller, Ana de Armas, Kevin Pollak, Bradley Cooper, Barry Livingston. Due amici decidono di mettersi in affari vendendo armi. Dal regista di “Una notte da leoni”, un film ispirato a una storia vera.

Film western da vedere stasera in TV

Balla coi lupi (versione estesa), ore 21:15 Sky Cinema Due +24

12 candidature e 7 Premi Oscar per “Balla coi lupi”, film western diretto ed interpretato da Kevin Costner. Un ufficiale di cavalleria ferito supera con il proprio esercito il confine che lo divide dal nemico. Nonostante il segno di sfida non viene colpito, e in piena solitudine alimenterà il senso critico che manca agli altri soldati. Con il tempo riuscirà a comunicare con un lupo e a diventare amico dei pellerossa. Film entrato nella storia del cinema che offre una visione cruda della storia americana.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV