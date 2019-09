La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Quo Vado? Ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Divertentissima commedia Italiana, diretta da Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, Lino Banfi, Sonia Bergamasco e Maurizio Micheli. Checco è un ragazzo fortunato. Nella vita ha realizzato tutti i suoi sogni. Tutti lo invidiano. Vive con i suoi genitori e quindi non è costretto a sobbarcarsi una costosa indipendenza, è fidanzato, ma riesce a tenersi lontano dalle responsabilità del matrimonio e dei figli, e, soprattutto, ha un posto fisso: un impiego sicuro nell'ufficio provinciale caccia e pesca. Tutto va a gonfie vele fino a quando, un giorno, il Governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o venire trasferito lontano da casa.

Una canzone per te, ore 21 su Sky Cinema Family

Regia di Herbert Simone Paragnani. Un film con Emanuele Bosi, Michela Quattrociocche, Agnese Claisse, Sergio Albelli, Alessandra Roca. Davide è un liceale carismatico e sicuro di sé. Leader della band Nais Nais, è fidanzato con Silvia, a cui ha promesso una canzone da tempo. Conteso anche da Irene e Veronica, si troverà a commettere una serie di errori. Una commedia musicale adolescenziale per una serata senza troppe pretese.

La famiglia del professore matto, ore 21:05 su Premium Cinema Comedy

Film americano del 2000 per la regia di Peter Segal, con Eddie Murphy, Janet Jackson, Larry Miller, John Ales e Richard Grant. Il timido professor Klump sta per sposarsi e la sua famiglia è al settimo cielo. La fidanzata Denis è elettrizzata all’idea di diventare sua moglie. Ma alla futura serenità della coppia incombe la presenza di Buddy Love, alter ego di Sherman che mira alla sua indipendenza. Il professore era convinto di aver rinchiuso per sempre nel suo inconscio Buddy, ma non è così.

Spanglish – Quando in famiglia sono troppi a parlare, ore 21 su Sky Cinema Romance

Regia di James L. Brooks. Un film con Adam Sandler, Téa Leoni, Paz Vega, Cloris Leachman, Thomas Haden Church, Shelbie Bruce. John Clasky, cuoco di rinomata fama, e Deborah Clasky, da poco disoccupata, sono una coppia in crisi con due figli. L'arrivo della governante Flor, ragazza messicana di bella presenza, crea ulteriore scompiglio fra i coniugi, che si devono districare anche con lo spagnolo stretto della nuova arrivata. Una commedia gradevole e divertente.

Bernand & Doris – Complici amici, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film commedia del 2007, diretto da Bob Balaban, con Susan Sarandon, Ralph Fiennes, James Rebhorn, Don Harvey e Chris Bauer. La pellicola narra una vicenda ispirata a una storia vera, quella di una ricca ereditiera che instaura un rapporto di amicizia e complicità con il suo nuovo maggiordomo. Un film da non perdere per chi ama i film eccentrici, per una serata da trascorrere a casa in totale relax.

A qualcuno piace caldo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia americana del 1959 per la regia di Billy Wilder, con Tony Curtis, Jack Lemmon, Marilyn Monroe e Joe E. Brown. Testimoni involontari del massacro di San Valentino, Joe e Jerry, professione musicisti, sfuggono ai gangster e si fanno assumere in un’orchestra di sole donne, travestendosi per celare del tutto la loro identità. Tempi duri, soprattutto perché entrambi si innamorano di Zucchero Kandinski, una deliziosa suonatrice di ukulele. Un film da vedere almeno una volta nella vita.

Un boss in salotto, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Regia di Luca Miniero. Un film con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Luca Argentero, Angela Finocchiaro, Alessandro Besentini. A Bolzano, in un cottage eco compatibile, vive una famiglia quasi perfetta che cela in cuor suo un terribile segreto: la madre, perfetta icona della bolzanina oltranzista, non si chiama Cristina ed è una “terrona” di nome Carmela. Carmela deve fare i conti con l’ingombrante figura di suo fratello camorrista. Una commedia simpatica e divertente che si basa sui classici stereotipi e luoghi comuni tra nord e sud.

Notte prima degli esami, ore 21 su Comedy Central

Regia di Fausto Brizzi, con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi. Ambientato negli anni ‘80 racconta i giorni precedenti all’esame di maturità di un gruppo di ragazzi pieni di sogni e desideri. Commedia adolescenziale campione d'incassi che ha lanciato la carriera di Vaporidis e della Capotondi.

Commediasexi, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Regia di Alessandro D'Alatri. Un film con Sergio Rubini, Paolo Bonolis, Margherita Buy, Stefania Rocca, Elena Santarelli. L'onorevole Massimo Bonfili, attualmente impegnato nell'elaborare una riforma del diritto di famiglia, ha moglie, due figlie e una abitazione altoborghese. Ha però anche un'amante, Martina, una splendida attricetta che ha aiutato a trovare uno spazio nel mondo dello spettacolo. C'è però il rischio di essere scoperto e Bonfili non se lo può permettere, non tanto sul piano della conservazione degli affetti familiari quanto piuttosto su quello della politica. Una commedia gradevole e ben interpretata, con la “sorpresa” Paolo Bonolis, che si rivela molto convincente anche come attore.

Film drammatico da vedere stasera in TV

Il viaggio, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2016 per la regia di Nick Hamm, con Timothy Spall, Colm Meaney, Freddie Highmore e Toby Stephens. 45 anni di violenze e 3500 morti sono il bagaglio che si portano appresso i due nemici del film Ian e Martin, i quali si vedono costretti a fare un viaggio insieme che cambierà le sorti dell’Irlanda e del Regno Unito. Un film da non perdere.

Tutto può cambiare, ore 31 su Premium Cinema Emotion

Film americano del 2013 per la regia di John Carrey, con Keira Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld e Catherine Keener. Inseguendo il sogno di sfondare e avere successo, Gretta si ritrova da sola e col cuore spezzato a cantare in un bar che non è all’altezza delle sue aspettative. La svolta arriva quando incontra Dan, produttore discografico depresso che rimane affascinato dal suo innato talento.

Film d’azione da vedere stasera in TV

211 – Rapina in corso, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film d’azione del 2018 diretto da York Alec Shackleton, con Nicolas Cage, Cory Hardrict, Michael Rainey Jr., Sophie Skelton e Dwayne Cameron. Mike Chandler è un poliziotto prossimo alla pensione, vedovo e con un difficile rapporto con la figlia. La sua routine e quella del suo partner, nonché genero, è interrotta brutalmente da una rapina armata fino ai denti. “211 - Rapina in corso” è una pellicola ispirata a uno dei più lunghi e sanguinosi eventi della storia della polizia, un conflitto armato che nel 1997 cambiò per sempre il modus operandi del Los Angeles Police Department.

Red Zone – 22 miglia di fuoco, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2018 per la regia di Peter Berg, con Mark Wahlberg, Lauren Cohan, John Malkovich, Iko Uwais, Ronda Rousey, Carlo Alban, Sam Medina. Un agente d’élite dell’intelligence americana, aiutato da un’unità tattica di comando top secret, cerca di venire a patti con un misterioso agente di polizia indonesiano con informazioni sensibili utili ad affrontare un caso di corruzione tanto violento quanto estremo.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Ant-Man and the Wasp, ore 21 su Sky Cinema Action

Film americano del 2018 per il genere superheroes con la regia di Peyton Reed. Nel cast, Paul Rudd, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Walton Goggins. Scott deve affrontare le conseguenze delle sue azioni sia come padre che come supereroe. Mentre tenta di barcamenarsi tra la sua vita quotidiana e le responsabilità derivate dai poteri che possiede, si vede assegnare una nuova missione, questa volta al fianco di Wasp. Un film favoloso con effetti speciali da lustrarsi gli occhi: consigliato soprattutto agli appassionati del genere.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Lazarus Effect, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2015 diretto da David Gelb, con Mark Duplass, Olivia Wilde, Sarah Bolger, Evan Peters, Donald Glover e Ray Wise.In un’università californiana un gruppo di studenti di medicina scopre un metodo per riportare in vita dei pazienti deceduti. Una pellicola che mette davanti la cinepresa il grande potere della scienza e le questioni etiche che riguardano il suo uso improprio.

Film biografici da vedere stasera in TV

Sully, ore 21 su Premium Cinema

Film biografico del 2016, diretto da Clint Eastwood, con Tom Hanks, Sam Huntington, Laura Linney, Aaron Eckhart e Holt McCallany. La pellicola è una coinvolgente ricostruzione della storica impresa del pilota che compì un eroico ammaraggio sull'Hudson. Un film che vi lascerà senza fiato, con un cast da Oscar e una regia magistrale.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Blade Runner, ore 21 su Premium Cinema Energy

Film cult fantascientifico americano del 1982 per la regia di Ridley Scott, con Harrison Ford, Sean Young e Rutger Hauer. In una Los Angeles brilicante, immensa e situata in un futuro prossimo, un ex detective della polizia specializzato nella caccia e nel ritiro di replicanti ribelli viene chiamato in servizio per scovarne quattro, evasi da una colonia extraterrestre. Ma la sua vita è destinata a cambiare per sempre.

