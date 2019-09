Il Viaggio con Timothy Spall e Colm Meaney

Timothy Spall e Colm Meaney in una commedia “on the road” sul vero incontro tra due acerrimi nemici nell'Irlanda del Nord. Nonostante le resistenze politiche e una manifesta avversione reciproca, il reverendo Ian Paisley leader del Partito Unionista Democratico e Martin McGuinnes del Sinn Féin, in una giornata del 2006 passata alla storia, trovano un accordo di pace per mettere fine alla guerra civile che da decenni ha insanguinato l'Irlanda del Nord.

St. Andrews, Scozia, i governi di Gran Bretagna e Irlanda danno il via a una trattativa con cui sperano di poter risolvere in modo pacifico la situazione politica dell'Irlanda del Nord. Per far sì che tutto ciò accada sarebbe necessario che i due leader politici degli opposti partiti nordirlandesi, Ian Paisley (Timothy Spall), carismatico predicatore protestante, e Martin McGuinness (Colm Meaney), capo dell'IRA, accettino finalmente un confronto a lungo rimandato: l'occasione è il festeggiamento delle nozze d'oro di Paisley: durante il viaggio a Belfast, il reverendo si trova faccia a faccia con McGuinness, scoprendo l'uomo dietro l'avversario politico.

Dopo questa esperienza singolare, i due, acerrimi nemici da sempre, hanno instaurato un'insospettabile amicizia, che ha cambiato la storia, portando l'Irlanda del Nord a un periodo di pace. Il racconto di quell'esperienza incredibile vi aspetta nel film Il viaggio, diretto da Nick Hamm, martedì 17 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Due.