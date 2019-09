“Vox Lux”, il cast del film

Diretto da Brady Corbet, al suo secondo film da regista dopo “The Childhood of a Leader - L'infanzia di un capo”, “Vox Lux” è un film drammatico e musicale incentrato sulla storia di Celeste ed Eleanor, due sorelle sopravvissute per miracolo ad una tragedia avvenuta nel 1999.

Nel 2017, Celeste vive una vita di scandali e di successi in seguito alla canzone che da quella tragedia è nata. È madre, ma non sa prendersi cura di sua figlia. E quella sparatoria a scuola da cui è scampata, pur riportando una seria lesione alla spina dorsale, continua a influenzare la sua vita.

“Vox Lux”: Natalie e Stacy, sorelle di set

Protagonista di “Vox Lux”, nei panni di Celeste, è Natalie Portman. Attrice, regista e produttrice nata a Gerusalemme ma naturalizzata statunitense, Natalie fa il suo esordio nel 1994 con il film “Léon” di Luc Besson. Nel 2003 si laurea in Psicologia ad Harvard, dopo aver alternato alle lezioni giornate sul set di “Guerre Stellari”, dove interpreta la regina Padmé Amidala. Due anni dopo ottiene per “Closer” un Golden Globe per la migliore attrice non protagonista e riceve la sua prima candidatura all’Oscar, che poi vincerà nel 2011 per il suo ruolo ne “Il cigno nero”. Tra i suoi altri film di maggiore successo troviamo “V per Vendetta” - in cui recita con accento inglese, rasata a zero -, “L’altra donna del re” e “Jackie”, per il quale riceve la sua terza candidatura all’Oscar grazie all’interpretazione di Jacqueline Kennedy.

Nei panni della sorella Eleanor vi è invece Stacy Martin, attrice e modella francese classe 1991 candidata al Premio Bodil come miglior attrice protagonista grazie alla sua interpretazione di Joe in “Nymphomaniac” di Lars von Trier (2013). Nel cast de “Il racconto dei racconti - Tale of Tales” di Matteo Garrone e di “The Childhood of a Leader - L'infanzia di un capo” al fianco di Robert Pattinson, ha recitato anche in “Tutti i soldi del mondo” di Ridley Scott.

“Vox Lux”: gli altri attori del cast

Ad interpretare il manager è Jude Law, attore britannico candidato agli Oscar nel 2000 per “Il talento di Mr. Ripley” e nel 2004 per “Ritorno a Cold Mountain”. Diversi i film di successo a cui ha preso parte: da “Il nemico alle porte” in cui interpreta il cecchino russo Vasily Zaytsev a “A.I. - Intelligenza artificiale” di Steven Spielberg, da “Closer” a “The Aviator”, da “Sherlock Holmes” di Guy Ritchie (in cui interpreta il dottor Watson) ad “Anna Karenina” al fianco di Keira Knightley. Nel 2016 indossa per la prima volta i panni di un papa rivoluzionario in “The Young Pope”.

La voce narrante è invece quella di Willem Dafoe, sulle scene sin dagli anni Ottanta. Raggiunto il successo internazionale nei panni del sergente Elias Grodin in “Platoon” di Oliver Stone (ruolo che gli vale la prima candidatura agli Oscar), ha sfiorato la statuetta per “L'ombra del vampiro” e “Un sogno chiamato Florida”. Nel 2018 ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile in “Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità”, che gli è valso la quarta nomination all’Oscar.