“Angry Birds 2”, la trama del film

Il sequel di “Angry Birds - Il film” è finalmente arrivato. Ed è un film per famiglie, divertente ed emozionante, reso ancor più interessante dalle voci di Alessandro Cattelan e Maccio Capatonda

È approdato nelle sale italiane il 12 settembre “Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre”, l’attesissimo film d’animazione diretto da Thurop Van Orman e John Rice (alla loro prima opera da registi).

Sequel di “Angry Birds - Il film”, uscito nel 2016, è come questo basato sull’omonima serie di videogiochi. Ed è incredibilmente realistico: il piumaggio degli uccelli, soprattutto, sembra reale. E il merito va anche al sistema di Sony Pictures Imageworks utilizzato per la prima volta in “Stuart Little”, quando si doveva progettare il cattivo Zeta.

“Angry Birds 2”: la trama

In “Angry Birds 2” una nuova minaccia incombe sull’isola degli uccelli e su quella dei maiali, loro acerrimi nemici che - ora - sono costretti a chiedere una tregua per via di una palla di ghiaccio che, pericolosamente, si sta avvicinando a Piggy Island.

Zeta, misterioso uccellaccio, ha infatti un piano diabolico: proveniente da un’isola ghiacciata, vorrebbe portare l’eterno inverno anche sulle isole dei maialini e dei pennuti, distruggendole. Così, mentre gli uccelli stanno festeggiando Red (detto “il Sopracciglione”) - che nell’episodio precedente aveva salvato il loro territorio - ecco che si vedono arrivare una richiesta di tregua. Tuttavia, Red non si fida: non vuole rinunciare alla sua fama di eroe, e teme di ritrovarsi nuovamente isolato per il suo essere diverso dagli uccellini sorridenti. Leonard, capo dai maialini, però lo avverte: anche la sua isola è in pericolo, dal momento che Zeta ha creato un vulcano che lancia gigantesche palle ghiacciate.

Costretti ad allearsi, Red e Leonard formano una squadra invincibile: il mago della velocità Chuck, l'esperto di esplosivi Bomb, l'impavido guerriero Grande Aquila, l’ingegnere cervellona Silver. Riusciranno, pur nel loro essere caotici e pasticcioni, a sconfiggere Zeta?

“Angry Birds 2”: le voci italiane

A dar voce a Red è Maccio Capatonda, all’anagrafe Marcello Macchia, comico, attore, sceneggiatore, regista e doppiatore. Esordisce in tv con la produzione di finti reality televisivi ironico-demenziali, come “Il Divano Scomodo” e “Il Gabinetto”, per poi entrare nel cast di “Mai dire Lunedì” e “Mai dire Martedì”. Ha una sua web TV, FlopTV, dedicata alla comicità e al surreale, fa parte de Lo Zoo di 105 e - nel 2013 - ha divertito l’Italia con la serie televisiva “Mario”.

Leonard ha invece la voce di Massimo Bitossi, doppiatore per il cinema e per la tv, ma nel cast ci sono anche Fabrizio Pannofino e Alessandro Cattelan. Il primo, che qui interpreta Bomb, è tra i doppiatori italiani più famosi, voce di George Clooney, Denzel Washington, Tom Hanks, Daniel Day-Lewis e Jean-Claude Van Damme (tra gli altri); Cattelan, che dà invece voce a Chuck, è un amatissimo conduttore televisivo che - come doppiatore di film d’animazione - è anche nel cast di “Pets - Vita da animali”.

Il cattivo Zeta, infine, ha una voce femminile: quella di Claudia Catani, doppiatrice sin dall’età di due anni e mezzo. Voce di Charlize Theron, Gillian Anderson, Marion Cotillard, Cameron Diaz e Angelina Jolie, nel 2014 ha vinto il Leggio d'oro alla miglior interpretazione femminile per il doppiaggio di Angelina Jolie in “Maleficent”.