I film lunghi? Piacciono di più

A Hollywood impazzano le pellicole di lunga durata: dopo le 2 ore e 40 minuti di Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino, è la volta di IT: Capitolo 2 con i suoi 169 minuti di pellicola (il primo IT dura 135 minuti). Ma le lunghe pellicole sono davvero le più amate dal pubblico?

L’indagine di Rotten Tomatoes su oltre mille film

Il portale specializzato Rotten Tomatoes, aggregatore di recensioni sull’universo cinematografico, ha provato a rispondere a questa domanda e per farlo ha analizzato 1.431 film dal 2010 ad oggi, confrontando i tempi di esecuzione e il punteggio assegnato dagli utenti. Il team di Rotten Tomatoes ha suddiviso i titoli in quattro categorie: quelli che durano meno di 100 minuti, quelli che hanno una durata fra i 100 e 120 minuti, quelli che superano le 2 ore fino alle 2 ore e 20 minuti, e quelli che si spingono oltre i 140 minuti di narrazione. Scopriamoli insieme e tirate voi le somme.

Film che durano più di 140 minuti

Il punteggio medio delle recensioni riguardanti i film con una durata superiore alle 2 ore e 20 minuti è il più alto, con 79 punti su 100 per 79 pellicole. Non c’è da stupirsi, considerando che in questo gruppo troviamo film del calibro di The Wolf of Wall Street e Mission: Impossible - Fallout… Tuttavia, va notato che sono tredici anni che un titolo così lungo non vince un Oscar come Miglior film: l’ultima volta è toccato a The Departed di Martin Scorsese, che dura 151 minuti, e prima di lui ci sono stati Braveheart - Cuore Impavido, Schindler's List, Balla coi lupi e Titanic. Dal 2010 ad oggi sono state nominate nella categoria Miglior film ben 12 pellicole di lunga durata, ma nessuna si è accaparrata l’ambita statuetta; non resta che attendere di sapere se C’era una volta a Hollywood, Avengers: Endgame e IT: Capitolo 2 saranno in lizza alla prossima edizione degli Oscar.

Film che durano fra 120 e 140 minuti

Buona parte dei film di questo gruppo (298 in totale) sono stati nominati all’Oscar. In particolare, quasi il 50% dei titoli nominati nella categoria Migliore fotografia dal 2010 ad oggi, ha una durata di questo tipo: è il caso di Argo, 12 anni schiavo, Il caso Spotlight, La forma dell'acqua e Green Book. Dall’indagine di Rotten Tomatoes si può anche notare che circa 50 di queste pellicole vantano un punteggio da capogiro, pari o superiore a 90/100. Tra i film di successo che durano dalle 2 ore alle 2 ore e 20 minuti troviamo Mad Max: Fury Road, John Wick: Chapter 3 - Parabellum, Black Panther, Il Coraggio della Verità, Logan - The Wolverine.

Film che durano fra 100 e 120 minuti

Poco meno di un’ora di visione basta per capire se un film è un successo: in questa categoria spiccano quattro recenti vincitori del Best Picture Academy Award, ovvero Moonlight, Il discorso del Re, The Artist e Birdman. In questo gruppo Rotten Tomatoes colloca anche pellicole molto variegate fra loro - dalla commedia all’horror, passando per il cinema animato - che hanno registrato un buon successo al box office, come 17 anni (e come uscirne vivi), Upgrade, Zooopia, Spider-Man - Un nuovo universo, Scappa - Get Out, Kubo e la spada magica, It Follows. Con 1 ora e 44 minuti di durata, Paddington 2, il film d’animazione del 2017 con protagonista un tenero orsetto, si distingue e detiene il punteggio più alto della categoria con 100/100.

Film che durano meno di 100 minuti

Se è troppo breve, il film non piace. Almeno è ciò che sembra emergere dall’indagine di Rotten Tomatoes, che in questa categoria evidenzia un punteggio medio di 46/100. Quello che piace di più fra i 380 titoli del gruppo che durano meno di 100 minuti? L’irriverente Lady Bird di Greta Gerwig, con 1 ora e 35 minuti di durata, a quota 99/100.

