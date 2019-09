Film in uscita giovedì 12 settembre

Tolkien

Tante uscite al cinema questa settimana, a partire da “Tolkien”, un biopic sullo scrittore fantasy per eccellenza. Diretto dal finlandese Dome Karukoski, il film vede come protagonisti Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney, Anthony Boyle e Patrick Gibson. Scampato alla Prima Guerra Mondiale, John Ronald Reuel Tolkien ripercorre in trincea la sua vita, la sua giovinezza, gli anni degli studi, il primo amore. Professore a Oxford, J. R. R. Tolkien sposa Edith Bratt viene affascinato dal folklore germanico e scandinavo. Scrive “Il Signore degli Anelli” e diventa lo scrittore più letto al mondo con 150 milioni di libri venduti.

Vox Lux

Sempre giovedì 12 esce nei cinema italiani “Vox Lux”, film musicale diretto da Brady Corbet, con due protagonisti di grande spicco, come Natalie Portman e Jude Law. La storia di Celeste (la Portman), sopravvissuta a una sparatoria nella sua scuola, che si trova a diventare una stella della musica. Il film attraversa gran parte della vita della giovane (che da adolescente è interpretata da Raffey Cassidy): dall’incontro con quello che diventerà il suo manager (Jude Law) al successo planetario. Nella versione originale, la voce narrante è di un’altra grande stella del cinema, Willem Dafoe.

La vita invisibile di Euridice Gusmao

Vincitore del Premio Miglior Film Un certain regard al Festival di Cannes, “La vita invisibile di Euridice Gusmao” è un film diretto da Karim Aïnouz con Carol Duarte, Júlia Stockler, Gregório Duvivier, Barbara Santos, Flávia Gusmão. Basato sul romanzo di Martha Batalha “Euridice Gusmão che sognava la rivoluzione”, è la storia di due ragazze, Euridice e Guida, che crescono nella stessa famiglia rigida e conservatrice. Quando Guida fugge una notte per incontrare il suo amante, Euridice la copre. Guida però non farà ritorno e scapperà all'estero. Le due sorelle si allontaneranno ma l’amore che le unisce è più forte di ogni distanza.

La mafia non è più quella di una volta

In concorso all’ultimo Festival di Venezia, “La mafia non è più quella di una volta” si è aggiudicato il Premio speciale della Giuria. Diretto da Franco Maresco con Letizia Battaglia e Ciccio Mira, il documentario prende spunto dal 25esimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Il punto di vista è quello di Letizia Battaglia, fotografa ottantenne definita dal New York Times una delle “undici donne che hanno segnato il nostro tempo”. Insieme a lei, Ciccio Mira, già protagonista di un altro provocatorio film di Maresco, “Belluscone. Una storia siciliana”. La mafia raccontata in maniera ironica, sarcastica e dissacrante.

Tutta un’altra vita

In questa commedia italiana diretta da Alessandro Pondi troviamo Enrico Brignano alle prese con uno scambio di persona. Gianni è un tassista romano con moglie e figli che sogna di riuscire a cambiare vita. Quando due facoltosi clienti in partenza per le Maldive dimenticano le chiavi della loro villa nel taxi, l’uomo sente che può fingere per un po’ di essere un’altra persona. Nella sua vita arriva Lola (Ilaria Spada), attratta da quello che Gianni mostra di essere. Ma i proprietari della casa fanno ritorno...

Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre

Per la regia di Thurop Van Orman e John Rice tornano i pennuti più simpatici e divertenti del grande schermo. Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila reclutano la sorella di Chuck e si uniscono alla squadra dei maialini per creare una supersquadra per salvare le loro isole. Un sequel per i più piccini che piacerà molto ai grandi.

Good boys - Quei cattivi ragazzi

In uscita il 12 settembre anche “Good boys - Quei cattivi ragazzi”, con Jacob Tremblay e Brady Noon. Il film porta sullo schermo la storia di tre dodicenni che a causa di un gioco con un drone andato male, si ritrovano ad affrontare trafficanti di droga e disavventure di ogni tipo. Distribuito da Universal Pictures, il film negli USA ha incassato nelle prime 3 settimane di programmazione 66,8 milioni di dollari e 21 milioni di dollari nel primo weekend. Regia di Lee Eisenberg e Gene Stupnitsky.

E poi c’è Katherine

Katherine Newbury è la regina del piccolo schermo nel circuito dei talk show di tarda notte. Quando viene accusata di essere una donna che odia le donne, accade che Molly viene assunta come l’unica donna nella stanza degli autori rigorosamente maschili di Katherine. Ma Molly potrebbe non bastare a risollevare le sorti del programma, perché Katherine deve affrontare anche la realtà dei bassi ascolti e un’azienda che vuole comunque sostituirla. “E poi c’è Katherine” vede come protagonista una sempre straordinaria Emma Thompson diretta da Nisha Ganatra. Nel cast, anche Mindy Kaling, John Lithgow, Hugh Dancy.

Strange but true

Distribuito da Notorious Pictures, “Strange but true” è un thriller diretto da Rowan Athale con Nick Robinson, Amy Ryan, Greg Kinnear e Brian Cox. Dopo il ballo di fine anno, Melissa e Ronnie trascorrono la loro prima volta insieme, ma in seguito hanno un grave incidente d'auto e Ronnie muore. Cinque anni dopo, Melissa sciocca la famiglia di Ronnie rivelando di essere miracolosamente incinta di lui. Lo strano evento fa riavvicinare il fratello di Ronnie e i genitori che non riuscivano a superare il lutto. In tutti i cinema da giovedì 12 settembre.

Grandi bugie tra amici

Sequel del fortunato “Piccole bugie tra amici”, il film di Guillaume Canet arriva a quasi 9 anni di distanza dal precedente. Sono passati tre anni dall'ultima volta che si sono visti tutti insieme. Max (François Cluzet) è andato a passare un po' di tempo nella sua casa al mare, per rigenerarsi. La sua pace avrà vita breve con l'arrivo improvviso della sua banda di amici, venuti a festeggiare il suo compleanno. Divertente commedia sull’amicizia che resiste al tempo.

Film in uscita lunedì 16 settembre

Van Gogh e il Giappone

Un viaggio tra le bellezze della Provenza, l'enigma del Giappone e le sale della mostra ospitata nel 2018 al Van Gogh Museum di Amsterdam. Un documentario diretto da David Bickerstaff e distribuito da Nexo Digital. L'affascinante storia del profondo legame tra Van Gogh e l'arte giapponese e il ruolo che l'arte di questo paese, mai visitato dall'artista, ebbe sul suo lavoro.

Film in uscita martedì 17 settembre

Chiara Ferragni - Unposted

Presentato in anteprima alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, arriva nelle sale italiane per soli tre giorni “Chiara Ferragni - Unposted”, il documentario che racconta la vita e l’ascesa della popolare influencer e imprenditrice. Diretto da Elisa Amoruso, il film mostra un lato inedito di Chiara Ferragni, quello che, appunto, non viene postato sui social network. Un documentario che, attraverso la figura dell’influencer, racconta di come i social network hanno cambiato la vita di tutti i giorni e influenzato l’economia.

Film in uscita mercoledì 18 settembre

C’era una volta… a Hollywood

Arriva finalmente anche nelle sale italiane, l’atteso ultimo film di Quentin Tarantino, “C’era una volta… a Hollywood”. Presentato in anteprima al Festival di Cannes, offre un punto di vista inedito su uno dei più efferati casi criminali della storia. Con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. Come tutte quelle del regista, la pellicola oscilla tra lo humour, il drammatico e il thriller.

Rosa

Mercoledì 18 settembre esce un film italiano diretto da Katja Colja e interpretato da Lunetta Savino e Boris Cavazza. Rosa ha sessant'anni ed è sposata con Igor da quaranta. Lei è meridionale e lui sloveno: un matrimonio sopravvissuto a molte tempeste. Il dolore incolmabile per la scomparsa della figlia più giovane, Maja, ha eretto un muro tra i due che vivono ognuno il proprio cammino di dolore e solitudine. La storia di una donna che riesce a trovare dentro di sé la forza per affrontare il dolore.