Sky Cinema Suspense (canale 306) è il canale per tutti coloro che sono appassionati di emozioni forti. Film ad alto tasso adrenalinico: thriller, noir e crime stories per gli amanti del genere. E il sabato notte, il canale si tinge di brivido con la HORROR NIGHT: tre film a partire dalla seconda serata selezionati tra i migliori titoli horror, in sequenza dalle 21:00 alle 4:00 del mattino. Abbiamo selezionato i migliori film horror da vedere a settembre su Sky Cinema Suspense.

L’esorcismo di Hannah Grace

Caved in - Il mistero della miniera degli smeraldi

Like. Share. Follow

Patto di sangue

-2 Livello del terrore

L’esorcismo di Hannah Grace (2018)

Prima di passare ai film da vedere durante la HORROR NIGHT, non possiamo non segnalare una prima visione tv in onda giovedì 19 settembre alle ore 21:00 su Sky Cinema Suspense. Un film diretto da Diederik Van Rooijen, con Stana Katic, Shay Mitchell, Grey Damon, Louis Herthum, James A. Watson Jr. “L’esorcismo di Hannah Grace” riprende il tema della possessione demoniaca. Il turno di notte di una dottoressa all'interno dell’obitorio di un ospedale diventa infernale nel momento in cui un cadavere comincia a ribellarsi. Un film con un’atmosfera sinistra opprimente, che piacerà agli amanti del genere.

Caved in - Il mistero della miniera degli smeraldi (2006)

Sabato 7, invece, il canale propone “Caved in - Il mistero della miniera degli smeraldi”, un horror claustrofobico diretto da Richard Pepin. All’interno di una cava di sale un gruppo di minatori trova una grotta piena di smeraldi. L’attacco improvviso di terribili scarafaggi giganti però fa strage degli uomini, e solo uno riesce a salvarsi. Oltre 50 anni dopo, l’esploratore John Palmer, prossimo a partire per una vacanza con la famiglia, viene ingaggiato da un certo Vincent per guidare una spedizione in una miniera in Svizzera.

Like. Share. Follow (2017)

“Like. Share. Follow” è un film tv diretto da Glenn Gers con Keiynan Lonsdale, Ema Horvath. Una star di YouTube si innamora di una sua fan che ha un pericoloso lato oscuro da nascondere. Dai produttori di "Get Out - Scappa", un horror psicologico sullo stalking, sulla morbosità, sulla dipendenza dalla rete e sull’ossessione. “Like. Share. Follow” è su Sky Cinema Suspense sabato 14 settembre in seconda serata.

Patto di sangue (2009)

Sabato 21 settembre la HORROR NIGHT propone “Patto di sangue”, film del 2009 diretto da Stewart Hendler con Briana Evigan, Leah Pipes, Rumer Willis, Jamie Chung, Margo Harshman, Julian Morris. Uno scherzo durante una festa porta alla morte Megan, membro di una confraternita di ragazze, che hanno giurato segretezza e solidarietà a qualsiasi costo. Remake di "Non entrate in quel collegio" del 1983, è un film dalla trama discreta con un finale un po’ deludente. Per una serata senza troppe pretese.

-2 Livello del terrore (2007)

Conclude la lista dei migliori film horror da vedere a settembre su Sky, “-2 Livello del terrore”, in onda sabato 28 settembre. Diretto da Franck Khalfoun con Wes Bentley, Rachel Nichols, Simon Reynolds, Philip Akin, è ambientato durante la vigilia di Natale. Angela Bridges è una giovane donna in carriera che sta per andare a festeggiare il Natale a casa dei suoi. Quando scende in garage per prendere la macchina, scopre che la sua auto non parte. Il garage è deserto e il suo cellulare non funziona. Thomas, un addetto alla sicurezza, si offre di aiutarla. Ma anche lui non riesce a far partire l'automobile, e a quel punto la invita nel suo piccolo ufficio all'interno del garage, per una modesta cena natalizia. Sarà l’inizio di un incubo.